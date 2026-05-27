คิง เพาเวอร์ พาท็อปสเปนเดอร์ ร่วมทริปไทย-จีน เสริมบารมี

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ มอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะลูกค้า TOP SPENDERS คิง เพาเวอร์ THE ATLAS CLUB สมาชิก POWER PASS สถานะ VEGA ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด ร่วมสัมผัสกิจกรรม “เสริมดวงรับปีม้า ล่องเรือเจ้าพระยาไหว้สามเทพศักดิ์สิทธิ์ปรับชะตาชีวิต” อย่าง “เทพเจ้าโจวซือกง” ณ ‘ศาลเจ้าโจวซือกง’ ตลาดน้อย, “เทพเจ้ากวนอู” ณ “ศาลเจ้ากวนอู” คลองสาน และ “องค์เจ้าแม่กวนอิมไม้ศักดิ์สิทธิ์” ณ “ศาลเจ้าเกียนอันเกง” ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในย่านกุฎีจีน
พร้อมเรียนรู้โหราศาสตร์จีน “ฮวงจุ้ย” โดย กิตติธัช นำทักษ์ชัยกุล ทายาทรุ่นที่ 3 ปฏิทินจีนโบราณน่ำเอี๊ยง ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์จีนและฤกษ์ยามจีนโบราณ ที่มาให้คำแนะนำฤกษ์ดวงชะตา “ศาสตร์แห่งศรัทธา : ถอดรหัสเสริมพลังงานธาตุ สู่ความมั่งคั่ง” สัมผัสประสบการณ์มื้อกลางวันสุดพิเศษ และชมความสวยงามของวิวจากสถานที่ประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบนเรือ SAFFRON CRUISE BY BANYAN TREE
ส่วนทริป “เสริมพลังฮวงจุ้ยปฐมจักรพรรดิ ซานตง-ไท่ซาน” เชื่อมพลังฟ้าดิน พลิกชะตา เปิดคลังสมบัติดวงมั่งคั่ง เสริมอำนาจและบารมี รับความเฮง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มี ปรานต์ชญาน์ อภิลัคนานุวัต รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ พร้อมพา TOP SPENDERS 32 ท่านเดินทางไปยังสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เต็มเปี่ยมพลังความมงคล และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์