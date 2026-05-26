สุวิณ โกษีอํานวย ฉลองเปิดสาขาใหม่ เพาเวอร์บาย “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส”

สุวิณ โกษีอํานวย กก.ผจญ.บจก.เพาเวอร์บาย ฉลองเปิดสาขาใหม่ เพาเวอร์บาย “เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Regional Tech & Lifestyle Destination’ ศูนย์รวมเทคโนโลยีและโซลูชันไลฟ์สไตล์แห่งใหม่ของภูมิภาคอีสาน โดยมี วิลาวรรณ ฤกษ์เกรียงไกร, จิรวิทย์ จิตอธิศีล, วุฒิเกียรติ เตชะมงคลาภิวัฒน์, ศิวาพร สัมมุตถี, พัชราภรณ์ วรยิ่งยง และกรพินธุ์ พิทยานุคุณ ร่วมงาน ที่ เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ขอนแก่น แคมปัส
ไท จิราธิวัฒน์ และเดเมียน โมโฮท์ ได้รับสิทธิ์เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ AMUSE (อะมิวส์) จากเกาหลีใต้แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย พร้อมจัดงานเปิดตัว The 1st store in Thailand โดยมี จางวอนยอง AMUSE Girl (อะมิวส์ เกิร์ล) ร่วมงาน AMUSE in Bangkok ซึ่งมี พิชัย จิราธิวัฒน์, อิศเรศ จิราธิวัฒน์, ซึงมิน ลี, ปวิยดา รัตนสุดใจ และขวัญฤทัย อุนานุภาพ ร่วมงาน ณ เซ็นทรัลเวิลด์
สุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พร้อมด้วย ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, วัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ ผอ.ภูมิภาคภาคใต้ ททท. และผู้แทนจากกรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช, กรมการท่องเที่ยว, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดำน้ำ กอล์ฟ และกิจกรรมกลางแจ้ง ร่วมเปิดงาน "Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์