CAMPER ขอนำเสนอ Right Niko รองเท้าทรงบัลเล่ต์แบบโมดูลาร์ที่สร้างได้เอง

คอลเลคชั่นฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อนปี 2026 Camper ขอนำเสนอ Right Niko รองเท้าบัลเล่ต์แบบโมดูลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อการปรับแต่ง โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น
ผลิตจากชิ้นส่วนสองชิ้นที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ รองเท้ารุ่น Right Niko สามารถประกอบใหม่ ถอดเปลี่ยน ผสมผสาน และซ่อมแซมได้ เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดทอนความจำเป็นในการเปลี่ยนใหม่ มุ่งเน้นที่ความทนทานและการซ่อมแซมที่ง่าย นวัตกรรมการออกแบบล่าสุดของ Camper มีเป้าหมายเพื่อลดของเสียให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็เพิ่มมูลค่าของรองเท้าแต่ละคู่ให้สูงสุด
รองเท้า Right Niko ผสานสองแนวคิดของแบรนด์เข้าด้วยกัน ได้แก่ ความเรียบง่ายแบบผู้หญิงของรองเท้าบัลเลริน่ารุ่น Right ปีค.ศ. 2005 ที่มีพื้นรองเท้าแบบสองส่วนอันเป็นเอกลักษณ์ และการออกแบบแบบโมดูลาร์ของ Roku ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเรียบง่ายสไตล์ญี่ปุ่น ผลลัพธ์ที่ได้คือดีไซน์ที่ปรับแต่งได้เฉพาะตัว ผสานจิตวิญญาณแห่งความสนุกสนานของ Right และแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ Roku เข้าด้วยกัน
รองเท้า Right Niko ได้ชื่อมาจากคำภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “สองชิ้น” โดดเด่นด้วยวัสดุรีไซเคิลและโครงสร้างสองชิ้นที่ไม่ใช้กาว ทำให้สามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ พื้นรองเท้าด้านนอกทำจาก TPU รีไซเคิลที่ยืดหยุ่นได้ จับคู่กับส่วนบนถักทอแบบ 3 มิติที่ระบายอากาศได้ดี ผลิตจาก CYCLEYARN® ของ Camper ซึ่งเป็นเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเศษวัสดุเหลือใช้จากการผลิต ทำให้เสื้อผ้าที่ถูกทิ้งแล้วมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
รองเท้า Right Niko สามารถซื้อได้ทั้งแบบครบชุดหรือแยกชิ้น คอลเลคชั่นนี้เปิดตัวสองสไตล์ใหม่ คือ ทรงบัลเลริน่าและทรงแมรี่ เจน โดยแต่ละแบบมีให้เลือกสองสี ทำให้สามารถผสมผสานกันได้ถึง 16 แบบ ในหลายโทนสี ตั้งแต่ดำไปจนถึงเบอร์กันดีและแดงสด สามารถแวะชมและเลือกซื้อได้ที่ร้าน Camper เฉพาะสาขา Central World เท่านั้น