Skechers Pride Collection ร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งความหลากหลาย อย่างมีสไตล์เปิดตัว

เตรียมต้อนรับ Pride Month “Skechers” แบรนด์รองเท้าไลฟ์สไตล์และเพอร์ฟอร์แมนซ์ ด้วยการเปิดตัว “Skechers Pride Collection” คอลเลกชันพิเศษที่วางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น พร้อมร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลาย ความเท่าเทียม ทางเพศ และพลังของการเป็นตัวของตัวเอง ภายใต้แนวคิด “LOVE WINS” ผ่านดีไซน์ “สีรุ้ง” อันเป็นสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศ
คอลเลกชันนี้ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและความภาคภูมิในแบบที่ตัวเองเป็นผ่านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมผสานความสบายและสไตล์ในชีวิตประจำวันตามแบบฉบับของ Skechers เข้าไว้ด้วยกัน ผ่านไลน์สินค้าไลฟ์สไตล์ของ Skechers ที่สวมใส่ได้จริง อย่าง เสื้อยืดแขนกุด (Sleeveless Tee) ราคา 790 บาท, เสื้อยืด แขนสั้น (Short Sleeve Tee) ราคา 890 บาท และกางเกงขาสั้น (Shorts) ราคา 1,090 บาท ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบในสไตล์ Unisex ให้ทุกคนสามารถเลือกสวมใส่ได้อย่างอิสระไม่จำกัดเพศ
มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยกราฟิก “92” ซึ่งเป็นปีที่ก่อตั้ง Skechers และโลโก้ Skechers ที่มาในโทนสีรุ้ง พร้อมองค์ประกอบหัวใจและข้อความ “LOVE WINS” ที่สื่อถึงความรักชนะทุกสิ่งและการยอมรับในทุกความแตกต่าง มีให้เลือกหลากหลายเฉดสี สามารถจับมามิกซ์แอนด์แมตช์กับลุคในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัว
“Skechers Pride Collection” ไม่ได้เป็นเพียงแค่แฟชั่นไอเทม แต่ยังสะท้อนจุดยืนของแบรนด์ Skechers ในการสนับสนุนการเคารพและยอมรับในตัวตนที่หลากหลาย ผ่านดีไซน์ที่เข้าถึงง่าย สนุกสนาน และเปี่ยมไปด้วยพลังบวก พร้อมส่งต่อพลังให้ทุกคนแสดงความเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ
มาร่วมเฉลิมฉลองความเป็นตัวของตัวเองและความรักที่ไม่มีข้อจำกัดไปกับ “Skechers Pride Collection” วางจำหน่ายแล้วที่ร้าน SKECHERS สาขาสยามสแควร์วัน, ไอคอนสยาม, เดอะมอลล์ โคราช, เมญ่า เชียงใหม่, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์, ซีคอน บางแค, แฟชั่นไอส์แลนด์, เทอร์มินอล 21 พัทยา, เทอร์มินอล 21 อโศก, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค, มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน, วัน แบงค็อก, เดอะมอลล์ ท่าพระ, สปอร์ตมอลล์ สยามพารากอน รวมถึงช่องทางออนไลน์ที่ https://www.skechers.co.th/