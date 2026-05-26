โมเดอร์นฟอร์มต่อยอดแคมเปญ “Living as One” เดินหน้าสร้างสรรค์พื้นที่รับความหลากหลายทางสังคม

ตอกย้ำแนวคิด DEI และศักยภาพผู้นำด้าน Workplace Solution ครบวงจร โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เดินหน้าต่อยอดแคมเปญ “Living as One” หรือ “เป็นหนึ่งเดียวกัน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อสะท้อนจุดยืนด้าน Diversity, Equity & Inclusion (DEI) ผ่านการเปิดตัว “Horizon 28” พื้นที่ต้นแบบแห่งใหม่ที่ออกแบบภายใต้แนวคิด Future Workplace เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ยืดหยุ่นเชื่อมโยงผู้คน และส่งเสริม Well-Being อย่างแท้จริง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารแคมเปญผ่าน TikTok Challenge ในช่วง Pride Month นี้
หลังจากการเปิดตัวแคมเปญ “Living as One” ครั้งแรกในปี 2023 ที่มุ่งสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่างในสังคม โมเดอร์นฟอร์มยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์พื้นที่และประสบการณ์ที่สะท้อนคุณค่าของ DEI อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนา “Horizon 28” พื้นที่รีโนเวตชั้น 28 ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าสำนักงาน แต่เป็น “Community Space” ที่ตอบโจทย์ทั้งการทำงาน การเชื่อมโยงผู้คน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนทำงานยุคใหม่
“Horizon 28” สะท้อนความเชี่ยวชาญของโมเดอร์นฟอร์มในฐานะผู้นำด้าน Office Furniture และ Total Workplace Solution ที่สามารถดูแลโครงการได้ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบพื้นที่ (Design), งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน (Turnkey Construction & Interior), การบริหารฟังก์ชันการใช้งาน ไปจนถึงการคัดสรรเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกมิติ
แนวคิดของ “Horizon 28” มุ่งสร้างพื้นที่ทำงานที่มี “Flexibility, Connectivity และ Well-Being” เป็นหัวใจสำคัญ โดยรองรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Town Hall, Workshop, Meeting Space, Creative Collaboration และ Social Interaction ภายในพื้นที่เดียวกัน พร้อมออกแบบให้รองรับความหลากหลายของผู้ใช้งานอย่างแท้จริง ผ่านโซนเฉพาะ เช่น Wellness & Meditation for Diversity, Town Hall for Equity และ Playground & Fitness for Inclusion ที่สะท้อนแนวคิด Inclusive Design อย่างเป็นรูปธรรม
ภายในพื้นที่ Horizon 28 แบ่งพื้นที่เป็น อาทิ
• Connect Club พื้นที่ Town Hall และ Open Collaboration
• Club 28 พื้นที่ประชุมและ Workshop แบบ Flexible
• Think Club & Talk Club พื้นที่ Co-working และ Creative Focus
• M Bar พื้นที่ Social Space สำหรับการสังสรรค์
• Modern Gym พื้นที่ส่งเสริม Wellness และ Recreation
• Quiet Nest พื้นที่แห่งความสงบสำหรับการพักใจและรองรับความหลากหลายของพนักงาน ทั้งนั่งสมาธิ ละหมาด โยคะ และให้นมบุตร
นอกจากการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โมเดอร์นฟอร์มยังต่อยอดแคมเปญ “Living as One” ผ่านกิจกรรม TikTok Challenge เชิญชวนคนรุ่นใหม่ พนักงาน ครีเอเตอร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่สะท้อนพลังของ DEI และการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “Everyone Can Be a Creator” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ทุกเสียงได้ถูกมองเห็นและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมแห่งความเท่าเทียม
แคมเปญดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายและคุณค่าของผู้คน แต่ยังตอกย้ำบทบาทของโมเดอร์นฟอร์มในฐานะองค์กรที่เข้าใจ “Future of Work” และพร้อมส่งมอบโซลูชันด้าน Workplace Experience ที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจ ผู้ใช้งาน และสังคมในระยะยาว
“Living as One” จึงไม่ใช่เพียงแค่แคมเปญในช่วง Pride Month แต่คือแนวคิดในการสร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเอง ทำงานร่วมกัน และเติบโตไปด้วยกันได้อย่างแท้จริง