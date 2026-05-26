ใครอยากเป็นเจ้าสาวในแบบ White Asava ต้องไม่พลาด งานเวดดิ้งโชว์เคส ที่เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน

รวบรวมแรงบันดาลใจสำหรับงานแต่งงานสุดพิเศษ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญคู่รักร่วมค้นหา แรงบันดาลใจบทใหม่สำหรับงานวิวาห์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Down the Aisle” Wedding Showcase ที่จัดขึ้นร่วมกับ White ASAVA ระหว่างวันที่ 6–7 มิถุนายน 2569 ณ The Ritz-Carlton Grand Ballroom โดยภายในงานรวบรวมทั้งแฟชั่นสำหรับเจ้าสาว และไอเดียการจัดงานแต่งงานสุดพิเศษแบบเฉพาะตัวไว้ในประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ภายในงาน คู่รักจะได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งการเฉลิมฉลองที่ชวนจินตนาการถึงวันสำคัญท่ามกลางความงดงามของ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ อีกทั้งยังได้ค้นพบแรงบันดาลใจสำหรับงานแต่งงานในแบบเฉพาะตัว ผ่านการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากทีม Wedding Specialists พร้อมสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่รังสรรค์ขึ้นสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ
หัวใจสำคัญของอีเว้นต์ครั้งนี้ คือการเผยโฉมคอลเลกชันเจ้าสาวจาก White ASAVA ที่ถ่ายทอดนิยามใหม่ของความสง่างามเหนือกาลเวลา ผ่าน 10 ลุคดีไซน์อันโดดเด่น ตั้งแต่ซิลูเอตที่เฉียบคม โครงสร้างพลิ้วไหว ไปจนถึงรูปทรงฟลูอิดแฝงความอ่อนช้อย โดยผสานรายละเอียดงานฝีมืออย่างประณีต ทั้งเทคนิคเดรป พลีต เลเซอร์คัต และงานปักประดับด้วยมืออย่างละเอียดอ่อน สะท้อนปรัชญาของแบรนด์ที่ยึดมั่นในความคลาสสิก ความเรียบหรู และความเป็นตัวตน เพื่อให้ทุกชุดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาที่งดงามและเปี่ยมความหมายที่สุดในชีวิตของเจ้าสาวแต่ละคน
พิเศษสำหรับงานเวดดิ้งโชว์เคส “Down the Aisle” White ASAVA ได้รังสรรค์สิทธิพิเศษสำหรับคู่รักที่เข้าร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษ 15% สำหรับชุดเจ้าสาวเมื่อมียอดใช้จ่ายตามกำหนด โดยจะได้รับเครดิตมูลค่า 20,000 บาท สำหรับใช้กับคอลเลกชัน ASAVA หรือ ASV รวมถึงบริการสั่งตัด และผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวปักลวดลายเฉพาะบุคคลแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นชื่อย่อ ชื่อคู่บ่าวสาว หรือสัญลักษณ์แห่งวันสำคัญ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกครอบครัวและเพื่อนเจ้าสาว กับบริการตัดเย็บในราคาพิเศษอีกด้วย
เติมเต็มประสบการณ์แห่งการเฉลิมฉลองอย่างสมบูรณ์แบบ ณ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ ที่พร้อมมอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับคู่รักที่จองการจัดงานภายในช่วงเวดดิ้งโชว์เคส อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมสูงสุดมูลค่า 50,000 บาท จากยอดใช้จ่ายภายในงาน ซึ่งสามารถใช้ได้ในวันจัดงานจริง พร้อมยกระดับช่วงเวลาสำคัญกับบริการรับส่งสุดหรูด้วยรถลีมูซีน BMW i7 รวมถึงการเข้าพักฉลองครบรอบ 1 คืน พร้อมดินเนอร์สุดโรแมนติกสำหรับ 2 ท่าน ณ Duet by David Toutain เพื่อปิดท้ายโมเมนต์แห่งความทรงจำอย่างงดงาม
งานเวดดิ้งโชว์เคสครั้งนี้จัดขึ้น ณ The Ritz-Carlton Grand Ballroom ห้องบอลรูมหรูที่โดดเด่นด้วยวิวสวนลุมพินีและเส้น ขอบฟ้าของกรุงเทพมหานคร รองรับการจัดงานแต่งงานได้หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่งานเลี้ยงสุดอบอุ่นไปจนถึงงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ โดยถือเป็นหนึ่งในพื้นที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ รองรับแขกได้สูงสุดถึง 2,000 ท่าน พร้อมครบครันด้วยจอ LED ขนาดใหญ่ 3 จอ พื้นที่ Pre-function กว้างขวาง และโซนเอาต์ดอร์เทอร์เรซที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศอย่างสมบูรณ์แบบ โดยทุกองค์ประกอบได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ทุกงานเฉลิมฉลองดำเนินไปอย่างราบรื่น งดงาม และสะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้การบริการอันเหนือระดับในแบบฉบับของ โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
พบกับเวดดิ้งโชว์เคส “Down the Aisle” ที่รวบรวมแรงบันดาลใจอันน่าจดจำสำหรับคู่รัก ระหว่างวันที่ 6–7 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ชั้น 4 ห้อง The Ritz-Carlton Grand Ballroom โรงแรม เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ