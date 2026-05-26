“ALWAYS, FLOWERS.” นิทรรศการฮีลใจ เปลี่ยนงานศิลปะเป็นโอกาส สู่รายได้ยั่งยืนของศิลปิน Extra Chromosome

จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ในห้องเรียนศิลปะของ 21/3 STUDIO ภายในสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญาได้ทดลองวาดภาพตามจินตนาการ วันนี้ ผลงานจากปลายพู่กันของพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้หรือการบำบัดอีกต่อไป แต่กำลังก้าวเข้าสู่โลกของศิลปะร่วมสมัยในฐานะศิลปินที่มีคุณค่าในแบบของตัวเอง พร้อมต่อยอดสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืน
โดย มูลนิธิไทยคม ได้ร่วมกับ 21/3 STUDIO สตูดิโอศิลปะสำหรับผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมแห่งแรกในประเทศไทย จัดนิทรรศการศิลปะภายใต้แนวคิด “ALWAYS, FLOWERS. ไม่ว่าวันไหนยังมีดอกไม้อยู่เสมอ” ณ The Present Haus เพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจได้มาสัมผัสงานศิลปะที่ถ่ายทอดผ่านมุมมอง ความรู้สึก และตัวตนของศิลปินผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญา หรือที่หลายคนเรียกเขาว่า Extra Chromosome
ภายในงานยังเปิดจำหน่าย Merchandise ที่สร้างสรรค์จากผลงานศิลปะของศิลปินกลุ่มนี้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมวก กระเป๋าผ้า กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เข็มกลัด และผ้าพันคอ
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม ที่ขับเคลื่อนภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงการ The Present Haus ได้เข้าชมนิทรรศการ JUST LET ME BE ของศิลปิน Extra Chromosome และได้พูดคุยกับ จาริณี เมธีกุล ผู้ก่อตั้ง 21/3 STUDIO ถึงแนวคิดการทำงานร่วมกัน ก่อนจะนำไปสู่การต่อยอดเป็นนิทรรศการ ALWAYS, FLOWERS. และร่วมกันพัฒนาผลงานศิลปะสู่ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ในครั้งนี้
นิทรรศการครั้งนี้ไม่ใช่เพียงงานแสดงผลงานศิลปะ แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโมเดล Social Startup ที่ออกแบบขึ้นเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ศิลปิน Extra Chromosome ผ่านการทำสัญญาซื้อขายภาพและสัญญาลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยรายได้จากการขายภาพและค่าลิขสิทธิ์ภาพจะถูกนำมาหารเฉลี่ยอย่างเท่าเทียมให้กับศิลปินในสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ราว 50 คน
จาริณี เมธีกุล ศิลปินผู้ก่อตั้ง 21/3 STUDIO กล่าวว่าสิ่งที่เธอพยายามทำมาตลอดไม่ใช่แค่การสอนศิลปะ แต่เธอต้องการสร้าง ecosystem ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญามีพื้นที่แสดงผลงาน มีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถเชื่อมโยงทำงานกับภาคธุรกิจและวงการศิลปะร่วมสมัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยความร่วมมือครั้งนี้ มูลนิธิไทยคมได้ซื้อผลงานภาพวาดที่จัดแสดงทั้งหมด พร้อมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ภาพเพื่อนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างระบบรายได้ที่เกิดขึ้นจากคุณค่าของผลงานศิลปะอย่างแท้จริง
“นิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับสินค้าของผู้พิการให้ขึ้นมาเป็นสินค้าศิลปะอย่างเต็มตัว เพราะเราไม่อยากให้คนซื้อผลงานเพราะความสงสาร แต่อยากให้ซื้อเพราะเห็นว่านี่คืองานศิลปะที่มีคุณค่า เมื่อน้อง ๆ กลุ่มนี้รู้ว่าผลงานของตัวเองได้รับการยอมรับและสร้างรายได้ได้จริง สิ่งนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจและทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีที่ยืนในสังคม” คุณจาริณี กล่าว
ด้าน สุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “สมาคมฯ ต้องการผลักดันให้ผู้มีภาวะดาวน์ซินโดรมและผู้บกพร่องทางสติปัญญาสามารถดำรงชีวิตในสังคม และมีรายได้จากศักยภาพของตัวเอง โดยแนวคิดการเฉลี่ยรายได้ให้กับศิลปินทุกคนเป็นแนวทางที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในความสำเร็จร่วมกัน
“สมาคมฯ จะทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการรายได้ทั้งหมด เพื่อความโปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้กับทั้งน้อง ๆ และผู้ปกครอง” คุณสุชาติ กล่าว
ผู้สนใจสามารถสนับสนุน Merchandise และเข้าชมนิทรรศการ ALWAYS, FLOWERS. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ The Present Haus ซอยราชวิถี 24 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2569