Burberry Hero Elixir de Parfum เผยมุมอบอุ่น น่าค้นหา และทรงพลัง

Burberry Beauty (เบอร์เบอรี่ บิวตี้) นำเสนอ Hero Elixir de Parfum ตำนานบทใหม่ของคอลเลกชันน้ำหอม Burberry Hero ที่ชวนสำรวจความเป็นตัวตนของผู้ชายในมิติที่ลึกขึ้น ทั้งในด้านที่แข็งแกร่งและอ่อนไหว ความเปราะบางที่มาพร้อมความมั่นคง และความกล้าหาญที่เกิดจากการเข้าใจตัวตนอย่างแท้จริง
น้ำหอมนี้รังสรรค์โดย Aurélien Guichard โดยต่อยอดจากกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชัน Hero ให้เข้มข้นและลุ่มลึกยิ่งขึ้น ราวกับการค้นพบตัวตนอีกครั้ง พร้อมหวนกลับไปสู่หัวใจของกลิ่น ด้วยกลิ่นของไม้ซีดาร์สามชนิด ที่ครั้งนี้ถูกถ่ายทอดในมิติที่เข้มขึ้น นุ่มลึก และเย้ายวนกว่าเดิม
กลิ่นของแอมเบอร์และกลิ่นควันอันคุ้นเคยถูกขับให้เด่นชัดขึ้นด้วยแอคคอร์ดหนังสีเข้ม เติมความลึกและความน่าค้นหาให้กลิ่นโดยรวม เกิดเป็นกลิ่นที่ตัดกันได้อย่างลงตัวระหว่างความอบอุ่น ความเย้ายวน และพลังที่สงบนิ่งแต่ทรงอิทธิพล
กลิ่นเปิดด้วยความนุ่มลึกของถั่วตองกาและวานิลลา ให้สัมผัสอบอุ่นละมุน ก่อนค่อย ๆ เผยความหนักแน่นผ่านกลิ่นหนังและไม้ซีดาร์ทั้งสามชนิดที่เป็นเอกลักษณ์ ทิ้งท้ายด้วยความเข้มข้นที่คงอยู่ยาวนาน
OLFACTORY NOTES
Top: Tonka, Vanilla
Heart: Leather, Cedarwood Trio
THE DESIGN
ขวดน้ำหอมของ Hero Elixir นำเสนอด้วยดีไซน์ขวดแก้วไล่เฉดจากสีเข้มสู่โทนอำพัน สะท้อนความหรูอย่างเรียบง่าย ผสานพื้นผิวแมตต์และเงาไว้ในดีไซน์เดียวกัน สื่อถึงความเป็นคู่ตรงข้ามที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ฝาขวดประดับด้วยสัญลักษณ์ Burberry Knight ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความกล้าหาญและการออกเดินทางค้นหาตัวตน
Burberry Hero Elixir de Parfum วางจำหน่ายในราคา 5,160 บาท ขนาด 60ml ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ชั้น M, เอ็มสเฟียร์ ชั้น M, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น G, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1,
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 1, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 1 และเมกาบางนา ชั้น 1