Burberry Hero Elixir de Parfum เผยมุมอบอุ่น น่าค้นหา และทรงพลัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Burberry Beauty (เบอร์เบอรี่ บิวตี้) นำเสนอ Hero Elixir de Parfum ตำนานบทใหม่ของคอลเลกชันน้ำหอม Burberry Hero ที่ชวนสำรวจความเป็นตัวตนของผู้ชายในมิติที่ลึกขึ้น ทั้งในด้านที่แข็งแกร่งและอ่อนไหว ความเปราะบางที่มาพร้อมความมั่นคง และความกล้าหาญที่เกิดจากการเข้าใจตัวตนอย่างแท้จริง


น้ำหอมนี้รังสรรค์โดย Aurélien Guichard โดยต่อยอดจากกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชัน Hero ให้เข้มข้นและลุ่มลึกยิ่งขึ้น ราวกับการค้นพบตัวตนอีกครั้ง พร้อมหวนกลับไปสู่หัวใจของกลิ่น ด้วยกลิ่นของไม้ซีดาร์สามชนิด ที่ครั้งนี้ถูกถ่ายทอดในมิติที่เข้มขึ้น นุ่มลึก และเย้ายวนกว่าเดิม


กลิ่นของแอมเบอร์และกลิ่นควันอันคุ้นเคยถูกขับให้เด่นชัดขึ้นด้วยแอคคอร์ดหนังสีเข้ม เติมความลึกและความน่าค้นหาให้กลิ่นโดยรวม เกิดเป็นกลิ่นที่ตัดกันได้อย่างลงตัวระหว่างความอบอุ่น ความเย้ายวน และพลังที่สงบนิ่งแต่ทรงอิทธิพล

กลิ่นเปิดด้วยความนุ่มลึกของถั่วตองกาและวานิลลา ให้สัมผัสอบอุ่นละมุน ก่อนค่อย ๆ เผยความหนักแน่นผ่านกลิ่นหนังและไม้ซีดาร์ทั้งสามชนิดที่เป็นเอกลักษณ์ ทิ้งท้ายด้วยความเข้มข้นที่คงอยู่ยาวนาน


OLFACTORY NOTES
Top: Tonka, Vanilla
Heart: Leather, Cedarwood Trio


THE DESIGN
ขวดน้ำหอมของ Hero Elixir นำเสนอด้วยดีไซน์ขวดแก้วไล่เฉดจากสีเข้มสู่โทนอำพัน สะท้อนความหรูอย่างเรียบง่าย ผสานพื้นผิวแมตต์และเงาไว้ในดีไซน์เดียวกัน สื่อถึงความเป็นคู่ตรงข้ามที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน ฝาขวดประดับด้วยสัญลักษณ์ Burberry Knight ซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของความกล้าหาญและการออกเดินทางค้นหาตัวตน


Burberry Hero Elixir de Parfum วางจำหน่ายในราคา 5,160 บาท ขนาด 60ml ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty พารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ชั้น M, เอ็มสเฟียร์ ชั้น M, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น G, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1,
เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 1, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 1 และเมกาบางนา ชั้น 1





