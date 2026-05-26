ตกหลุมรักเรียวปากที่สวยอวบอิ่มเปล่งประกาย

Sheena ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Kosas เชื่อเสมอว่าริมฝีปากของสาวๆ ไม่มีคำว่าอวบอิ่มหรือดูฉ่ำน้ำมากเกินไป แม้ว่าไอเท็มฮิตอย่าง Kosas Wet Lip Oil จะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ริมฝีปากดูอิ่มฟู เบาสบาย และไม่ทำให้รู้สึกแสบปากแล้ว แต่เธอยังอยากก้าวไปอีกขั้น ด้วยการสร้างสรรค์ลิปกลอสที่มอบความอวบอิ่มให้เห็นเด่นชัดในทันที พร้อมสัมผัสที่ทำให้คุณรู้สึกฟินอย่างบอกไม่ถูก
ขอแนะนำ Kosas Lip Pulse ขนาด 12 มล. ราคา 930 บาท คลีนลิปแพลมเปอร์เนื้อสัมผัสแบบกลาสซี่ (Glassy) ที่มอบผลลัพธ์ขั้นสุด มาพร้อมความรู้สึกอุ่นสลับเย็นซ่าบซ่านที่น่าหลงใหล ช่วยเสกริมฝีปากให้ดูอวบอิ่มและเต็มร่องลึกอย่างเห็นได้ชัด บำรุงล้ำลึกอยู่เสมอ รับรองว่าไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะหรือทำให้ปากแห้งตึง ลิปสติกรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบจังหวะการเต้นของหัวใจและเลือดที่สูบฉีดใต้ผิวหนัง ราวกับความรู้สึกของอาการตกหลุมรักครั้งแรก
สำหรับแคมเปญในฝั่งอเมริกาเหนือนี้ ได้ดาราหนุ่มจากรายการเรียลลิตี้ชื่อดังอย่าง Rob Rausch ซึ่งเป็นที่รู้จักจากรายการ Traitors และ Love Island USA มาร่วมเป็นหน้าตาของแคมเปญ ด้วยเสน่ห์อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจและแรงดึงดูดเมื่ออยู่บนหน้าจอของเขา ช่างสะท้อนถึงเรื่องราวที่ทำให้หัวใจเต้นแรงของลิปสติกรุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ลิปแพลมเปอร์ที่ปลุกเรียวปากให้มีชีวิตชีวาตามจังหวะชีพจร
Lip Pulse อัดแน่นไปด้วยส่วนผสมระดับคลีนบิวตี้ที่เป็นมิตรต่อริมฝีปาก และผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังแล้วว่าสวมใส่สบายได้ในทุกๆ วัน โดดเด่นด้วย Custom Plumping Complex สูตรวีแกนและปราศจากกลูเตน โดยมีส่วนผสมของ แคปไซซิน (Capsaicin) ที่ให้ความรู้สึกอุ่นเพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ผสานกับ เมนทอล (Menthol) ที่ให้ความเย็นซ่าเพื่อกระตุ้นให้ริมฝีปากดูเจ่อสวย—สร้างเอฟเฟกต์ริมฝีปากที่ดูอิ่มฟูและโดดเด่นสะดุดตายิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมอบความเงางามแบบขั้นสุดราวกระจก (Super Glassy) แต่ไม่เหนียวเหนอะหนะ ปลอดภัยที่จะเติมซ้ำได้บ่อยตามต้องการ โดยไม่ลอกหรือทำร้ายริมฝีปากให้แห้งกร้าน
พร้อมเสิร์ฟใน 6 เฉดสีโทนซอฟต์ โรแมนติก และเย้ายวนใจ ที่ได้แรงบันดาลใจจากความรู้สึกตอนตกหลุมรัก Kosas Lip Pulse มาในเฉดสี Unspoken, Aura Flare, Love Potion, Aftershock, Sixth Sense, และ Soulfire—บอกเลยว่ามีเฉดสีที่ตอบโจทย์ทุกมู้ดและเข้าได้กับทุกโทนสีผิว
สามารถหาซื้อออนไลน์ได้ที่ sephora.co.th, หรือซื้อได้ที่ร้าน Sephora ทุกสาขา