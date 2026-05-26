พาเหรดทายาทคนดัง Gen Z ครองรันเวย์แฟชั่นดัง

ทุกๆ ครอบครัวที่มีลูกชอบทำกิจกรรม เมื่อเห็นแววว่าลูกคนไหนฉายแววด้านใด ก็จะสนับสนุนเต็มที่ อย่างลูกๆ ของเหล่าเซเลบคนดังหลายบ้าน ที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งด้านกีฬา ดนตรี หรือเพลง เก่งถึงระดับมืออาชีพก็มี บางบ้านคุณพ่อคุณแม่ยังหางานอดิเรกให้ลูกๆ ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากการเรียน กิจกรรมที่ถนัด ก็จะมีไปเป็นนายแบบนางแบบ ขึ้นแคตวอล์ก ถ่ายแบบโฆษณาสินค้า แต่ละคนโพสท่าประหนึ่งนายแบบนางแบบมืออาชีพกันเลยทีเดียว มีใครกันบ้างตามมาดูกัน?
“ธิ-เอกวิทย์ คอมันตร์” ลูกแฝดชายวัย 17 ของ อธิดุลย์ กับ โมนา-วิภาวี คอมันตร์ น้องธิชอบเล่นกีฬาทั้งบาสเกตบอล วอลเลย์บอล ชกมวย ชอบเล่นดนตรี ทั้งกีตาร์ และเล่นเปียโนที่เล่นมาตั้งแต่เด็กๆ ยิ่งโตยิ่งมีเค้าโครงหน้าความหล่อได้อย่างชัดเจน มีเอกลักษณ์ แถมหุ่นดีมีกล้ามน้องธิจึงติด 1 ใน 15 หนุ่มลาโบของเอ็ม ดิสทริคมาแล้ว
“มาโก้-ศิลา วัฒนกุล” ลูกชายคนเดียววัย 18 ของพิธีกรสาวเก่ง "ลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล" กับ "สิษฐ วัฒนกุล" น้องมาโก้ชื่นชอบการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็ก และฝึกฝนมาตลอดจนเชี่ยวชาญ ได้ร่วมแสดงโขนในงานสำคัญๆ ระดับประเทศ อย่าง ฉลอง 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และผ่านการเป็นนายแบบมาแล้ว
“ออร์ก้า-ภูเรภัทร์ ศรีโรจนันท์” หนุ่มน้อยวัย 18 ลูกชายคนโตของ เอ๋-เทเรซ่า อากีลาร์ กับ เอกพงษ์ ศรีโรจนันท์ หลานชายคุณป้าติ๊นา-คริสติน่า อากีลาร์ เขากำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะจิตวิทยา จุฬาฯ หลักสูตรนานาชาติ ทั้งยังเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนทีมชาติไทย ว่างๆ ก็จะไปเดินแบบในงานอีเวนต์ และถ่ายแบบโฆษณาสินค้า
“ภัท จิวะวัฒนาศักดิ์” ลูกชายคนโตของ “ป๋อง-กิตติศักดิ์ จิวะวัฒนาศักดิ์” กับ “โบว์-จุฬารัตน์ อรรถสารประสิทธิ์” คู่สามีภริยาผู้ผลิตแชนเดอเลียร์สุดหรู ระดับมาสเตอร์พีซ “เบลลีแทส” (Bellitas) ภัทเคยผ่านการขึ้นแคตวอล์กเดินแบบมาแล้วหลายครั้ง แถมถ่ายแบบโฆษณามาแล้วหลายรายการ
“ภีม-ภคภณ จิวะวัฒนาศักดิ์” หนุ่มน้อยวัย19 ปี ลูกชายคนกลางของ “ป๋อง กิตติศักดิ์” กับ “โบว์ จุฬารัตน์” น้องภีมชอบออกกำลังกาย เล่นบาสเกตบอล ว่ายน้ำ โบว์ลิ่ง เคยถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องประดับ และเป็นนายแบบเดินแบบในงานสังคม
“เบลล่า-กุญช์จารี จีระเเพทย์” ลูกสาวคนเดียววัย 18 ปี ของพิธีกรสาวเก่ง “หนิง-ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา” กับ “โบ๊ท-จามร จีระแพทย์” น้องเบลล่าดีกรีระดับอาจารย์ด้านการเต้นทุกแนว เคยเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอ และเป็นนางแบบที่โพสท่าระดับมืออาชีพ
“เจค สเป็นเซอร์” ลูกชายสุดหล่อวัย 11 ขวบของ เจย์ กับ เปิ้ล-จริยดี สเป็นเซอร์ น้องเจคชอบเล่นฟุตบอล และเคยขึ้นรันเวย์เดินแบบแฟชั่นโชว์ให้กับทั้งแบรนด์ดังของเมืองไทย และงานแฟชั่นโชว์ระดับประเทศ ประชันกับเหล่านางแบบนายแบบมืออาชีพ จนเรียกเสียงฮือฮามาแล้ว
“ภัทร-ณภัทร ณรงค์เดช” ลูกแฝดชายวัย 19 ของกฤษณ์ หลานชายสุดที่รักของ กรณ์ ณรงค์เดช กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก น้องภัทรชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะ เทนนิส มักร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม และออกงานสังคมกับครอบครัวคุณอากรณ์ ด้วยบุคลิกและรูปร่างที่สุดเท่ มักถูกรับเชิญให้ไปเป็นนายแบบอยู่เสมอ
“ภีม-ณัฐภัทร ประภานนท์” นักแสดงหนุ่มวัย 22 ลูกชายคนกลางของ “หนิง-นนทิวัช ประภานนท์” และ “ก้อย-ณัฐวดี บุรานนท์” ผู้ที่ชอบเล่นกีฬา อย่างบาสเกตบอลและฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งยังชอบร้องเพลง เล่นดนตรี เคยผ่านการประกวดมาหลายเวที แถมยามว่างยังรับงานนายแบบอีกด้วย
“กั๊บ-ศิวัช ณ สงขลา” ข้าราชการทหารหนุ่มหล่ออารมณ์ดี ลูกชายสุดที่รักของ แคนดี้-ม.ล. รจนาธร ณ สงขลา ราชนิกุลสาวนักออกแบบจิวเวลรีและศิลปะ กับ ซี-เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ด้วยหุ่นที่บึกบึนของน้องกั๊บ เขาจึงเคยโดนทาบทามให้เดินแบบในงานอีเวนต์มาแล้วหลายงาน