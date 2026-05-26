xs
xsm
sm
md
lg

“แพร วทานิกา” เปิดตัว "Equilibrium" สร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” ผู้ก่อตั้ง “วทานิกา” (VATANIKA) พลิกบทบาทสู่การเป็น Experience Architect ด้วยการเปิดตัว Equilibrium นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพ หรืออีเวนต์ไลฟ์สไตล์ทั่วไป แต่คือการออกแบบประสบการณ์ที่คัดสรรมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และการดูแลตัวเองอย่างดี ให้ทั้งสองสิ่งดำเนินไปพร้อมกัน โดยเริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่า "It's not how you live your life. It's how WELL you live it."

นัยน์ชนก, วทานิกา, นภดนัย ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และธภรัท เวโรจน์ฤดี
Equilibrium by VATANIKA คือพื้นที่ที่ "Live Fully" กับ "Live Well" สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบางสิ่งเพื่ออีกสิ่งหนึ่ง เพราะความสุขและการดูแลตัวเอง ไม่ใช่สองด้านที่ขัดแย้งกัน แต่คือจังหวะเดียวกันของการใช้ชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน

ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์, นภาลัย อารีสรณ์, พิณทิพา เทวกุล, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ม.ล. เทพิน เทวกุล, นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และเกษสุดา มาระวิชัย
ภายในงานเปิดตัว Equilibrium by VATANIKA ณ เอ็มบาสซี ดิพโพลแมท สกรีน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ไฮไลต์คือการพูดคุยระหว่างผู้หญิงสามรุ่นคือ คุณยาย (ม.ล. เทพิน เทวกุล), คุณแม่ (แอน-พิณทิพา เทวกุล) และ แพร วทานิกา เจ้าของโปรเจกต์ ร่วมถ่ายทอดมุมมองของการใช้ชีวิตที่มีความหมาย มีความตั้งใจ และเต็มเปี่ยมด้วยความสุข พร้อมด้วยการสนทนากับ เบสท์-นิธิพันธ์ รุ่งเรืองพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำและผู้ก่อตั้ง Bestfitt เจ้าของแนวคิด "ร่างทอง" ที่เชื่อเหมือนกันว่า พลังชีวิตและความสุขไม่ใช่จุดหมายที่ต่างกัน แต่คือการเดินทางเส้นเดียวกัน

ฉลิมชร ตั๋งบุญชู, วทานิกา และจิตติมา วรรธนะสิน

เดล ดีล่า, มรกต แสงทวีป, เจนธิรา อรรถสกุลชัย ดีน, แดเนียล ดีน อิซ่า-คาเลบิก, วทานิกา และวรสุดา แพ่งสภา

รชาดา ไชยโชติ และจงกล พลาฤทธิ์

สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, สิพิม สุกัณศีล, วทานิกา และ มรกต แสงทวีป

แพร วทานิกา และนิธิพันธ์ รุ่งเรืองพันธ์











“แพร วทานิกา” เปิดตัว "Equilibrium" สร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต
นัยน์ชนก, วทานิกา, นภดนัย ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และธภรัท เวโรจน์ฤดี
ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์, นภาลัย อารีสรณ์, พิณทิพา เทวกุล, วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา, ม.ล. เทพิน เทวกุล, นัยน์ชนก ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา และเกษสุดา มาระวิชัย
ฉลิมชร ตั๋งบุญชู, วทานิกา และจิตติมา วรรธนะสิน
เดล ดีล่า, มรกต แสงทวีป, เจนธิรา อรรถสกุลชัย ดีน, แดเนียล ดีน อิซ่า-คาเลบิก, วทานิกา และวรสุดา แพ่งสภา
+8