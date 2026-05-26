“แพร วทานิกา” เปิดตัว "Equilibrium" สร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิต

“แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” ผู้ก่อตั้ง “วทานิกา” (VATANIKA) พลิกบทบาทสู่การเป็น Experience Architect ด้วยการเปิดตัว Equilibrium นิยามใหม่ของการใช้ชีวิตที่ไม่ใช่แค่การดูแลสุขภาพ หรืออีเวนต์ไลฟ์สไตล์ทั่วไป แต่คือการออกแบบประสบการณ์ที่คัดสรรมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ และการดูแลตัวเองอย่างดี ให้ทั้งสองสิ่งดำเนินไปพร้อมกัน โดยเริ่มต้นจากความเชื่อที่ว่า "It's not how you live your life. It's how WELL you live it."
Equilibrium by VATANIKA คือพื้นที่ที่ "Live Fully" กับ "Live Well" สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่จำเป็นต้องแลกบางสิ่งเพื่ออีกสิ่งหนึ่ง เพราะความสุขและการดูแลตัวเอง ไม่ใช่สองด้านที่ขัดแย้งกัน แต่คือจังหวะเดียวกันของการใช้ชีวิตที่สมดุลและยั่งยืน
ภายในงานเปิดตัว Equilibrium by VATANIKA ณ เอ็มบาสซี ดิพโพลแมท สกรีน เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ไฮไลต์คือการพูดคุยระหว่างผู้หญิงสามรุ่นคือ คุณยาย (ม.ล. เทพิน เทวกุล), คุณแม่ (แอน-พิณทิพา เทวกุล) และ แพร วทานิกา เจ้าของโปรเจกต์ ร่วมถ่ายทอดมุมมองของการใช้ชีวิตที่มีความหมาย มีความตั้งใจ และเต็มเปี่ยมด้วยความสุข พร้อมด้วยการสนทนากับ เบสท์-นิธิพันธ์ รุ่งเรืองพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำและผู้ก่อตั้ง Bestfitt เจ้าของแนวคิด "ร่างทอง" ที่เชื่อเหมือนกันว่า พลังชีวิตและความสุขไม่ใช่จุดหมายที่ต่างกัน แต่คือการเดินทางเส้นเดียวกัน