คนดังร่วมฉลอง 260 ปี Baccarat ผ่านนิทรรศการย้อนอดีตถึงปัจจุบัน

Baccarat เมซงคริสตัลชั้นสูงจากฝรั่งเศส อายุกว่า 260 ปี เปิดตัวครั้งแรกในกรุงเทพฯ นำเสนอความคลาสสิกของกาลเวลา ผ่านนิทรรศการ “The Art of Craftsmanship” เรื่องราวถักทอ ระหว่างหัตถศิลป์ดั้งเดิมและวิถีชีวิตร่วมสมัย หลอมรวมอย่างกลมกลืน บนพื้นที่จัดแสดงทั้ง 5 โซน เปลี่ยนผ่านบรรยากาศไปตามจังหวะของชิ้นงานจัดแสดง ตั้งแต่แชนเดอเลียร์ที่ลอยตัวอย่างสง่างาม และผลงานคริสตัลชั้นสูงของเมซง ประณีตและแม่นยำ ไปจนถึงผลงานร่วมสมัยที่รูปทรงลื่นไหล และประติมากรรมสัตว์คริสตัลที่นิ่งงันแต่ทรงพลัง ราวกับการเคลื่อนไหวถูกหยุดไว้ แต่ไม่เคยดับสูญ
นิทรรศการนี้ไม่เพียงหวนอดีต แต่ยังสะท้อนสายธารของจิตวิญญาณ Baccarat ตั้งแต่ปี 1764 ที่ยังคงหล่อหลอมและดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกยุคสมัย เป็นการรวมผลงานสำคัญของ Baccarat ไว้ในพื้นที่เดียวกันในประเทศไทย เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้สัมผัสทั้งชิ้นงานมรดกจากฝรั่งเศส ควบคู่กับชิ้นงานตีความร่วมสมัยเป็นครั้งแรก