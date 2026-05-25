Genetics Life Blueprint เมื่อการรู้ลึกถึงระดับพันธุกรรม กลายเป็น Big Data เพื่อการวางแผนครอบครัว

การวางแผนมีลูกสำหรับครอบครัวยุคใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องความพร้อมด้านสุขภาพ ฐานะ และการจัดสรรเวลา (Work-Life Balance) เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมในระดับพันธุกรรม เพื่อประเมินและลดความเสี่ยง ที่อาจถ่ายทอดสู่ลูก ผ่านการผสานการดูแลก่อนตั้งครรภ์ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น เด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ (IVF/ICSI) ในรายที่มีข้อบ่งชี้ และการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมที่เหมาะสม

ในวันที่นิยามของการดูแลสุขภาพเปลี่ยนจากการ ‘รักษา’ เป็นการ ‘ป้องกัน’ การตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมของว่าที่ คุณพ่อ-คุณแม่ยุคใหม่ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ตัดสินใจวางแผนครอบครัวได้อย่างมีข้อมูล ประกอบกับหลายครอบครัว เริ่มมีลูกเมื่ออายุมากขึ้น การปรึกษาแพทย์จึงมีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ การตรวจหาพาหะธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน การประเมินปัจจัยฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย รวมถึงการพิจารณาเทคโนโลยีเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ (IVF/ICSI) เมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ เพื่อวางแผนการมีบุตรอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับแต่ละครอบครัว


ความจริงที่ซ่อนอยู่ใน “พิมพ์เขียว” ของร่างกายที่สามารถส่งต่อสู่ลูกได้

หลายครอบครัวมักมีความเชื่อว่า หากคุณพ่อคุณแม่แข็งแรงดี และไม่มีประวัติโรคในครอบครัว ลูกที่เกิดมาย่อมมีโอกาส แข็งแรงดี แต่ในความเป็นจริงของโลกพันธุศาสตร์นั้นมีความซับซ้อนกว่านั้น

คุณหมอก้อง - นพ. ณัฐรุทธิ์ กุลภาวีสุวรรณ์ (ว.37453) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จาก SAFE Fertility Clinic อธิบายถึงกลไกที่น่าสนใจนี้ผ่านมุมมองของ "พิมพ์เขียวเชิงลึก (The Biological Blueprint)" โดยปกติแล้ว ร่างกายมนุษย์จะมียีนทำหน้าที่เป็นชุดคำสั่งในการสร้างและควบคุมการทำงานของร่างกาย โดยเราได้รับยีนเหล่านี้มาเป็น "คู่" ชุดหนึ่งจากคุณพ่อและอีกชุดหนึ่งจากคุณแม่ ในกรณีของโรคทางพันธุกรรมแบบยีนด้อย (Autosomal Recessive) พ่อหรือแม่อาจมียีนที่ผิดปกติหนึ่งชุด แต่เนื่องจากยังมียีนอีกชุดหนึ่งที่ทำงานได้ ร่างกายจึงมักปกติแข็งแรงโดยไม่มีอาการ และอาจไม่ทราบได้จากการตรวจสุขภาพทั่วไป

ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ "ยีนชุดที่บกพร่อง" จากทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาพบกันในตัวบุตร ทำให้บุตรมีโอกาสเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดนั้น ในจุดนี้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ร่วมกับการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน เช่น PGT-M อาจช่วยคัดเลือกตัวอ่อนที่ไม่เป็นโรคจากยีนเป้าหมายที่ทราบแล้วได้ ก่อนการตั้งครรภ์ แต่ไม่ใช่การรับประกันว่าทารกจะไม่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือสุขภาพอื่นทั้งหมด

“หากเปรียบเทียบยีนเหมือน "รหัสคอมพิวเตอร์" พ่อแม่อาจมีรหัสที่ซ่อนความผิดพลาดไว้ (Bug) แต่โปรแกรมยังทำงานได้ปกติ จนกระทั่งรหัสของพ่อและแม่มาผสมกันในจังหวะที่ Bug นั้นมาเจอกันพอดี โ ปรแกรมในตัวลูกจึงแสดงความผิดพลาดออกมา นั่นคือเหตุผลที่ผมมักอธิบายกับคนไข้ว่า แม้ไม่มีประวัติโรคในครอบครัว ก็ยังอาจมีโอกาสเป็นพาหะของโรคทางพันธุกรรมบางชนิดได้ การตรวจคัดกรองจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ครอบครัวมีข้อมูลมากขึ้นก่อนตัดสินใจวางแผนมีบุตร”


จาก “ข้อมูลพันธุกรรมเชิงลึก” สู่ “การวางแผนลดความเสี่ยงให้ลูก” ผ่านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Expanded Carrier Screening เราจึงสามารถสำรวจลงลึกถึงรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในพิมพ์เขียวแห่งชีวิต เพื่อระบุความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรมที่แฝงตัวอยู่ในประชากรไทยและเอเชียได้อย่างครอบคลุม เช่น

โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคโลหิตจางทางพันธุกรรมที่พบพาหะได้บ่อยในประเทศไทย โดยมีรายงานประมาณ 30–40% ในบางประชากร/พื้นที่

โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง SMA (Spinal Muscular Atrophy) โรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อเซลล์ประสาทสั่งการและกล้ามเนื้อ โดยข้อมูลประชากร พบความชุกของการเป็นพาหะโรคนี้ถึง 1.8–2.8% หรือประมาณ 1 ใน 56

G6PD Deficiency ภาวะพร่องเอนไซม์ที่ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นบางชนิด โดยความชุกแตกต่างกันตามเพศและกลุ่มประชากรโดยรวมประมาณ 6–17% แล้วแต่เพศ ภูมิภาค รวมถึงวิธีตรวจ จึงควรประเมินร่วมกับประวัติและคำแนะนำของแพทย์


คุณหมอก้องเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจเชิงลึกว่า “จะเห็นได้ว่า เราพบพาหะธาลัสซีเมียในประชากรไทยได้ค่อนข้างบ่อย ซึ่งมีความซับซ้อนทั้งกลุ่ม Alpha และ Beta โดยบางชนิดอาจเป็น “พาหะเงียบ (Silent Carrier)”ที่ร่างกายภายนอกดูปกติ การตรวจสุขภาพพื้นฐานทั่วไป เช่น ค่าเม็ดเลือด (CBC) หรือการตรวจชนิดฮีโมโกลบิน (Hb Typing) เป็นข้อมูลสำคัญเบื้องต้น แต่อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงบางชนิดในระดับ DNA การตรวจเชิงลึกด้วยเทคโนโลยีระดับพันธุกรรมจึงอาจเข้ามาเติมเต็มข้อมูลส่วนนี้ ในรายที่มีข้อบ่งชี้หรือมีความเสี่ยง เพื่อช่วยให้การวางแผนครอบครัวทำได้รอบคอบขึ้น การรู้ความเสี่ยงก่อนไม่ได้หมายความว่าต้องกังวลมากขึ้น แต่คือการมีข้อมูลมากพอสำหรับการตัดสินใจร่วมกับแพทย์ เพื่อวางแผนการมีบุตรอย่างเหมาะสมกับบริบทของแต่ละครอบครัว”


การให้คำปรึกษาด้านพันธุกรรม (Genetic Counseling) โดยแพทย์และผู้ให้คำปรึกษาด้านพันธุศาสตร์จาก SAFE Fertility Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในการวางแผนมีบุตรแบบเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงทางพันธุกรรม โดยอาจพิจารณาร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF/ICSI) และการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนชนิดจำเพาะโรค (PGT-M) เมื่อพบความเสี่ยงของโรคที่มีสาเหตุทางพันธุกรรมชัดเจน เพื่อช่วยเลือกแนวทางที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดเท่าที่ข้อมูลปัจจุบันรองรับ

การตรวจคัดกรองพันธุกรรมก่อนเริ่มต้นวางแผนครอบครัว จึงไม่ใช่แค่เรื่องของวิทยาศาสตร์ แต่คือการใช้ข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่ป้องกันได้บางส่วน และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเริ่มต้นครอบครัวด้วยความเข้าใจ ความพร้อม และความรับผิดชอบต่ออนาคตของลูก

SAFE Fertility Clinic คลินิกเพื่อการมีบุตรที่มุ่งมั่นให้บริการด้านเวชศาสตร์เจริญพันธุ์ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางและนักพันธุศาสตร์ที่มีประสบการณ์ พร้อมเทคโนโลยีการตรวจพันธุกรรมที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็น Expanded Carrier Screening ร่วมกับการทำเด็กหลอดแก้วหรืออิ๊กซี่ (IVF/ICSI) และการตรวจพันธุกรรมตัวอ่อน (PGT-M) เพื่อช่วยให้ทุกครอบครัวก้าวสู่การมีบุตรด้วยข้อมูลที่รอบด้านและมั่นใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายพบแพทย์ได้ที่ www.safefertilitygroup.com หรือโทร +66 811021000

