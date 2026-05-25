นิกกี้ ชวน เกรท ขนอินฟลูดัง ดวลแข้งนัดพิเศษสุดฮา

เตรียมเสียงเชียร์กันให้พร้อม เพราะนาทีนี้ไม่มีอะไรจะร้อนแรงไปกว่าบรรยากาศของคอบอลชาวไทยอีกแล้ว เมื่อ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เดินหน้าแบบใส่สุด เปิดโหมดเพื่อนซี้ ต่อความความสนุก เนรมิต Ari Football One Bangkok ให้กลายเป็นสนามแห่งมิตรภาพ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “ต่อเวลาความสนุก ต่อเวลาเพื่อน” ต้อนรับฤดูกาลฟาดแข้งระดับโลกที่กำลังจะมาถึง
งานนี้บอกเลยว่าจัดเต็มความบันเทิงและไลฟ์สไตล์แบบตะโกน! เพราะช้างจับอินไซต์จริงของแก๊งเพื่อนซี้คอบอล มาเล่าผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด “ต่อเวลาเพื่อน” ที่บอกเลยว่าโดนใจ Gen Y และ Gen Z แบบเต็มๆ โดยเฉพาะโมเมนต์บลัฟฉ่ำๆ ระหว่างเกมที่มาช่วยเพิ่มอรรถรสการเชียร์ให้สนุกแบบทวีคูณ กับแมตช์ กระชับมิตรที่จัดขึ้นเฉพาะกิจ รวมตัวเหล่าซุปตาร์คอบอลและตัวจี๊ดในวงการฟุตบอล มาร่วมประชันแข้งในนัดพิเศษนี้ เพื่อสร้างโมเมนต์การเชียร์บอลติดขอบสนาม
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก เป็นกันเองตามสไตล์ Casual & Friendship ที่ช้างตั้งใจมอบให้ เรียกเสียงหัวเราะและเติมสีสันได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดสนาม
จากวิสัยทัศน์สู่การเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ ผ่านมิตรภาพ
คุณเจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวถึงแมตช์กระชับมิตรนี้ว่า เกิดจากแคมเปญ ‘ต่อเวลาความสนุก ต่อเวลาเพื่อน’ ที่ช้างมองฟุตบอลเป็นมากกว่าเกมกีฬา แต่คือจุดศูนย์รวมของมิตรภาพ แคมเปญ ‘ต่อเวลาความสนุก ต่อเวลาเพื่อน’ จึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจในอินไซต์ของกลุ่มเพื่อนซี้คอบอลเดียวกันที่มักมารวมตัวกัน เพื่อสร้างช่วงเวลาดีๆ ร่วมกันในระหว่างการแข่งขัน
ในฐานะที่น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง เป็นผู้นำด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติ้ง และเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะแฟนบอลไทยนึกถึงเป็นอันดับแรก เป็น Top-of-mind ที่ครองใจผู้บริโภค เพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลฟุตบอลระดับโลกที่ทุกคนรอคอย จึงใช้โอกาสนี้ขยายความหมายของคำว่า ‘เติมเต็มคำว่าเพื่อน’ ให้ชัดเจนและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยช้างทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานให้ยาวนานออกไป ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไร มิตรภาพระหว่างเพื่อนจะยังคงดำเนินต่อไปและสนุกสนานได้ยิ่งกว่าเดิม ผ่านแคมเปญ ‘ต่อเวลาความสนุก ต่อเวลาเพื่อน’ ที่จะมีกิจกรรมอีกมากมาย
เพื่อให้เห็นภาพการต่อเวลาความสนุกของการเชียร์บอล น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างจึงจำลองแมตช์กระชับมิตร ดึงเหล่าดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงและฟุตบอล นำโดย นิกกี้-ณฉัตร จันทพันธ์ และ เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์ พร้อมด้วยแก๊งเพื่อนซี้คอบอลที่เป็นคอเดียวกัน มาร่วมส่งต่อพลังความสนุก ช่วยเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้เข้าสู่กลุ่มไลฟ์สไตล์ได้กว้างขึ้น มากกว่าเรื่องในสนาม ให้ครอบคลุมไปถึงทุกจังหวะชีวิตที่มีเพื่อนอยู่เคียงข้าง
เข้าถึงโมเมนต์เพื่อนซี้คอบอล ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่
ฮีโร่หลักของแคมเปญนี้ คือ การถ่ายทอดเรื่องราวที่จริงใจและเข้าถึงง่าย ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ชื่อ “ต่อเวลาเพื่อน” ที่มาจากการดึงอินไซต์จริงกลุ่มเพื่อนเวลาดูบอลมาถ่ายทอดได้อย่างเจ็บแสบและจริงใจ โดยเฉพาะจังหวะการบลัฟหรือการหยอกล้อกันระหว่างแฟนบอลที่มักเติมสีสันเจ็บแสบ เผ็ดร้อน และเต็มไปด้วยมิตรภาพ เพราะสิ้นสุดเสียงนกหวีด เสียงหัวเราะก็ยังคงเดินหน้าต่อไป เพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งสื่อชุดนี้มุ่งเน้นสร้างแรงบันดาลใจและเข้าถึงไลฟ์สไตล์กลุ่ม Gen Y และ Gen Z ที่ออกมารวมตัวกันส่งเสียงเชียร์ เพื่อเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำน่าประทับใจ
Chang X Ari ร่วมสร้างไอเทมสปอร์ตแฟชั่น ต่อยอดกีฬาสู่ชีวิตประจำวัน
นอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลต์ที่สายแฟต้องมี คือ การปล่อยคอลเลกชัน Jersey Collection สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากการจับมือกันระหว่าง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง และ Ari (อาริ) ในฐานะฟุตบอลคอมมูนิตี้ฮับ อันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อให้เป็นไอเทมสปอร์ตแฟชั่นสุดคูลที่ใส่ไปไหนก็รอด ต่อยอดไลฟ์สไตล์จากขอบสนามสู่ชีวิตประจำวันให้แฟนบอลได้สนุกกับมิตรภาพได้ต่อเนื่องในทุกแมตช์สำคัญ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักในแฟชั่นแนวสปอร์ต โดยจะมีการวางจำหน่ายที่ร้าน Ari Football One Bangkok และ Siam Square รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม ไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม เพื่อให้แฟนบอลได้รับประสบการณ์ที่ครบวงจร ทั้งการเชียร์บอลให้สนุกและการแต่งตัวที่มีสไตล์ ให้ออกไปต่อเวลาความสนุกกับเพื่อนซี้ตลอดฤดูกาล
ศึกเพื่อนซี้ดวลแข้ง แมตช์กระชับมิตรเรียกเสียงเฮสนั่น
และเพื่อให้ทุกคนเตรียมวอร์มคอให้พร้อม ในงานเปิดตัวแคมเปญ จึงปักหมุดความสนุก ด้วยแมตช์ กระชับมิตรระหว่างทีม “ช้างเพื่อนซี้คอบอล” นำทัพโดยหนุ่มสายฮา “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์, “เกรท” วรินทร ปัญหกาญจน์ และ “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อดีตนักเตะทีมชาติไทย พร้อม แจ็ค แฟนฉัน และ “เต๋า” เศรษฐพงศ์ เพียงพอ มาปะทะแข้งกับทีม “ช้างศึก All-Stars” นำโดยเหล่านักเตะดีกรีทีมชาติไทยตัวตึงอย่าง “หนึ่ง” ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว, “มิค” ยศกร บูรพา , อิคลาส สันหรน และ “โฟร์แบร์” อนันต์ ยอดสังวาลย์ ที่มาประชันฝีเท้า ฝีแข้ง และฝีปากกันอย่างดุเดือด
บูสต์เอนเนอร์จี้ขึ้นไปอีก เมื่อได้ทีมพากย์อย่าง “เกม” ขอบสนาม และ พิชชงพิชชี่ อินฟลูฯ ฟุตบอลสาวชื่อดัง รับหน้าที่สร้างความครึกครื้น บรรยายเกมการแข่งขันชนิดไม่มีใครยอมใคร ทำเอาคนดูเฮลั่น ทั้งลุ้นทั้งขำปอดโยก บลัฟกันฉ่ำ ถือเป็นการจำลองการต่อเวลาความสนุก จากการเชียร์บอลกับเพื่อนซี้ได้สมบูรณ์แบบ ฉายภาพ “เติมเต็มคำว่าเพื่อน” ที่ช้างตั้งใจส่งมอบมาโดยตลอด
เมื่อพูดถึงความอินในโลกลูกหนัง คอบอลเต็งหนึ่งอย่าง “นิกกี้” ณฉัตร จันทพันธ์ ที่ร่วมงานกับครอบครัวช้างมาอย่างยาวนานถึง 4 ปีเต็ม เล่าถึงไวบ์สุดโปรดในการเชียร์บอลว่า “ความเป็นคอบอล คือ ตัวผมเลย ยิ่งทีมในดวงใจลงเตะเมื่อไหร่ บอกเลยว่าบ้านแตก เพราะสำหรับผมเสน่ห์ของฟุตบอล มากกว่าผลแพ้ชนะ คือโมเมนต์ที่เพื่อนๆ ได้มารวมตัวกัน ได้มานั่งล้อมวงดูบอลด้วยกัน ได้ยิงมุกฮาๆ ใส่กัน หรือจังหวะที่ได้บลัฟเพื่อนแบบรั่วๆ คือทีเด็ดที่ช่วยต่อเวลาความสนุกให้จึ้งกว่าเดิม เป็นการเติมเต็มมิตรภาพกันได้ยาวๆ”
ด้านพระเอกหนุ่มคอบอลอย่าง “เกรท” วรินทร ปัญหกาญจน์ ที่เดินทางกับแบรนด์เข้าสู่ปีที่ 3 แชร์มุมมองเรื่องฟุตบอลและมิตรภาพไว้อย่างน่าสนใจ
“ตลอด 3 ปีที่ร่วมแคมเปญกับช้างมา เห็นได้ชัดเลยว่าฟุตบอลเป็นสื่อกลางเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ไม่ว่าจะลงไปเล่นในสนาม หรือการรวมตัวในกลุ่มเพื่อนคอเดียวกันมานั่งเชียร์ด้วยกัน ใครที่รู้จักเกรทจะรู้เลยว่าฟุตบอลคือชีวิตจิตใจผม ยิ่งเวลามีแมตช์พิเศษ ผมไม่เคยพลาดเลยนะ เพราะนี่คือช่วงเวลาที่จะได้รวมตัว กลุ่มเพื่อนซี้จริงๆ บางคนไม่ได้เจอกันนาน พอเกมเริ่มปุ๊บ ทุกอย่างก็กลับมาจอยกันได้ทันที บรรยากาศตอนลุ้นประตูด้วยกัน บลัฟกันบ้าง แซวกันบ้าง คือโมเมนต์ที่หาจากไหนไม่ได้จริงๆ จนเสียงนกหวีดจบเกมแล้ว เราก็จะ ต่อเวลาความสนุกนี้ คุยกันถึงเกมนั้นๆ ต่อ ถือเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ที่สุด”
