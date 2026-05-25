โรบินสันไลฟ์สไตล์ ปักหมุด Center of Dining Culture ของเมือง

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขับเคลื่อนบทบาทการเป็น Central to Life หรือศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ผ่านการเสริมความแข็งแกร่งการเป็น Center of Dining Culture อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการคัดสรรร้านอาหารดัง ร้านฮิตติดเทรนด์ ร้านอร่อยประจำเมือง ตลอดจนการสร้างสรรค์อีเวนต์อาหารสุดคึกคักหมุนเวียนตลอดปี ครอบคลุมทั้ง 26 สาขาทั่วประเทศ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ทำให้ทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความอร่อย ความสุข และการใช้ชีวิตร่วมกันของครอบครัว เพื่อน และคนในชุมชนอย่างแท้จริง
คุณนุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจสำคัญของโรบินสันไลฟ์สไตล์คือการพัฒนาแต่ละสาขาให้เป็นจุดเชื่อมโยงผู้คน ชุมชน และกิจกรรมของเมืองเข้าไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์นี้ การสร้างความแข็งแกร่งด้าน Dining Culture ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะอาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญของการใช้ชีวิต และเป็นแม่เหล็กที่สามารถดึงดูดผู้คนทุกกลุ่มให้เข้ามาใช้เวลาร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง เราจึงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์ด้านอาหารอย่างครบมิติ ทั้งการรวบรวมร้านอาหารคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย และการสร้างสรรค์อีเวนต์อาหารตลอดทั้งปี เพื่อให้โรบินสันไลฟ์สไตล์ก้าวสู่จุดหมายสำคัญของเมือง และเป็น Central to Life ของลูกค้าในทุกพื้นที่อย่างแท้จริง”
รวมตัวจริงความอร่อยไว้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ครบทั้งร้านดัง ร้านฮิตติดเทรนด์ และ ร้านเด็ดประจำเมือง
โรบินสันไลฟ์สไตล์ พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์ Dining Culture เหนือระดับ ด้วยการคัดสรรร้านอาหารคุณภาพกว่า 1,000 ร้าน ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์และทุกช่วงเวลา ตั้งแต่มื้อเร่งด่วนในวันทำงาน มื้อสังสรรค์ของครอบครัวและกลุ่มเพื่อน ไปจนถึงคาเฟ่สุดชิคของสายเช็กอิน ทำให้โรบินสันไลฟ์สไตล์กลายเป็นศูนย์กลางด้านอาหารที่ครบทั้งความหลากหลาย คุณภาพ พร้อมชูเอกลักษณ์ความอร่อยประจำแต่ละเมืองอย่างแท้จริง อาทิ
ร้านอาหารยอดฮิตในกระแส อาทิ Sushiro, Lobster City, La Meow, SSamthing Together, Boon Tong Kee, โบนัสสุกี้, สุกี้ตี๋น้อย, ลัคกี้ สุกี้, โอ้กะจู๋, ตำมั่ว, ลาวญวน, ครัวเมืองเว้, ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร, Sukiya, Washi International Buffet และ Tsubohachi เป็นต้น
ร้านอาหารเชนชั้นนำ ร้านโปรดที่ลูกค้าชื่นชอบ เช่น แหลมเจริญ, MK Restaurants, Yayoi, Santa Fe, The Pizza Company, Sizzler, Bonchon, Bar B Q Plaza, On The Table, ZEN Restaurant, AKA Yakiniku, Shabushi, Hachiban Ramen, Sukishi, Fuji Japanese Restaurant และ Spaghetti Factory เป็นต้น
เติมเต็มประสบการณ์ความอร่อยให้ครบยิ่งขึ้นด้วยกลุ่มร้านของว่างและคาเฟ่ขนมหวาน ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่และครอบครัวยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็น Chagee, GAGA, Boost Juice, Swensen’s, After You, WWA Portal, The Chocolate Factory, Olino Crepe & Tea, Owl Cha, ปั้นคำหอม, Fuku Matcha, Kanom, Punthai Coffee, Dairy Queen, S&P, Calbee Kaitsuka Sweet Potato, Potato Corner, ชาตรามือ, Cafe Amazon, Ochaya, Mikucha, กาแฟสดจากไร่คุณหญิง, Auntie Anne’s, Kansei Sushi, ยอดชา, Yoguruto, และ MIXUE เป็นต้น
พร้อมกันนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่ให้ร้านดังในตำนาน ร้านรางวัลมิชลิน และร้านเด่นประจำจังหวัดเข้ามาเติมสีสันในFood Haven และFoodpark เพื่อสะท้อนเสน่ห์ของรสชาติท้องถิ่นและตอบโจทย์ผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง อาทิ เนื้อแท้ Wok, เกตุโอชา, หลีเจ๊กตง ก๊วยจั๊บหมูกรอบ, เซ็ง ซิม อี๊, ยศพล ข้าวมันไก่, ข้าวขาหมู จุฬาสามย่าน, บุญตงเกียรติ ข้าวมันไก่, เต่า โภชนา,หอยทอดประตูน้ำ เชลล์ชวนชิม, ราดหน้าเจ้าเก่าหลังห้อยเทียนเหลา (เฮียอ้วน) เชลล์ชวนชิม, และเสือเบิร์นไฟ เทปันยากิ ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นฟิวชัน เป็นต้น
เสิร์ฟความคึกคัก ยกทัพฟู้ดอีเวนต์-เทศกาลดัง ปลุกทุกสาขาให้เป็นศูนย์กลางแห่งความอร่อยตลอดปี
ยกระดับความอร่อยสู่อีกขั้น โรบินสันไลฟ์สไตล์ เดินหน้าสร้างประสบการณ์ Dining เหนือระดับ ด้วยการจัดเต็มเทศกาลอาหารและอีเวนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกว่า 500 งานตลอดทั้งปี ในสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเติมเต็มความสดใหม่ น่าตื่นเต้น พร้อมตอบโจทย์คนทุกสไตล์และทุกเจเนอเรชันอย่างครอบคลุมผ่าน 4 ไฮไลต์สำคัญ ได้แก่
งานรวมร้านดัง ร้านเด็ด ร้านกระแสทั่วประเทศ อาทิ“ติดปากร้านดัง” มหกรรมอาหารรวมร้านเด็ดจากทั่วประเทศที่สาขา ปราจีนบุรี,“มหกรรมปิ้งย่าง” ชวนแก๊งส์มามันส์กับศิลปินและกองทัพความอร่อยที่สาขา ชลบุรี,“Food Festival”เทศกาลอาหารรวมร้านดังแบบจัดเต็มที่สาขา สุพรรณบุรี,“จานเด็ด ร้านดัง” ยกขบวนความอร่อยมาส่งตรงถึงนักชิมที่สาขา ราชบุรี,“อร่อยติดแอร์” เทศกาลรวมร้านเด็ด ร้านดัง ร้านกระแส ที่สาขา ราชบุรี และเพชรบุรี และ งาน“Street Food” รวมอาหารสตรีทฟู้ดมากกว่า 130 ร้านค้าที่สาขา สระบุรี
ชูไฮไลต์ “ซอฟต์พาวเวอร์และของดีท้องถิ่น”ยกระดับสินค้าชุมชน มัดรวมเทศกาลอาหารและผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทยจากทั่วประเทศ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ได้แก่
- สนับสนุนอัตลักษณ์ชุมชนและสินค้า GIอาทิ“งานสินค้า GI” (สุรินทร์, ตรัง), “OTOP ของดีชายแดนภาคใต้” (ร้อยเอ็ด) และ “OTOP ภูมิปัญญาล้ำค่า” (มุกดาหาร)
- ส่งตรงผลผลิตสดใหม่จากสวน อาทิ “มหกรรมสินค้าโครงการหลวง” และ “สตรอว์เบอร์รี่เลิฟเวอร์” (ตรัง), “Farm to Table” รวมของดีภูเก็ต (ฉลอง) และ “Durian Lover” ทุเรียนหมอนทองจากสวน (บ่อวิน)
- เดสติเนชันของกินฟินของอร่อย อาทิ “Wagyu Festival” สวรรค์คนรักเนื้อ (สุรินทร์), “พุงกางเสน่ห์ไทย ฟู้ดแฟร์” (แม่สอด, ตรัง) และ “กินไรดี” รวมกว่า 130 ร้านดัง (สระบุรี)
- บิ๊กแฟร์ขับเคลื่อน Soft Power อาทิ “Soft Power Fair” ช้อปจุใจกว่า 120 ร้านค้า (กาญจนบุรี) และ “เทศกาลของดีเมืองชล” ช้อป ชิม ชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง (บ่อวิน)
ผนึกกำลังอินฟลูเอนเซอร์ เชฟ และคนดังพากิน ปลุกกระแสบอกต่อบนโลกโซเชียล ยกร้านเด็ดในใจสายกินมาเสิร์ฟถึงที่ ได้แก่
- เทศกาลรวมร้านเด็ดคนดัง ได้แก่ “Food Star Fair” ชวนคนดังชิม 130 ร้านอร่อย (สระบุรี), “ซุปเปอร์(เจ๊) แมนฟู้ดแฟร์” เสิร์ฟเมนูดังจากเจ๊แมน (ลพบุรี, ตรัง) และ “เจ๊พาชิม” รวม 50 ร้านฮิต TikTok พร้อมมินิคอนเสิร์ต (ราชพฤกษ์, เพชรบุรี)
- กระทบไหล่เชฟและอินฟลูฯ สายกิน ได้แก่ “เชฟชวนชิม” ชมเชฟดังโชว์ฝีมือใกล้ชิด (ถลาง จ.ภูเก็ต, สกลนคร, แม่สอด), “8 แซ่บตะลุยกิน” รวมเมนูเด็ดจาก 8 อินฟลูเอนเซอร์แถวหน้า (ฉะเชิงเทรา) และ “Social Food Festival” รวมร้านฮิตบนโซเชียล (บ่อวิน จ.ระยอง)
- ปักหมุดแลนด์มาร์กสายคอนเทนต์ ได้แก่ “Robin Food” จัดเต็มกว่า 60 ร้าน 100 เมนู พร้อมจุดถ่ายรูปเช็กอินสุดชิค (ถลาง, ฉลอง จ.ภูเก็ต)
งานคาเฟ่และไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์สายชิม สายชิล และสายเช็กอิน อาทิ
- เดสติเนชันคอกาแฟและชา อาทิ “Coffee Bar Café” รวมคาเฟ่ดังพร้อมแบทเทิลบาริสต้า (ตรัง), “Coffee Taste” จัดแข่งลาเต้อาร์ต (ร้อยเอ็ด) และ “Matcha Space 2026” สเปซของคนรักมัทฉะในบรรยากาศสุดชิล (ลพบุรี)
- สวรรค์ของหวานและสายคราฟต์ ได้แก่ “เทศกาลขนมหวาน” รวมเบเกอรี่และเครื่องดื่มหลากเมนู (มุกดาหาร) และ “Wine & Craft Festival” ดื่มด่ำไวน์ชั้นเลิศคู่กับงานคราฟต์สุดชิค (สุรินทร์)
- แลนด์มาร์กต่างแดน อาทิ “Japan Festival” วาร์ปไปญี่ปุ่นกับร้านอาหารเจแปนนิสกว่า 30 ร้าน (บุรีรัมย์)
ยกระดับโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั้ง 26 สาขาทั่วประเทศ สู่แลนด์มาร์กไลฟ์สไตล์และ Center of Dining Culture ของแต่ละเมือง
“จากการยกระดับทั้งด้านร้านอาหาร อีเวนต์ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์จึงเดินหน้า เสริมความแข็งแกร่งการอาหาร พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาทุกสาขาให้เป็นจุดหมายสำคัญของการใช้ชีวิต การพบปะ และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน สะท้อนการเป็นแลนด์มาร์กที่เชื่อมโยงผู้คนและอัตลักษณ์ของแต่ละเมืองเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง” คุณนุจรีย์ กล่าวสรุป
