AESLA ตอกย้ำการยกระดับวงการแพทย์ความงามไทย ส่งมอบนวัตกรรม XERF และ LaseMD Ultra พร้อมมอบป้าย Center of Excellence for Clinical Innovation แด่ Dr.Wichai Clinic เพื่อสะท้อนถึงมาตรฐานการรักษาและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความงามทางการแพทย์ของนายแพทย์วิชัย หงส์จารุ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันวงการเวชศาสตร์ผิวหนังและความงามของไทย โดย AESLA ยังคงมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกเข้ามาสนับสนุนวงการแพทย์ความงามไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้รับบริการ
อพท.เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน 2569 (CBT Expo Thailand) ซึ่งจัดโดยกรมการท่องเที่ยว งานนี้ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล เพื่อร่วมผลักดันและเสริมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนไทยให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีพัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ