ชวนมาลอง ‘ปิกนิกกลางป่า’ ในเมืองครั้งแรกกับเทศกาล The Field Society

Happitat (แฮปปี้แทท) จับมือ GROUNDCONTROL เตรียมเปิดประตูอาณาจักรเพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสุขเป็นครั้งแรก ผ่าน “The Field Society” เทศกาลไลฟ์สไตล์และปิกนิกบนผืนหญ้าท่ามกลางผืนป่า ชวนคนกรุงเทพฯ หยิบเสื่อผืนโปรดออกมาใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางบางนา เพลิดเพลินกับ Lifestyle Market ที่รวบรวมงานคราฟต์ แฟชั่น อาหาร และเครื่องดื่มกว่า 80 ร้านที่คัดสรรมาอย่างตั้งใจ พร้อมใช้เวลาแสนสนุกไปกับกิจกรรมเวิร์กช็อปงานศิลปะ ดื่มด่ำกับ Art Installation กลางธรรมชาติ และ Immersive Experience ที่จะชวนทุกคนมารีชาร์จพลังผ่านประสบการณ์อิมเมอร์ซีฟสุดพิเศษ เติมเต็มบรรยากาศด้วยดนตรีฟังสบายและการแสดงจากศิลปินและเหล่า Entertainers ที่จะมาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่ง Magical Happiness ให้กับทุกคนในครอบครัวในบรรยากาศ Pet-Friendly สุดอบอุ่น โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 และ 30-31 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ อาคารเฟสตี้ ทาวน์ (Festie Town) ของโครงการ Happitat ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่ธรรมชาติที่ Forest at The Forestias
สัมผัสประสบการณ์ความสุขผ่าน 9 กิจกรรมไฮไลท์
Curated Lifestyle Market
ตลาดไลฟ์สไตล์ที่รวบรวมร้านค้าทั้งงานคราฟต์ แฟชั่น ของแต่งบ้าน รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มที่คัดสรรอย่างตั้งใจกว่า 80 ร้านไว้ในที่เดียว ให้ทุกคนได้เดินเล่น ใช้เวลา และค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ๆ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ
The Field Picnic
กิจกรรมปูเสื่อปิกนิกบนผืนหญ้าท่ามกลางผืนป่า ชวนทุกคนออกมาใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติในจังหวะสบายๆ ไม่ว่าจะมาพร้อมครอบครัว เพื่อน คนรัก หรือสัตว์เลี้ยงคู่ใจ ก็สามารถปูเสื่อ นั่งพักผ่อน และใช้เวลาร่วมกันได้ตลอดทั้งวัน พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยเครื่องดื่ม ไวน์ ชีสบอร์ด และ cold cuts ที่คัดสรรมาให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างเต็มที่
Landmark in The Forest
พบกับ Art Installation เห็ดยักษ์สูงกว่า 4 เมตร รายล้อมด้วยดอกไม้และตัวละครน้อยใหญ่สุดน่ารัก ราวกับหลุดออกมาจากหนังสือนิทานเล่มโปรดที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งจินตนาการและความอบอุ่นท่ามกลางธรรมชาติ เปิดมุมถ่ายภาพและโมเมนต์แห่งความประทับใจให้ผู้ร่วมงานได้เข้ามาเก็บภาพความทรงจำสุดพิเศษ
Immersive Experience
ชวนทุกคนหลบจากโลกภายนอกเข้าสู่ “Fairy Circle” โลกแฟนตาซีภายใน Lumis Theater Hall ที่รายล้อมด้วยดอกไม้ เห็ด แสง สี และบรรยากาศราวกับหลุดเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์ พร้อมกิจกรรมวาดการ์ดเห็ดด้วยสีเรืองแสง ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ปลดปล่อยจินตนาการ และสร้างความทรงจำร่วมกันภายในโลกแฟนตาซีแห่งนี้
Art & Lifestyle Workshop
พบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบมาให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกัน ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมเปิดพื้นที่ให้ปลดปล่อยจินตนาการและสร้างโมเมนต์พิเศษ ไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน หรือคู่รัก ก็สามารถร่วมสนุกไปด้วยกันได้ ผ่านเวิร์กช็อปหลากหลายรูปแบบสำหรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมแต่งหน้าแฟนตาซี (Face Painting) และเวิร์กช็อปสำหรับเด็ก โดย คุณจี๊ป – ภาสินี คงเดชะกุล ศิลปินและนักวาดภาพประกอบชื่อดัง / เวิร์กช็อปดอกไม้ โดย Flower in Hand / เวิร์กช็อปศิลปะและงานคราฟต์ โดย Craftfeteria
Free Activity
เติมชีวิตให้สนามหญ้าสีเขียวด้วยกิจกรรมภาพพิมพ์แกะยาง (Linocut) ที่ชวนทุกคนมาร่วมกันแสตมป์ลวดลายพืชพรรณและสัตว์น้อยใหญ่บนผืนผ้าสีเขียวขนาดใหญ่ เพื่อแต่งแต้มเรื่องราวและสร้างเป็นโลกของ The Field Society ตามจินตนาการของแต่ละคน
Postcard
กิจกรรม Stamp Postcard ที่จะชวนทุกคนค้นหา Stamp Station ตามจุดต่างๆ ทั่วพื้นที่งาน เพื่อสะสมลวดลายทีละส่วน ก่อนประกอบรวมกันเป็นภาพพิเศษบนโปสต์การ์ดที่สามารถเก็บกลับไปเป็นอีกหนึ่งความทรงจำจาก The Field Society
Live Performance
สนุกไปกับการแสดงสดและกิจกรรม Interactive ที่จะมาสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขตลอดทั้งวัน ให้ผู้ร่วมงานทุกเจเนอเรชันได้ทั้งรับชมและมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด พบกับ Balloon Artist ศิลปินลูกโป่งที่จะมาสร้างสรรค์ผลงานสุดน่ารัก เติมความสดใสให้กับงาน จัดแสดงวันละ 2 รอบ เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 15.00 – 17.00 น. รวมถึงโชว์จาก Juggling & Magician ที่ผสมผสานการเล่นกลและการแสดงสุดสนุก เพื่อสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จัดแสดงวันละ 3 รอบ เวลา 10.00 – 10.40 น., 11.00 – 11.40 น. และ 12.00 – 12.40 น.
Live Music & DJ
เติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขไปกับ Live Music และ DJ Sessions ที่จะถ่ายทอดเสียงดนตรีและจังหวะแห่งความผ่อนคลายเคล้าธรรมชาติในช่วงเย็น ผ่าน line-up ศิลปินและดีเจหลากหลายสไตล์ อาทิ Tissue Issue, Aeytheape หรือ เอ้ The Voice, Mut Matthew และ ฮินาโนะ (H I N A N O) รวมถึง DJ อย่าง pim.pawong, smarttttt__, benzbenzbenzbenz และ cchanoknun ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อน เติมสีสัน และเปลี่ยนช่วงเวลาท่ามกลางผืนหญ้าให้กลายเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์พิเศษของ The Field Society ให้ทุกคนได้นั่งฟังเพลง ใช้เวลา และดื่มด่ำกับธรรมชาติอย่างเต็มที่
The Field Society ยังเปิดพื้นที่แบบ Pet-friendly เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว รวมถึงสัตว์เลี้ยงคู่ใจ ได้ออกมาใช้เวลาร่วมกันอย่างเต็มที่ โดยเปิดพื้นที่โซน Pet Park สำหรับพาน้องๆ มาเดินเล่น พักผ่อน และสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งในบรรยากาศร่มรื่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัดเตรียมไว้อย่างครบครัน ทั้งถุงขยะ ทิชชู่เปียก ทิชชู่แห้ง และบริการรถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เจ้าของและน้องๆ สามารถเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งความสุขได้อย่างสะดวกสบายตลอดทั้งวัน
ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสุขของ Happitat ก่อนใครกับ The Field Society เทศกาลไลฟ์สไตล์และปิกนิกกลางผืนป่า ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://cutt.ly/AtVDcqKh สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในอนาคตเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage: Happitat Thailand หรือ https://www.happitatthailand.com/th