ศิลปะบำบัด เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งในงาน Workshop “Hands That Heal Together”

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในขั้นตอนระหว่างกระบวนการรักษาโรคร้ายนี้ ตัวผู้ป่วยเองต้องรับมือกับภาวะความเจ็บป่วยและพยายามมีจิตใจที่เข้มแข็ง บาดแผลทั้งทางกายและทางจิตใจที่เกิดขึ้น แม้ในเบื้องต้นมันจะดูมืดมน แต่การได้รับการซัพพอร์ตจากคนในครอบครัว คนข้างตัว และทุกคนในสังคมที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง ก็จะสามารถช่วยให้ความมืดมนนี้สว่างไสวขึ้นได้
Dermatix Thailand (เดอร์มาติกซ์ ประเทศไทย) เล็งเห็นและขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยหลังการรักษาและการผ่าตัด จึงได้จัดกิจกรรม Workshop โดยความร่วมมือกับ Art for Cancer by Ireal ให้ผู้ป่วยมะเร็งจับมือคนที่คอยเคียงข้าง มาร่วมทำงานศิลปะบำบัดชิ้นพิเศษที่บอกเล่าเรื่องราวของการต่อสู้มาด้วยกัน ภายใต้คอนเซ็บ “Hands That Heal Together” เพราะทุกรอยแผลผ่าตัดไม่ใช่เพียงแค่รอยแผลเป็น แต่เป็น ‘ร่องรอยของการต่อสู้’ ที่ถึงแม้จะทิ้งร่องรอยไว้บนร่างกาย แต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ตลอดไป บอกเล่าช่วงเวลาที่ทั้งคู่จับมือกัน แล้วผ่านมาด้วยกัน เป็นผลงานที่มีเรื่องราวในความทรงจำของผู้ป่วย และ คนที่ดูแลเคียงข้างผู้ป่วย
โดยเดอร์มาติกช์ แบรนด์ที่มีงานวิจัยทางการแพทย์รองรับในเรื่องของการดูแลแผลผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของความเข้าใจและการดูแลอยู่เคียงข้าง ทั้งทางกายและทางใจ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นในฐานะ Supporter ที่ขออยู่เคียงข้างผู้ป่วยมะเร็งและคนที่อยู่เคียงข้างทุกคน ในทุกช่วงเวลาที่ท้าทาย เพื่อให้คุณทิ้งร่องรอยของโรคร้ายและกลับมามั่นใจได้อีกครั้ง
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นมานี้ได้รับความร่วมมือจาก Art for Cancer by Ireal บริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคม ซึ่งมีพันธกิจหลักในเรื่องของการให้กำลังใจผู้ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาด้านทุนทรัพย์ โดยมีกองทุนอยู่กับโรงพยาบาลศิริราช สถาบันมะเร็ง และโรงพยาบาลจุฬา ฯ มีการให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อให้ลดความกังวลในเรื่องของการรักษาลงไปได้ ต่าย – นภาลัย เชื้อเชียงเม่น จาก Art for Cancer กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ภาพรวม ๆ ก็คือ art of life ศิลปะในการใช้ชีวิตมันก็จะหลากหลายเลยค่ะ มีทั้งเพนต์ติ้งไปจนถึงคอร์สภาวนาเราก็มีให้ผู้ป่วยเตรียมพร้อมในการออกเดินทาง ถือเป็นศิลปะบำบัดเหมือนกัน”
นอกจากเหนือจากกิจกรรมที่จัดขึ้นมานี้แล้ว เดอร์มาติกช์ยังขอสนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอีกทาง ด้วยการนำผลิตภัณฑ์ Dermatix Ultra (เดอร์มาติกซ์ อัลตร้า) จำนวน 1,000 หลอด บริจาคให้กับ Art for Cancer by Ireal เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาล ที่ขาดแคลน เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยได้เข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพในการดูแลแผลเป็นหลังเข้ารับการผ่าตัดโรคมะเร็ง ย้ำภาพการใส่ใจที่จะยืนหยัดเคียงข้างผู้ป่วยให้ผ่านช่วงเวลาในการรักษา แล้วกลับมามีรอยยิ้มที่สดใส ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจได้เหมือนเดิม