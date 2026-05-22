ได้เวลาความอร่อยความอร่อย ชวนชิมสุดยอดผลไม้ไทยจาก 5 ภูมิภาค ลุยบุฟเฟ่ต์ทุเรียน

ไอคอนสยาม ร่วมกับเมืองสุขสยาม และเดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต, กรมส่งเสริมการเกษตร, สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนผลไม้จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ขนทัพทุเรียนกว่า 30 สายพันธุ์ และผลไม้ไทยจากสวนผลไม้ 5 ภูมิภาค นำผลไม้ประจำฤดูกาลคุณภาพเยี่ยม สด อร่อย ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปี มาให้ลูกค้าและนักท่องเที่ยวได้เลือกชิมและเลือกซื้ออย่างครบครันในที่เดียว พร้อมเอาใจสายทุเรียนเลิฟเวอร์ จัด “บุฟเฟต์ทุเรียน” อร่อยไม่อั้นกับทุเรียนหมอนทองเกรดพรีเมี่ยม ผลไม้ประจำฤดูกาล ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความอร่อย สดชื่น ของผลไม้นานาชนิดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2569
ไฮไลท์อยู่ที่ทุเรียนกว่า 30 สายพันธุ์ จากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุด หมุนเวียนมาจำหน่ายภายในงาน อาทิ ทุเรียนสายพันธุ์ภูเขาไฟ จ.ศรีสะเกษ โดดเด่นด้วยเนื้อแห้ง นุ่มเหนียว เส้นใยละเอียด กลิ่นหอมละมุนไม่ฉุนจัด นอกจากนี้ยังมีทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรี อาทิ ทุเรียนสายพันธุ์นกหยิบ รสชาติโดดเด่นคือหวานมันจัดจ้านกว่าหมอนทอง เนื้อละเอียดสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอมอ่อนๆ ไม่ฉุน ทุเรียนสายพันธุ์นวลทองจันท์ เป็นทุเรียนลูกผสมเลื่องชื่อจากจันทบุรี ระหว่างหมอนทองและพวงมณี โดดเด่นด้วยเนื้อสีเหลืองทอง เนียนละเอียดคล้ายคัสตาร์ด รสหวานมันเข้มข้น และจุดเด่นที่สุดคือ ไร้กลิ่นหรือกลิ่นอ่อนมาก
ไม่เพียงเท่านั้น เมืองสุขสยาม ขนทัพผลไม้ตามฤดูกาลจาก 5 ภูมิภาค มาให้ลิ้มรสกันภายในงานอีกด้วย เริ่มที่ ภาคกลาง อาทิ ส้มโอขาวใหญ่ , ส้มโอทองดี จากจังหวัดนนทบุรี เสาวรสพันธุ์น้ำผึ้ง มังคุดกาก มะม่วงอกร่องโบราณจากจังหวัดอุทัยธานี ภาคเหนือ อโวคาโด้ พันธุ์พบพระ 08 จังหวัดตาก ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาด ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ แตงโมเกาะสุกร จังหวัดตรัง , แตงโมดำญี่ปุ่น “ราชาแตงโม” จังหวัดพังงา, ส้มโอทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคตะวันออก ชมพู่เพชรคลองหาด จังหวัดสระแก้ว, มังคุดเขาคิชฌกูฏ, มังคุด 100 ปี โป่งแรด จังหวัดจันทบุรี ภาคอีสาน ฝรั่งไส้แดง สายพันธุ์หงเป่าสือ จังหวัดศรีสะเกษ, แก้วมังกรภูเรือ (แดง/ขาว) จังหวัดเลย น้อยหน่าเพชรปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ไม่ควรพลาดกับผลไม้นาทีทอง และบุฟเฟต์ทุเรียน!!
ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เมืองสุขสยาม ได้นำผลไม้ส่งตรงจากสวนเกษตรกรมาจำหน่ายในราคาพิเศษกับช่วงผลไม้นาทีทอง และมะพร้าวน้ำหอมลูกละ 40 บาท 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 14.00 - 14.30 น. และ 17.00 - 17.30 น. พร้อมเอาใจคนรักทุเรียน ชวนอร่อยไม่อั้น 1 ชั่วโมงเต็มกับบุฟเฟต์ทุเรียนหมอนทองพรีเมียม, ทุเรียนก้านยาว, ทุเรียนเบญจพรรณ และผลไม้ไทยหลากหลายชนิด ในราคา 899 บาท ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 – 15.00 น. และ 17.00 – 18.00 น. โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook SOOKSIAM หรือสอบถามโทร. 064-646-0302
อีกหนึ่งงานที่จัดควบคู่กันไปกับ “Fruitful Fest 2026” ณ เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ ซูเปอร์มาร์เก็ต ชวนเปิดประสบการณ์ของฤดูกาลแห่งความสดใหม่ กับแคมเปญ “Fruitful Fest 2026” ที่รวบรวมผลไม้คุณภาพจากแหล่งเพาะปลูกทั่วประเทศไทย ในช่วงเวลาที่ผลผลิตอยู่ในสภาพดีที่สุดของปี และได้มาตรฐาน
นอกจากนี้ยังมีผลไม้อิมพอร์ตที่คัดสรรจากทั่วโลกประจำฤดูกาล เช่น แอ๊ปเปิ้ลหลากหลายสายพันธุ์ที่ส่ง ตรงจาก จังหวัดอาโอโมริ ประเทศญี่ปุ่น องุ่นเขียว และเชอรี่แดง จากอเมริกา อโวคาโด จากออสเตรเลีย รวมถึงน้ำผลไม้คั้นสด น้ำผลไม้สกัดเย็นหลากชนิด จากแบรนด์ชั้นนำ อย่าง KALE, INTHAI, THOMAS FARM, ORANGINAL, DRINK ME เพื่อเติมความสดชื่น และเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณ