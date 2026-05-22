พราว อรณิชา ร่วมถ่ายทอด LifeWear ที่ผสานความโรแมนติกจาก UNIQLO and Cecilie Bahnsen SS26

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศความร่วมมือล่าสุดร่วมกับเซซีลี บาห์นเซน (Cecilie Bahnsen) ดีไซเนอร์เสื้อผ้าสตรี ชาวเดนิช เจ้าของเแบรนด์ที่กำลังได้รับความสนใจในระดับโลกจากเสื้อผ้าสไตล์เฟมินีนที่เต็มไปด้วยความโรแมนติก ในครั้งนี้เธอเตรียมนำเสนอเสื้อผ้าสตรีแบบร่วมสมัยที่อยู่เหนือกาลเวลา และสามารถสวมใส่ได้ทุกวัน ภายใต้คอนเซปต์ “Shapes of Poetry” กับ คอลเลคชัน UNIQLO and Cecilie Bahnsen ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2026 ที่รวมองค์ประกอบการออกแบบและงานฝีมือที่แฝงไปด้วยรายละเอียดของ Cecilie Bahnsen เข้ากับจุดเด่นของยูนิโคล่ที่ให้ความสำคัญกับความสบายและวัสดุ พร้อมเปิดตัวครั้งแรกในไทยร่วมด้วย พราว – อรณิชา กรินชัย, เมเบิ้ล – สิริวลี สิริวิบูลย์ และ แป้งจี่ – ปภาวรินท์ สวัสดิเวช


Cecelie Bahnsen พูดถึงคอลเลคชันนี้ว่า “ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมมือกับยูนิโคล่เป็นครั้งแรก ฉันมักจะออกแบบเสื้อผ้าโดยตั้งใจให้เป็นไอเทมที่สวมใส่ได้จริง และเป็นสิ่งที่ผู้คนอยากสวมใส่ในทุกวัน เหมือนกับไอเทมไลฟ์แวร์ (LifeWear) ของยูนิโคล่ ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเสนอคอลเลคชันนี้ให้กับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก การได้ร่วมงานกับ Maria และ Louise Thornfeldt ในแคมเปญครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่พิเศษมาก พวกเธอถ่ายทอดองค์ประกอบต่างๆ ในคอลเลคชันนี้ และสะท้อนถึงความเป็นพี่สาวน้องสาวได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งสิ่งนี้คือหัวใจสำคัญของ Cecilie Bahnsen”


ยูกิฮิโระ คัตสึตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ฟาสต์ รีเทลลิ่ง จำกัด และหัวหน้าฝ่าย R&D ของยูนิโคล่ พูดถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ช่วงปี 2019 ที่ยูนิโคล่เปิดสาขาแรกที่โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ผมมีโอกาสได้พบกับ Cecilie โดยบังเอิญ และรู้สึกประทับใจกับผลงานที่เต็มไปด้วยรายละเอียดต่างๆ ของเธอในทันที พร้อมทั้งหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้มีโอกาสร่วมสร้างสรรค์ผลงานบางอย่างร่วมกัน ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ความสัมพันธ์นี้ได้ต่อยอดสู่ความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ คอลเลคชันนี้นำเอาความอบอุ่นและกลิ่นอายงานฝีมือสไตล์ Cecilie Bahnsen มาตีความใหม่ผ่านมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของยูนิโคล่”


สไตล์โมเดิร์นเฟมินีน สำหรับสวมใส่ได้ทุกวัน

เอกลักษณ์ของ Cecilie Bahnsen ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายดอกไม้ที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงดีเทลแขนเสื้อทรงพองที่ตกแต่งด้วยระบายและการจับจีบ คอลเลคชันนี้ประกอบด้วยชุดเดรส เสื้อ และกระโปรงที่ออกแบบได้อย่างโดดเด่นในทุกรายละเอียด สามารถสวมใส่เป็นชิ้นเดี่ยวเพื่อโชว์ซิลูเอตที่สวยงาม หรือมิกซ์แอนด์แมตช์เป็นเซ็ตได้อย่างลงตัว และยังให้ความสำคัญกับความสบายในการสวมใส่ ด้วยการเลือกใช้ผ้าคอตตอนคุณภาพสูงและวัสดุที่มีความยืดหยุ่น


Cecilie Bahnsen กับการเปิดตัวไลน์เสื้อผ้าสำหรับเด็กผู้หญิงเป็นครั้งแรก

ในฐานะที่ Cecilie เป็นคุณแม่ เธอมีความสนใจในเสื้อผ้าเด็กมาอย่างยาวนาน และถูกถ่ายทอดออกมาเป็นไลน์อัพเสื้อผ้าสำหรับเด็กผู้หญิงที่ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน คอลเลคชันสำหรับเด็กผู้หญิงในครั้งนี้ประกอบด้วยชุดเดรส เสื้อยืด และกระโปรงกางเกง (skorts) ดีไซน์น่ารัก สวมใส่สบาย มาพร้อมเอวยางยืดที่ปรับได้ และกระเป๋าทั้งสองข้างเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไอเทมต่างๆ ที่ต่อยอดดีไซน์จากไอเทมของผู้หญิง และสามารถนำมาแต่งตัว แมชชิ่งคู่แม่ – ลูกได้อย่างลงตัว































