โอริสรังสรรค์ Star Edition รุ่นใหม่ที่ยึดติดกับดีไซน์ดั้งเดิม

โอริส (Oris) รังสรรค์ Oris Star Edition ขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 60 ปี ของนาฬิกา Oris รุ่นแรกที่ใช้กลไก lever escapement พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจที่อยู่เบื้องหลังนาฬิการุ่นนี้ ซึ่งเปิดตัวในงาน Watches and Wonders Geneva 2026 โดยยังคงยึดถือเอกลักษณ์ของรุ่นดั้งเดิม ตัวเรือนสแตนเลสสตีลขนาด 35 มม. รูปทรงถัง (barrel-shaped) พร้อมขาตัวเรือนที่ผสานกันอย่างกลมกลืน หน้าปัดสีเงินเรียบง่าย ด้วยหลักชั่วโมงทรงแท่งคู่และเข็มนาฬิกาปลายทรงสี่เหลี่ยม บนหน้าปัดเพิ่มข้อความ “Star”, “Automatic” และ “26 Jewels” ที่ชวนให้นึกถึงสไตล์ยุค 1960 อย่างชัดเจน มีช่องแสดงวันที่แบบไม่สมมาตรที่ตำแหน่ง 3 นาฬิกา และกระจก plexi crystal สไตล์วินเทจ เช่นเดียวกับรุ่นดั้งเดิม มาพร้อมสายหนังสีดำ พร้อมตัวล็อกหัวเข็มขัดแบบ pin buckleกันน้ำได้ 5 บาร์ พลังงานสำรอง 41 ชม. ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งชัยชนะครั้งสำคัญของ Oris อีกครั้งหนึ่ง