“ณิชา ณัฏฐณิชา” อวดลุคหรูจากคาร์เทียร์

นักแสดงสาวสวย “ณิชา ณัฏฐณิชา” ปรากฏตัวบนพรมแดงในงานเทศกาล Cannes Film Festival 2026 ครั้งที่ 79 ณ เมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส ด้วยเครื่องประดับจาก คาร์เทียร์ (Cartier) คอลเลกชัน Sixième Sens par Cartier โดยไฮไลต์ของลุคนี้อยู่ที่ชุดเครื่องประดับ Percussion ซึ่งหยิบแรงบันดาลใจจากศิลปะ Art Deco มาเรียบเรียงใหม่ผ่านลวดลายเรขาคณิตและเส้นสายแบบรัศมี สร้อยคอรังสรรค์จากไวท์โกลด์ ตกแต่งด้วยลูกปัดมรกต คริสตัลธรรมชาติ ออนิกซ์ และเพชรทรงกลมบริลเลียนต์คัตรวมน้ำหนัก 12.04 กะรัต จับคู่กับต่างหูในเซ็ตเดียวกัน เสริมความสง่างามและเฉียบคมได้อย่างลงตัว