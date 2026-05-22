สวอตช์คอลแลบส์ Audemars Piguet ฉีกกฎการสวมใส่บนข้อมือ

สวอตช์ (Swatch) ฉลองตำนาน Royal Oak ของ Audemars Piguetด้วยการเปิดตัวคอลเลกชัน “Royal Pop” นาฬิกา Bioceramic สีสันสดใส 8 รุ่น รูปแบบพ็อกเกตวอตช์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Royal Oak ในตำนานของ Audemars Piguet ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี 1972 และ Swatch POPอันโด่งดังแห่งยุค 80s
ผสมผสานพลังแห่งความสนุก ความท้าทายอย่างสร้างสรรค์ เข้ากับศาสตร์การประดิษฐ์เรือนเวลาชั้นสูง โดยได้แรงบันดาลใจจาก Pop Artขบวนการศิลปะที่ยกระดับภาพจำจากวัฒนธรรมป๊อปในชีวิตประจำวัน ให้กลายเป็นงานศิลป์ที่สดจัดจ้าน เปี่ยมพลัง และมีชีวิตชีวา พร้อมโทนสีเฉพาะตัว ซึ่งจะเปลี่ยนวิธีสวมใส่นาฬิกาอย่างสิ้นเชิง ด้วยสายคล้องหนังลูกวัวตัดเย็บด้วยด้ายสีตัดกัน จะเลือกใส่แบบคล้องคอ บนข้อมือ ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกง คล้องกับกระเป๋าถือได้อย่างอิสระ ด้วยความยาว 3 ระดับ และขาตั้งแบบถอดได้เปลี่ยนให้กลายเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะได้อีกด้วย
มาพร้อมกลไกSISTEM51 ในเวอร์ชันไขลาน (Hand-wound) ใหม่ล่าสุด สำรองพลังงานนานกว่า 90 ชม. พร้อมลวดลายการขัดซาตินในแนวตั้งบนขอบหน้าปัดและด้านหลังของตัวเรือน มาพร้อมคริสตัลแซฟไฟร์ ทั้งด้านหน้าและหลังตัวเรือน เคลือบสารกันแสงสะท้อน โดยฝาหลังใช้การพิมพ์แพดที่มีโลโก้ Royal Pop โลโก้ของคอลแล็บ Audemars Piguet×Swatchอยู่บริเวณหน้าปัดและเม็ดมะยม ตัวเรือนนาฬิกาประกอบยึดติดกับคลิปและถอดออกได้ตามต้องการ