“ชาริล ชับปุยส์” ถ่ายทอดคาแรกเตอร์สปอร์ต สะท้อนแฟชั่นเรียบเท่แบบมั่นใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยัสปาล แมน (JASPAL MAN) เปิดตัว “GAME ON” แอธเลเชอร์คอลเลกชัน (Athleisure Collection) ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ชายยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวแต่ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานดีไซน์ โดยหยิบเอาลวดลาย Snake Motif มาตีความใหม่ลงบนเนื้อผ้าสปอร์ต เลือกใช้โทนสีโดดเด่นแต่ Timeless ชูความชัดของลวดลายงู แต่คงไว้ซึ่งสไตล์ที่เรียบเท่ ผสานโลกของแฟชั่นยุคใหม่ไว้กับสไตล์สปอร์ตอย่างลงตัว ซึ่งมี “ชาริล ชับปุยส์” นักฟุตบอลลูกครึ่งไทย-สวิตเซอร์แลนด์ มาถ่ายทอดแฟชั่นเซ็ต โชว์ลุคหล่อเท่ สะท้อนตัวตนความสปอร์ตตัวแทนของผู้ชายที่ใส่ใจในสไตล์การแต่งตัว


ชาริล ชับปุยส์ ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของนักกีฬา ผสานกับความเฉียบคมของแฟชั่นดีไซน์ ผ่านคีย์ไอเทมในคอลเลกชันนี้ อาทิ เสื้อเจอร์ซีย์ แจ็กเกต และกางเกงขาสั้น กางเกงขายาว ที่ผลิตจากเนื้อผ้าที่ผ่านเทคนิคการทอคุณภาพสูง ระบายอากาศ ยืดหยุ่น และคงรูปได้ดี สามารถสวมใส่ได้ทั้งกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย อย่าง กิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมใส่สบายๆ ในชีวิตประจำวัน





















