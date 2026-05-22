Piaget Polo Signature มรดกแห่งกาดรูนที่สะท้อนตัวตนเหนือกาลเวลา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การผสานความความสง่างามเข้ากับความโดดเด่นอย่างกลมกลืน หรือที่เรียกว่า Extraleganza กล่าวได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของ Piaget อย่างแท้จริง — ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่สะท้อนนิยามนี้ให้เป็นภาพอันชัดเจนยิ่งขึ้น คือการสร้างสรรค์ลวดลายที่เรียกว่า “กาดรูน” (gadroons) ลายเส้นนูนที่ทำหน้าที่เป็นมากกว่าเครื่องประดับ แต่มันคือภาษาการออกแบบที่ใช้แสงและเงาสร้างเสน่ห์ที่ลุ่มลึกให้กับเรือนเวลา Piaget Polo — จากซิกเนเจอร์ที่สร้างชื่อมาตั้งแต่ปี 1979 จนถึง Piaget Polo 79 ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด วันนี้ในปี 2026 ลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์นี้ได้รับการถ่ายทอดสู่ Piaget Polo Date ด้วยดีไซน์ที่ดูสดใหม่ ทว่ายังคงเปี่ยมด้วยกลิ่นอายและตัวตนดั้งเดิมอย่างครบถ้วน


HEART OF STONE – จุดเริ่มต้นสู่ตำนานแห่งสไตล์
ท่ามกลางกระแสนิยมของนาฬิกาสปอร์ต-ชิคที่ผลิตขึ้นจากสเตนเลสสตีลในช่วงปลายยุค 1970s — Piaget กลับสร้างนิยามใหม่ที่เหนือความคาดหมายด้วยการเปิดตัว Piaget Polo นาฬิกาที่ผลิตจากทองคำทั้งเรือนสะท้อนถึงความกล้าหาญในการฉีกกฎเกณฑ์เดิมอย่างสิ้นเชิง ผลงานชิ้นนี้ไม่เพียงโดดเด่นด้วยวัสดุล้ำค่า หากยังเป็นนาฬิการุ่นแรกของเมซงที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ


Yves G. Piaget ผู้หลงใหลในกีฬาขี่ม้าโปโล ได้นำแรงบันดาลใจจากโลกแห่งสังคมชั้นสูงมาหลอมรวมเข้ากับศาสตร์แห่งการผลิตเรือนเวลา เกิดเป็นผลงานที่สะท้อนความหรูหราอันเรียบงาย ซึ่งสามารถสวมใส่ได้ทั้งในคลับหรูแห่ง Palm Beach หรือค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟในนิวยอร์ก ดังคำกล่าวอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาที่ว่า “Piaget Polo คือกำไลที่สามารถบอกเวลาได้ ไม่ใช่นาฬิกาข้อมือแบบทั่วๆ ไป” ด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักอย่างทองคำอันทรงคุณค่า ดีไซน์ที่แตกต่าง และเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร Piaget Polo จึงกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งยุคสมัย และเป็นที่หลงใหลของทั้งบุคคลระดับโลกและเหล่าเจ็ตเซ็ต ไม่ว่าจะเป็น Ursula Andress หรือ Andy Warhol

ตลอดหลายทศวรรษ Piaget Polo 79 ได้รับการรังสรรค์ใหม่ในหลากหลายรูปแบบ และเมื่อไม่นานมานี้ได้หวนกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชั่นทูโทน ขนาด 38 มิลลิเมตร พร้อมกลไกอัตโนมัติบางพิเศษ Cal.1200P1 อันเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชี่ยวชาญในการผลิตกลไกที่มีความบางเป็นพิเศษของเมซง — ล่าสุด Piaget Polo 79 เผยโฉมในเวอร์ชั่นที่ได้รับการประดับประดาด้วยอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของเมซง อย่าง หินธรรมชาติ หลังเคยอวดโฉมมาแล้วบนตัวเรือนรุ่นบุกเบิกผ่านความงามของหน้าปัดออนิกซ์ และลาพิส ลาซูลี ซึ่งครั้งนี้ Piaget เลือก “โซดาไลต์” มาเป็นวัสดุหลักเป็นครั้งแรก หน้าปัดหินธรรมชาติที่มีลวดลายเฉพาะตัวนี้ สร้างความตัดกันอย่างงดงามกับตัวเรือน พร้อมขับเน้นลวดลาย “กาดรูน” (gadroons) ให้ยิ่งโดดเด่นและมีชีวิตชีวา


AN ELEVATED DUO – นิยามใหม่ของนาฬิกาคู่
ปี 2024 ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของ Piaget ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีของตนเอง ด้วยการรังสรรค์นาฬิกาดูโอที่ผ่านการออกแบบให้มีความสวยงามเหมาะสมสำหรับทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ แนวคิดดังกล่าวได้ถูกหยิบมาตีความใหม่อีกครั้งในปีนี้ ผ่านนาฬิกา Piaget Polo Date รุ่นใหม่ที่นำเอาลายสลัก “กาดรูน” (gadroons) อันเป็นเอกลักษณ์ของคอลเลกชั่น Piaget Polo 79 มานำเสนอ โดยเรือนเวลาทั้งสองขนาดโดดเด่นด้วยลวดลาย “กาดรูน” (gadroons) อันเป็นเอกลักษณ์ ผสานเข้ากับเสน่ห์แบบสปอร์ต-ชิคตามแบบฉบับ Piaget Polo Date หน้าปัดสีเงินช่วยเพิ่มความละเมียดละไม ตัวเรือนขนาด 36 มิลลิเมตรประดับเพชรจับคู่กับสายยางแบบเปลี่ยนได้สีเบจ ขณะที่รุ่นตัวเรือนขนาด 42 มิลลิเมตรมาพร้อมสายยางสีเขียวกากีเติมเต็มความร่วมสมัยอย่างมีรสนิยม รายละเอียดเล็กๆ ที่อ้างอิงถึงดีไซน์ดั้งเดิมในปี 1979 ได้ตอกย้ำถึงความต่อเนื่องของเอกลักษณ์ ซึ่งยังคงได้รับการถ่ายทอดอย่างสง่างามในบริบทของยุคปัจจุบัน


A NEW FACE – โฉมใหม่ของไอคอนที่ยังคงเป็นนิรันดร์
อีกหนึ่งความน่าสนใจที่เกิดขึ้นกับคอลเลกชั่น Piaget Polo 79 ในปี 2026 คือการนำเอาลวดลาย “กาดรูน” (gadroons) มาตกแต่งลงบนหน้าปัดหินโซดาไลต์สำหรับนาฬิการุ่นไวท์โกลด์ รวมถึงการเปิดตัว Piaget Polo Signature Date เวอร์ชั่นล่าสุด ที่โดดเด่นด้วยหน้าปัดสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์


เส้นสายกราฟิกอันตราตรึงซึ่งรังสรรค์โดยลาย “กาดรูน” (gadroons) ได้ปรากฏบนหน้าปัดสีน้ำเงินในทุกรุ่นของคอลเลกชั่น Piaget Polo โดยมีไฮไลต์เป็นเรือนเวลาทองคำใหม่สองรุ่นในขนาดหน้าปัด 42 มิลลิเมตร (มีให้เลือกทั้งตัวเรือนสตีลหรือโรสโกลด์ พร้อมสายยางที่ถอดเปลี่ยนได้หรือสายสตีล และหน้าปัดแบบประดับอัญมณีหรือแบบคลาสสิก) รวมถึงรุ่นหน้าปัดขนาด 36 มิลลิเมตรอีกสามรูปแบบ ได้แก่ ตัวเรือนสตีลพร้อมหลักชั่วโมงประดับอัญมณี รุ่นประดับอัญมณีทั้งบนขอบตัวเรือนและหลักชั่วโมง และรุ่นตัวเรือนโรสโกลด์ที่ประดับเพชรน้ำงามทั้งบนขอบตัวเรือนและหลักชั่วโมง ทั้งหมดนี้ถูกร้อยเรียงอยู่ภายใต้ดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Piaget Polo การผสานระหว่างตัวเรือนทรงกลมและหน้าปัดทรงคุชชั่นที่ให้ความรู้สึกสมดุลและร่วมสมัยอย่างยิ่ง


เหนือสิ่งอื่นใด Piaget Polo ยังคงยืนหยัดในฐานะไอคอนแห่งสไตล์ที่ก้าวข้ามกาลเวลา จากจุดเริ่มต้นในยุคปลาย 1970s สู่การเป็นสัญลักษณ์ของ casual chic ที่ยังคงสะท้อนความสง่างามอย่างเป็นธรรมชาติ และยืนยันตัวตนของเมซงได้อย่างชัดเจน ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

