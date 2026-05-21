ยูนิโคล่ ประเทศไทย ครบรอบ 15 ปี มุ่งมั่นที่จะ 'ใส่ใจทุกวัน ก้าวไปพร้อมคุณ'

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเริ่มต้นการฉลองครบรอบ 15 ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย จากจุดเริ่มต้นของแบรนด์เสื้อผ้าจากประเทศญี่ปุ่น สู่แบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก และอยู่คู่คนไทยมาเป็นระยะเวลา 15 ปี เพื่อขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้การสนับสนุนยูนิโคล่เป็นอย่างดีเสมอมา และเปิดโอกาสให้ไอเทมไลฟ์แวร์ (LifeWear) ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน พร้อมก้าวสู่ปีที่ 16 ที่ ยูนิโคล่มุ่งมั่นที่จะ 'ใส่ใจทุกวัน ก้าวไปพร้อมคุณ' ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาเสื้อผ้าและบริการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และ เติบโตไปกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน
15 ปีแห่งความใส่ใจ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกวัน
หากลองย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ยูนิโคล่ เปิดสาขาแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ที่ยูนิโคล่ เซ็นทรัลเวิลด์ ยูนิโคล่เชื่อว่าเสื้อผ้าที่ดีคือเสื้อผ้าที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้จริง จึงมุ่งพัฒนาเสื้อผ้าที่ตอบโจทย์สภาพอากาศและไลฟ์สไตล์ของคนไทย ด้วยดีไซน์เรียบง่าย ฟังก์ชันใช้งานจริง และสวมใส่ได้ในทุกวัน ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา ยูนิโคล่ไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียงแบรนด์เสื้อผ้า แต่คือผู้ส่งต่อปรัชญาไลฟ์แวร์(LifeWear) ที่เชื่อว่าเสื้อผ้าที่ดีต้องมีพลังในการเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นได้จริง ยูนิโคล่จึงมุ่งพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างเข้าใจที่สุด เพื่อให้เหมาะกับสภาพอากาศและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนไทย ด้วยดีไซน์ที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยสไตล์ ช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณในทุกจังหวะของชีวิต
ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา ไอเทมไลฟ์แวร์ที่ครองใจชาวไทย จนเป็น Thailand’s Iconic LifeWear Item ประกอบไปด้วย
UV Protection ไอเทมที่มีเทคโนโลยีที่ป้องกันรังสียูวีเมื่อสวมใส่ เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย ช่วยให้มั่นใจได้ทุกกิจกรรมทั้งในและนอกอาคาร
AIRism เทคโนโลยีผ้าเพื่อปรับสมดุลความสบาย (Comfort Conditioning Technology)
Uniqlo T-shirt เสื้อยืดหลากดีไซน์ สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้กับทุกสไตล์ เหมาะกับการสวมใส่ในทุกๆ วัน ตั้งแต่ลุคสบายๆ ไปจนถึงลุคแคชชวลสำหรับทำงาน
HEATTECH เทคโนโลยีผ้าที่เปลี่ยนความชื้นเป็นความร้อน และกักเก็บความอุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใส่สบาย เป็นไอเทมยอดนิยมของคนไทยโดยเฉพาะสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
Jeans กางเกงยีนส์ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายในการสวมใส่ มีให้เลือกหลากหลายดีไซน์ เพื่อให้ใส่ได้หลากหลายโอกาส
ขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกัน
ยูนิโคล่ ประเทศไทย ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจตลอด 15 ปีที่ผ่านมา และจะนำความไว้วางใจของชาวไทยเป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นและพัฒนาไอเทมไลฟ์แวร์ที่ดียิ่งขึ้น และการบริการที่น่าประทับใจไม่ว่าจะผ่านการใช้บริการที่ร้านสาขา หรือออนไลน์สโตร์ของยูนิโคล่
นายโคสุเกะ โคบายาชิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ยูนิโคล่ขอขอบคุณความไว้วางใจจากชาวไทยที่มอบให้เรามาโดยตลอด โดย 15 ปีที่ผ่านมา ยูนิโคล่มุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่เน้นฟังก์ชันการใช้งานอย่าง UV Protection ที่หลายคนคุ้นเคยในชื่อเสื้อกันยูวี ไปจนถึงไอเทมไลฟ์สไตล์ยอดนิยมอย่าง เสื้อยืดและกางเกงยีนส์ นอกจากนี้ เมื่อถึงช่วงเวลาของการท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยเฉพาะฤดูหนาว คอลเลกชันเสื้อกันหนาวของ ยูนิโคล่ ก็มักเป็นตัวเลือกแรก ๆ ที่ลูกค้านึกถึงเสมอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบ 15 ปีในปีนี้ ยูนิโคล่เตรียมส่งมอบความพิเศษมากมายในด้านสินค้าและการบริการผ่านแคมเปญต่างๆ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านความยั่งยืนที่เราจะนำเสนอให้ลูกค้าตลอดทั้งปีนี้ครับ”
ส่วนหนึ่งของความพิเศษที่ยูนิโคล่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้า ได้แก่
การเปิดร้านสาขาใหม่: ปัจจุบันยูนิโคล่เปิดให้บริการ 73 สาขาทั่วประเทศไทย และในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จะเปิดสาขาที่ 74 ที่ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21 อโศก
เทศกาลขอบคุณลูกค้า: ที่ยูนิโคล่ได้จัดต่อเนื่องมาหลายปี โดยในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 – 4 มิถุนายน 2569 และฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี
งานอีเวนต์ 26SS UT: ณ แฟชั่นฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน ในระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน 2569 – 14 มิถุนายน 2569 ซึ่งภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงเสื้อยืดลายกราฟิกคอลเลคชันต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกอีกด้วย
“ก้าวต่อไปพร้อมคุณ” – มากกว่าแฟชั่น คือความยั่งยืน
การก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 ของยูนิโคล่ในครั้งนี้ มาพร้อมพันธกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ภายใต้แนวคิด “ใส่ใจทุกวัน ก้าวไปพร้อมคุณ” ยูนิโคล่ยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมไทยอย่างยั่งยืน ผ่านกิจกรรมและความร่วมมือต่างๆ ที่ช่วยสร้างสังคมและชุมชนให้น่าอยู่ พร้อมส่งต่อคุณค่าสังคมที่ยั่งยืนให้กับคนไทยในระยะยาว
นอกจากกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ยูนิโคล่จัดเตรียมสินค้าพิเศษและบริการต่างๆ อีกมากมายตลอดปี โดยสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของยูนิโคล่สำหรับแคมเปญฉลองครบรอบ 15 ปี ได้ที่ https://www.uniqlo.com/th/th/special-feature/cp/anniversary