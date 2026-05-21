โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชูแนวคิด “Future Lab” ชวนเยาวชนอัปเกรดทักษะยุคใหม่ ต้อนรับเปิดเทอม

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำบทบาทการเป็น “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน พร้อมเป็นพื้นที่ของครอบครัว ชุมชน และการเติบโตของเยาวชน รับฤดูกาลเปิดเทอมด้วยแนวคิด “Future Lab” ที่รวบรวมกิจกรรม สินค้า บริการ และประสบการณ์ภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพื่อชวนเด็กๆ และผู้ปกครองมาเตรียมความพร้อมรอบด้าน ทั้งด้านการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สุขภาพ โภชนาการ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ตอบโจทย์เด็กยุคใหม่ที่ต้องการทักษะหลากหลายในการเติบโตอย่างมั่นใจ ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ
แนวคิด “Future Lab” สะท้อนความมุ่งมั่นของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในมิติ Human Capital หรือการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ผ่านการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ ทดลอง แสดงออก ดูแลสุขภาพ และใช้เวลาคุณภาพร่วมกับครอบครัวในพื้นที่ใกล้บ้าน พร้อมตอกย้ำบทบาทของศูนย์การค้าในฐานะจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงผู้คน ไลฟ์สไตล์ และโอกาสใหม่ๆ เข้าด้วยกันในทุกวัน
เปิดพื้นที่แห่งการเติบโตสำหรับเยาวชนได้แสดงออก เรียนรู้ และเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม
โรบินสันไลฟ์สไตล์เปิดพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ ให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และการแสดงออกสำหรับเด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ จินตนาการ ทักษะการคิด และการดูแลสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ปีการศึกษาใหม่ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมส่งเสริมความกล้าแสดงออกและเสริมสร้างจินตนาการ นำโดย Kidzooona หรือ Kid’s Box พื้นที่เล่นและเรียนรู้สำหรับเด็ก ที่ออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้หนูๆ ได้สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมพัฒนาการ จินตนาการ และทักษะการเข้าสังคม ผ่านการเล่นอย่างเหมาะสมตามวัย พร้อมมอบโปรโมชันพิเศษ เพียงแสดงบัตรนักเรียน รับสิทธิ์เล่นฟรี! เพิ่ม 1 ชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 (เฉพาะการซื้อราคารายชั่วโมงเท่านั้น) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมและเวทีสร้างสรรค์ให้เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพในแบบของตัวเอง อาทิ การประกวดหนูน้อยชาติพันธุ์และชนเผ่านานาชาติ ณ สาขาสมุทรปราการ, กิจกรรมประกวดวาดภาพวันงดบุหรี่โลก ณ สาขาราชบุรี, งาน Kid’s Market ณ สาขากาญจนบุรีและลพบุรี รวมถึงแฟชั่นโชว์ธีมชุดนักเรียน และกิจกรรม Dance Party ธีมนักเรียน ในงาน Back To School & Dance Party ณ สาขาศรีสมาน
ด้านการเรียนรู้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังรวบรวม กิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นทักษะการคิด วิเคราะห์ และการเรียนรู้นอกห้องเรียน อาทิ Clickrobot Chaiyaphum ณ สาขาชัยภูมิ, งาน Back To School ณ สาขาสุรินทร์ ตรัง และฉลอง ที่ชวนผู้ปกครองและน้องๆ มาเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปีการศึกษาใหม่, งาน Crossword การแข่งขันเกมกีฬาวิชาการ ณ สาขาราชบุรี, งาน Mukdahan Logic Game 2026 ที่รวมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คณิตคิดเร็ว ณ สาขามุกดาหาร รวมถึงงาน Book Fair ณ สาขาถลาง
พร้อมปลุกพลังความสนุกไปกับ กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ วินัย และความพร้อมทางร่างกาย ให้เด็กๆ รับเปิดเทอมอย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Balance Bike ณ สาขาสระบุรี, กิจกรรม Summer Workshop ชวนเด็กๆ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ณ สาขาสุวรรณภูมิ และงาน The One Taekwondo Championship 2026 ณ สาขาสุวรรณภูมิ
ศูนย์รวมอุปกรณ์การเรียนและการศึกษา จุดประกายแรงบันดาลใจให้ทุกวันของการเรียนรู้
เพราะการเปิดเทอมใหม่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ครั้งใหม่ โรบินสันไลฟ์สไตล์จึงรวบรวมร้านค้าและไอเทมเพื่อการศึกษาไว้ครบในที่เดียว ให้เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง และคุณครู สามารถเลือกเติมความพร้อมได้อย่างสะดวก ทั้งหนังสือ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน สื่อเสริมทักษะ ไปจนถึงสินค้าที่ช่วยสนับสนุนการเรียน การสอน และการทำงานในชีวิตประจำวัน
อาทิ B2S ที่พร้อมเติมสีสันให้ฤดูกาลเปิดเทอมด้วยหนังสือ เครื่องเขียน และอุปกรณ์การเรียนหลากหลาย พร้อมโปรโมชันพิเศษ “เฮลั่นตลอดเดือน” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เพียงแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือคุณครู รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้าครบ 300 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 เสริมทัพด้วย OfficeMate สำหรับอุปกรณ์การเรียน สินค้าสำนักงาน และไอเทมที่ช่วยจัดระเบียบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึง SE-ED Book Center แหล่งรวมหนังสือและสื่อการเรียนรู้ ที่ช่วยเปิดโลกความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ พร้อมเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่อย่างมั่นใจ
อัปเดตเทรนด์แฟชั่นคนรุ่นใหม่ ชุดนักเรียน และไอเทมสำหรับกิจกรรมนอกห้องเรียน เติมความพร้อมให้ทุกลุค มั่นใจทุกวันเรียนรู้
เพราะเด็กๆ ยุคใหม่ไม่ได้เรียนรู้แค่ในห้องเรียน แต่ยังเติบโตผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งเรียนพิเศษ กีฬา ศิลปะ ดนตรี เวิร์กช็อป และกิจกรรมสร้างสรรค์นอกเวลาเรียน โรบินสันไลฟ์สไตล์จึงรวบรวมแฟชั่นชุดนักเรียน รองเท้า แว่นตา เสื้อผ้า และไอเทมจำเป็นสำหรับหนูๆ ไว้อย่างครบครัน ให้ผู้ปกครองสามารถเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอมได้สะดวกในที่เดียว
โดยมี โปรโมชันพิเศษจากร้านค้าชั้นนำภายในศูนย์การค้าฯ อาทิ Bata ชวนย้อนวัยไปกับของเล่นในตำนาน รับฟรี Rocky Jo หรือ Rocky Meow Keychain มูลค่า 299 บาท เมื่อช้อปสินค้าราคาปกติครบ 1,500 บาทสุทธิต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 (หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด), URTHE รับฟรี! ถุงเท้าสำหรับใส่ไปโรงเรียน มูลค่า 79 บาท มีให้เลือก 3 สี ขาว เทา และดำ เมื่อช้อปครบ 500 บาท และ Top Charoen กับโปรโมชัน Back to School กรอบแว่นเด็กพร้อมเลนส์สายตาสำหรับนักเรียนและนักศึกษา เพียงแสดงบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา รับสิทธิ์พิเศษกรอบแว่นพร้อมเลนส์สายตาในราคา 780 บาท วันนี้ - 31 พ.ค. 69
นอกจากนี้ ยังมี ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ยังได้รวบรวมแฟชั่นชุดนักเรียนและไอเทมไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นนำไว้อย่างครบครัน อาทิ Converse, Crocs, Baoji, IQ Sports, Vans, Ving, Lacoste, FBT, Rip Curl, Quicksilver, Roxy และ Puma รวมไปถึง Supersports ที่รวบรวมเสื้อผ้าและอุปกรณ์สำหรับวิชาพละ กีฬา และการฝึกซ้อมจากแบรนด์ดัง เช่น Nike, Adidas, Fila, Reebok, K-Swiss และ Skechers และ Power Buy ที่คัดสรรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และแกดเจ็ตตัวช่วยการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหูฟัง นาฬิกา สายรัดข้อมือ และพัดลมพกพา จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Apple, Samsung, Sony, Garmin, Bose และ Jisulife รวมถึงร้านค้าแบรนด์ดังอีกมากมาย อาทิ Warrix, Playground, With.it, Nature, High School และ Yuedpao เพื่อเติมความพร้อมให้ทุกวันเรียนรู้และทุกกิจกรรมนอกห้องเรียนของเด็กๆ อย่างครบครัน
เติมพลังให้หนูๆ พร้อมเรียน เล่น และเติบโตอย่างสดใส ด้วยมื้ออาหารสร้างเสริมสุขภาพ
เพราะการเรียนรู้ที่ดีเริ่มต้นจากร่างกายที่พร้อมและพลังงานที่เพียงพอ โรบินสันไลฟ์สไตล์จึงรวบรวมซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร และเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์ไว้เป็นจุดหมายของครอบครัว ให้ผู้ปกครองสามารถเลือกสรรวัตถุดิบ เมนูอร่อย และมื้อพิเศษที่ช่วยเติมพลังให้เด็กๆ พร้อมลุยทุกวันเรียนรู้ นำโดย Tops ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำพร้อมเสิร์ฟโปรโมชัน “School Bus บัสนี้มีครบ” สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 รับฟรีคูปองส่วนลดรวมมูลค่ากว่า 4,600 บาท เมื่อช้อปครบทุก 600 บาทต่อใบเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค. 69 พร้อมด้วย ร้านอาหารสำหรับครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งความอร่อยและโภชนาการ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเมนูอบอุ่นทานง่าย อาทิ MK Restaurants, สุกี้ตี๋น้อย, Shabushi, Bonus Suki, Lucky Suki Mandarin Suki & Dim Sum, Ootoya, Sushiro, Shinkanzen Sushi, Yayoi, Hachiban Ramen, Fuji, Zen และ Tsubohachi
นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารที่ช่วยเติมพลัง โปรตีน ผักและผลไม้สดหลากหลายชนิดให้เด็กๆ พร้อมสำหรับวันเปิดเทอม อาทิ แหลมเจริญ ซีฟู้ด, S&P, โอ้กะจู๋, Salad Factory, On The Table, Sizzler, Chester’s, Santa Fe Happy Steak, ลาวญวน, ครัวเมืองเว้ ลาวญวน และ ยัมมี่ แหนมเนือง by แดง แหนมเนือง ปิดท้ายด้วยขนมหวานและเครื่องดื่มสดชื่นสายบูสต์เอเนอร์จี้จาก Swensen’s, Boost Juice Bars, Café Amazon, Colla Tea และ Yoguruto นอกจากนี้ยังมี
โปรโมชันพิเศษ จาก Food Haven และ Foodpark กับโปรโมชันอิ่มฟิน คุ้มเวอร์ ตลอดเปิดเทอม นักเรียน นักศึกษา รับฟรีเครื่องดื่ม 1 แก้ว เพียงแลกคูปองอาหาร 50 บาท พร้อมแสดงบัตรประจำตัวนักเรียนหรือแต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 69 – 30 มิ.ย. 69 เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ที่ Food Haven และ Foodpark ในโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ ให้ทุกวันของการเรียน เล่น และใช้เวลาร่วมกันของครอบครัวเต็มไปด้วยพลังและความสุข
โรบินสันไลฟ์สไตล์ ขอชวนเด็กๆ เยาวชน และครอบครัว ร่วมเตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมครั้งใหม่ ผ่านกิจกรรมและโปรโมชันหลากหลายภายใต้แนวคิด “Future Lab” ที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มทั้งการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ สุขภาพ แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ในที่เดียว พร้อมตอกย้ำบทบาทการเป็น “Central to Life” ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน ที่เชื่อมโยงทุกความต้องการของครอบครัวเข้าด้วยกัน และเป็นพื้นที่แห่งโอกาส แรงบันดาลใจ และการเติบโตของเด็กๆ ในทุกพื้นที่
