เทค ทอยส์ ผู้อยู่เบื้องหลังกระแส ‘คาแรคเตอร์ฟีเวอร์’ ส่งต่อความสุขผ่านไลฟ์สไตล์ไอเทมลิขสิทธิ์โลก

บริษัท เทค ทอยส์ จำกัด (TakeToys) ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะตัวจริงเรื่องลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ระดับโลก เผยกลยุทธ์มัดใจแฟนคลับผ่านสินค้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตา พวงกุญแจแฟชั่น กระเป๋าใส่เหรียญ และเครื่องประดับผม (Hair Accessories) ชูแบรนด์ Care Bears (แคร์แบร์) และ Monchhichi (มอนชิชิ) เป็นหัวหอกสร้างปรากฏการณ์ความนิยมทั่วประเทศ
อักษร จันทรโรจน์วานิช ผู้บริหาร บริษัท เทค ทอยส์ จำกัด กล่าวว่า “เป้าหมายของเทค ทอยส์ คือการทำให้คาแรคเตอร์ที่ทุกคนรัก กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น เราเลยไม่ได้ทำแค่ตุ๊กตา แต่ขยายไปสู่สินค้าไลฟ์สไตล์อย่างพวงกุญแจห้อยกระเป๋า กระเป๋าใส่เหรียญ กิ๊บติดผม และไอเทมต่างๆ ที่ทั้งน่ารัก ใช้งานได้จริง และหยิบมาใช้ได้ในทุกวัน เราเชื่อว่าไอเทมเล็กๆ ที่ตั้งใจออกแบบมาอย่างดี สามารถสร้างความรู้สึกดีๆ และเติมพลังบวกให้คนได้ในชีวิตประจำวัน”
ทั้งนี้ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจสำคัญคือการที่ เทค ทอยส์ เป็นบริษัทของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ “ออกแบบและผลิต” (Design & Manufacturer) สินค้าลิขสิทธิ์ด้วยฝีมือคนไทยเองทั้งหมด โดยทีมดีไซน์เนอร์ไทยได้ดึงเอาเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์ระดับโลกมาตีความใหม่ให้เป็นสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัย ตรงใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และมีมาตรฐานการผลิตที่ประณีตระดับสากล ซึ่งนับเป็นการโชว์ศักยภาพของแบรนด์ไทยในการสร้างสรรค์สินค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสัปดาห์และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
ปัจจุบัน เทค ทอยส์ ได้รับความไว้วางใจในการบริหารลิขสิทธิ์จากแบรนด์ดังระดับสากลมากมาย อาทิ Care Bears, Monchhichi, Disney, Sesame Street, Peanuts, Esther Bunny และ Teletubbies โดยเน้นมาตรฐานการผลิตที่ประณีต ปลอดภัย และคงเอกลักษณ์ของคาแรคเตอร์ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อตอบโจทย์เทรนด์การสะสมของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบความสดใสและต้องการสินค้าที่สะท้อนความเป็นตัวเอง