เซเลบฟาดลุคฉ่ำ! แต่งเต็มไม่มีแผ่ว หรูหราประหนึ่งเดินพรมแดง

แสงแฟลชแทบลุกเป็นไฟ เมื่อเหล่าเซเลบริตีชื่อดังต่างพร้อมใจกันปรากฏตัวในลุคสุดหรู ราวกับอวดโฉมอยู่บนพรมแดงระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นชุดโอต์กูตูร์กระโปรงฟูฟ่อง เดรสเนี้ยบทุกองศา ไปจนถึงเครื่องเพชรเม็ดงาม ที่ช่วยขับลุคให้โดดเด่นสะกดทุกสายตา ประชันสไตล์กันแบบไม่มีใครยอมใคร สะท้อนให้เห็นว่าแฟชั่นในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการแต่งกาย หากยังเป็นการประกาศตัวตน รสนิยม และความสง่างามในแบบฉบับของตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิ
ป่าน-ณิชาภัทร สุภาพ เป็นอีกปีที่ไปปรากฏโฉมที่งาน Met Gala ปีนี้มาใช้ชุดของ Robert Wun ดีไซเนอร์ชาวฮ่องกง จุดเด่นอยู่ที่มือของ Robert Wun ที่เคลื่อนไหวได้ติดอยู่บนชุดเดรสถุงมือยาวสีดำ
ดร.ยุ้ย-กันธิชา ฉิมศิริ กลับมาเดินสับบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์อีกครั้ง และยังกระทบไหล่กับแบรนด์ดีไซเนอร์ชื่อดังมากมาย
หนูเล็ก-ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร ปรากฏตัวบนพรมแดงเทศกาลหนังเมืองคานส์ในชุดสีแดง และเมกอัพลุคแบบสาย ฝ. เต็มตัว
น้ำ-สลิล ล่ำซำ สวยสะบัดในชุดพู่สีทอง พร้อมพร็อพจัดเต็มในธีมแกสบี้
ปอ-ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ น้อยแต่มาก ในชุดเดรสผ้าซาตินอย่างดี คัตติ้งเรียบที่ช่วยเผยสัดส่วนสมบูรณ์แบบ
มิ้งค์-เสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ ฟรุ้งฟริ้งสไตล์เจ้าแม่แฟชั่น ด้านบนดูเรียบๆ แต่ช่วงกระโปรง เล่นระบายฟูฟ่องน่ารักแบบมีดีไซน์
พอลล่า เทเลอร์ สวยหรู ในชุดเปิดไหล่ผ้าซาตินเล่นแสงเพิ่มความแกลม
วิกกี้-อรธิรา ภาคสุวรรณ หรูหราคลาสสิกในชุดลูกไม้ ที่ให้ทั้งความหวานและความเท่ในสไตล์คุณนายวิกกี้
มีมี่-มิลิน ยุวจรัสกุล สวยแซ่บในแบบดีไซเนอร์ กับชุดเดรสสีแดงมีดีเทล กระโปรงผ่าสูงโชว์ความเซ็กซี่เบาๆ
บุ๋ม-จารุจิต ใบหยก สลัดลุคสาวเท่มาเป็นสาวน่าค้นหา ในชุดราตรีสีม่วงจับเดรปประดับประดาด้วยความวิบวับ และทรงผมเกล้าลอนเพิ่มเสน่ห์ให้ลุค
เล็ก-กรกนก ยงสกุล เรียบๆ แต่ดูมีอะไร ด้วยไอเทมที่ทำให้ดูป็อปอัพอย่างกระโปรงผ้าไหม ที่จับจีบจับเดรปมาอย่างประณีต
ยุ้ย-อรวรรณ อิงค์สิทธิ์ ราวกับจะสยายปีกบินได้กับชุดเดรสขนนกฟูฟ่อง
ส้ม-ชวัลญา พิทยศิริ เผยผิวผ่องๆ กับชุดราตรีสีขาวนวลช่วยขับผิวและโชว์สัดส่วนอย่างมีลูกเล่น
จีน่า-จิดาภา ณ ลำเลียง แค่ไปดินเนอร์ก็สวยสะพรึงสดใสกับลาย Polka Dot
นิกกี้-นิโคล กิตติวัฒน์ ดูแพง ดูแกลมด้วยชุดเกาะอกผ้าซาตินพลิ้วและการตัดเย็บเล่นคัตติ้ง
ลี-นาตาลี เจียรวนนท์ เพิ่มความหวานของคุณแม่ที่มีลูกสาว 2 คน ด้วยชุดออกงานแนวปริ้นเซส จนนึกว่าเป็นเจ้าหญิงเอลซ่า