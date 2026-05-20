เซเลบร่วมชมงานศิลปะร่วมสมัยระดับมาสเตอร์พีซ

JASMINA, SCINTILLA GIOIELLI และVVON SUGUNNASIL ร่วมมือกันจัดงาน A Night at the Museum ณ Museum of Contemporary Art ณ MOCA Bangkok (พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยของกรุงเทพฯ) ในแบบเอ็กซ์คลูซีฟ โดยรวบรวมศาสตร์แห่งงานฝีมืออันแตกต่างแต่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์ ทั้งแฟชั่น จิวเวลรี และงานดีไซน์เชิงหัตถศิลป์ ถ่ายทอดผ่านค่ำคืนแห่งความคิดสร้างสรรค์ ความสง่างาม และสุนทรียะแห่งศิลปะที่ไร้กาลเวลา กับผลงานศิลปะร่วมสมัยระดับมาสเตอร์พีซ
นับเป็นครั้งแรกที่ เจนธิรา อรรถสกุลชัย ดีน, สรีนา ธีระวิทยภิญโญ และ วร สุกัณศีล ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานคอลลาบอเรชัน ที่สะท้อนถึงความประณีตของงานฝีมือและความงดงามของดีไซน์อันร่วมสมัย โดยแต่ละแบรนด์ยังคงเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ได้อย่างโดดเด่น พร้อมผสานความหรูหราโมเดิร์นเข้ากับเสน่ห์แห่งงานอาร์ติซานได้อย่างลงตัว
งานนี้มีเหล่าเซเลบคนดัง อาทิ คณชัย เบญจรงคกุล, เศรณี ชาญวีรกูล, ชยุดา เจียรวนนท์, ดวงภัทร โพธิรัตนังกูร, อินทิรา ธนวิสุทธิ์, กฤติญา วิโรจนวัธน์, นิสามณี ภิรมย์ภักดี, จุฑาวรรณ สุวรรณมาศ และธนวลัย วัชรพลณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์, ธราภุช และนิษฐา คูหาเปรมกิจ, อินทิรา ธนวิสุทธิ์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, พอลล่า เทเลอร์, มรกต แสงทวีป และคนอื่นๆ ร่วมงานคับคั่ง