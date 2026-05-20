“มณีสุดา ศิลาอ่อน” นำทีม S&P สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพ

บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท โดย มณีสุดา ศิลาอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร ร่วมเปิดร้านอาหารเพื่อรองรับการฝึกอาชีพ “Chance and Change Café” และตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบชุมชนบำบัด และการฝึกวิชาชีพผ่านนิทรรศการแสดงงานศิลปะ Prison Contemporary Art ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงาน
S&P ได้ร่วมสนับสนุน และติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการ “S&P Chance for Change อบรมวิชาชีพ สร้างโอกาสคืนสู่สังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อถ่ายทอดทักษะวิชาชีพด้านอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้ต้องขัง สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ สร้างอาชีพ และคืนคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม
ภายในงานมีการนำเสนอแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขัง ผ่านการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาก่อนคืนสู่สังคม ตลอดจนการจัดแสดงผลงานศิลปะ “Prison Contemporary Art” ซึ่งสะท้อนศักยภาพและโอกาสใหม่ของผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู