นิทรรศการ “RE-LIFE FABRIC” คืนชีวิตผ้าส่วนเกินสู่กระเป๋าสุดสร้างสรรค์

ยัสปาล กรุ๊ป (Jaspal Group) ร่วมกับ ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการ “RE-LIFE FABRIC: BU x JASPAL GROUP SUSTAINABLE COLLABORATION 2026” นำผ้าส่วนเกินคุณภาพดีจากการผลิตของแบรนด์ต่างๆ ภายใต้ ยัสปาล กรุ๊ป มาต่อยอดเป็นกระเป๋าดีไซน์สร้างสรรค์ สร้างคุณค่าใหม่ให้กับวัสดุในอุตสาหกรรมแฟชั่น ผ่านมุมมองและกระบวนการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Fashion Management & Entrepreneurship ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับแบรนด์แฟชั่นในอุตสาหกรรมจริง
นิทรรศการนี้ถ่ายทอดแนวคิด “Seasons of Remnant” ผ่านเรื่องราวของผ้าส่วนเกินคุณภาพดีที่ได้รับการตีความใหม่ นำเสนอผลงานกระเป๋า 23 ชิ้น จากนักศึกษา 8 กลุ่ม ซึ่งถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านนิยามของธรรมชาติใน 4 ฤดูกาล ได้แก่ Spring : Rebirth การเริ่มต้นใหม่ของผืนผ้าที่ได้รับโอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้ง, Summer : Energy พลัง สีสัน และความกล้าในการทดลองออกแบบ, Autumn : Transformation การเปลี่ยนผ่านของวัสดุสู่รูปแบบและความหมายใหม่ และ Winter: Reflection ช่วงเวลาแห่งการทบทวนคุณค่าที่แท้จริงของวัสดุ ก่อนต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ครั้งใหม่ ชมผลงานได้ 20–22 พ.ค. 69 ณ เอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์