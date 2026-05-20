รวมลิสต์เหล่าสะใภ้นางเอก แต่งงานกับไฮโซหนุ่มตระกูลดัง

กำลังตกเป็นข่าวดังไกลไปในระดับนานาชาติ สำหรับเรื่องราวความบาดหมางในตระกูลดังของประเทศไทย ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ และการฟ้องร้องแย่งทรัพย์สินมรดก ซึ่งได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ด้วยกระแสของการมีสะใภ้เป็นนักแสดงคนดัง จึงทำให้มีเหล่าดาราและเซเลบริตีทั้งหลาย โดนพ่วงไปในกระแสดราม่าครั้งนี้ด้วย บอกได้เลยว่าบรรดาตระกูลดังๆ ในประเทศไทย กับวงการบันเทิงมีสายสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น มีคู่รักดารา-ไฮโซ หลายสิบคู่ ที่ทั้งรักทั้งเลิก ทั้งไปถึงฝั่งฝันเข้าพิธีวิวาห์ วันนี้เราจะพาไปดูเหล่าไฮโซตระกูลดัง ที่มีสะใภ้เป็นดาราระดับนางเอกว่าจะมีใครกันบ้าง?
ตระกูลแรกที่ไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ เพราะกำลังอยู่ในประเด็นข่าวดัง สำหรับ “ภิรมย์ภักดี” ที่มีสะใภ้นางเอกระดับตำนานของช่องมากสี “นุ่น วรนุช” ซึ่งแต่งงานกับ ต๊อด ปิติ มานานกว่า 16 ปีแล้ว และเพิ่งได้สะใภ้ดาราคนใหม่ อย่าง “มายด์ ลภัสลัล” ที่เพิ่งแต่งงานกับ พาย สุนิษฐ์ ไปเมื่อปลายปีก่อน
ส่วน “ตระกูลจิราธิวัฒน์” ก็มีศรีสะใภ้ อย่าง “มาร์กี้ ราศรี” นางเอกปั้นของช่อง 3 ที่แต่งงานกับ ป๊อก ภัสสรกรณ์ มา 9 ปีแล้วและมีโซ่ท้องคล้องใจเป็นฝาแฝดชาย-หญิง “น้องมีก้าและมีญ่า” วัย 7 ขวบ
ด้าน “ตระกูลณรงค์เดช” ก็มีสะใภ้ลูกครึ่งคนงาม “ศรีริต้า เจนเซ่น” ภรรยาของ กรณ์ ณรงค์เดช ที่รักกันหวานชื่น จนมีลูกชายลูกสาวอย่างละคน โดย “น้องกวิณท์” เพิ่งครบ 5 ขวบ และ “น้องเรเน่” วัยขวบกว่า เติมความอบอุ่นให้ครอบครัว
เช่นเดียวกับบ้านนี้ที่ “มิว นิษฐา” แต่งงานกับ “เซนต์-ธราภุช คูหาเปรมกิจ” เมื่อปี 2563 ปัจจุบันรับบทคุณแม่ลูก 2 ของ “น้องมารินและน้องมาคิน”
แก๊งนางเอกสาวรุ่นใหม่ก็ล้วนแต่เป็นสะใภ้ของตระกูลดังไม่น้อยหน้ากัน ทั้ง “แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์” ที่แต่งกับ “ประณัย พรประภา” ไปเมื่อต้นปีก่อน
ส่วนฝาแฝดลูกครึ่งคนสวย “มิลลี่-คามิลล่า กิตติวัฒน์” ก็เพิ่งเข้าพิธีวิวาห์กับ “ระฟ้า ดำรงชัยธรรม” ทายาทของอากู๋ไพบูลย์ แห่งแกรมมี่ เมื่อวาเลนไทน์ที่ผ่านมา
ส่วนน้องสาวฝาแฝด “นิกกี้-นิโคล กิตติวัฒน์” ก็แต่งงานไปกับไฮโซหนุ่ม “หมูแฮม-ธารินทร์ ธนากิจอำนวย” ไปเมื่อหนึ่งปีก่อนหน้านี้เอง
ด้าน 3 ตระกูลนี้ ก็เรียกได้ว่าต้อนรับสะใภ้วงการบันเทิงอย่างเต็มที่ เพราะมากันเป็นสะใภ้คู่ของทั้งพี่และน้องเลยทีเดียว สำหรับตระกูล “รังษีสิงห์พิพัฒน์” ที่พี่ชาย “น็อต วิศรุต” ที่แต่งงานกับ “ชมพู่ อารยา” มากว่า 10 ปีและมีลูกน้อยวัยซนถึง 3 คน
ส่วนน้องชาย “โน้ต วิเศษ” ก็แต่งกับ “แพทริเซีย กู๊ด” และมีลูกด้วยกัน 2 คน
ส่วนตระกูลนี้ คนพี่ “พอล สิริสันต์” ก็เพิ่งครบรอบแต่งงาน 10 ปี กับ “เจนสุดา ปานโต” ไปเมื่อต้นปี และน้องชาย “พร้อม สิริสันต์” ก็สร้างครอบครัวกับ “เก๋ ชลลดา” มาครบ 6 ปีแล้ว
สำหรับบ้านนี้ “ปุณณกันต์” ที่ทั้งพี่น้องอยู่สายการเมืองทั้งคู่แล้ว ยังมีภริยาสวยระดับนางเอกอีกด้วย ทั้ง “บี พุทธิพงษ์ กับ นุสบา” และ “บรู๊ค ดนุพร กับ กบ สุวนันท์”
ไปที่รุ่นใหญ่กันบ้าง ต้องยกให้กับ 2 ตระกูลเจ้าสัวนี้ “เตชะไพบูลย์” ที่ “เอ๋ พรเทพ” ครองรักกับ “กบ ปภัสรา” ยาวนานกว่า 26 ปี ด้าน “เจ้าสัวบุญชัย เบญจรงคกุล” ก็แต่งงานกับ “ตั๊ก บงกช” มานานกว่า 13 ปีแล้ว
สำหรับบ้าน “จุฬางกูร” เจ้าของธุรกิจระดับแสนล้าน ก็มีสะใภ้คนสวยเป็นอดีตนางเอกช่อง 7 อย่าง “บี มาติกา” ภริยาของ “กร-กรกฤช จุฬางกูร” ที่แต่งงานกันมานานกว่า 6 ปี และเพิ่งประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งครรภ์ทายาทคนที่ 3 ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา