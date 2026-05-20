หล่อจึ้ง! เมื่อ"น้องมาโก้" ลูกชาย "ลอร่า วัฒนกุล" ถอดหัวโขน!

วันก่อนส่องฟีดในไอจีของ พิธีกรสาวเก่ง "ลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล" คุณแม่ที่สนับสนุนลูกๆ ในทุกๆ ด้าน ไม่เพียงเรื่องการเรียน แต่กิจกรรมที่ลูกๆ ชอบและมีความสามารถ เธอก็จะซัพพอร์ตเต็มกำลัง โดยเฉพาะ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
แล้วก็ได้เห็น ลูกชายคนเล็กวัย 18 ปีของเธอกับ "สิษฐ วัฒนกุล" ที่ชื่อสุดเท่ว่า "มาโก้-ศิลา วัฒนกุล" ซึ่งชื่นชอบการแสดงโขนมาตั้งแต่เด็ก และฝึกฝนมาตลอดจนเชี่ยวชาญ ได้ร่วมแสดงโขนในงานฉลอง 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ บนเวทีเป็นครั้งแรก กับบทโขนยักษ์แปลงร่างเป็นลิง
งานนี้ ไม่เพียงเธอและสามีที่ปลื้มปริ่ม บรรดาลุงป้าน้าอาก็ชื่นชอบกันอย่างมาก กับความสามารถของน้อง แถมเมื่อถอดหัวโขนออก สาวๆ ยังตะลึงในความหล่ออีกต่างหาก
#CelebOnline #celeb #gossip #ลอร่าวัฒนกุล #น้องมาโก้ #โขน