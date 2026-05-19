ชวนสัมผัสเสน่ห์และความงดงามของศิลปะแห่งชา เตรียมฉลองวันชาสากลกับ CHAGEE

ชา คือสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยมาตลอดชีวิต ทั้งในยามเช้า ในบทสนทนา หรือในห้วงเวลาที่เงียบสงบ ทว่า ภายใต้ความคุ้นเคยนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวอีกมากมายให้ค้นหา ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดของใบชา ฤดูกาลที่หล่อหลอมรสชาติ ศาสตร์แห่งการรังสรรค์ที่สั่งสมจากหลายชั่วอายุคนกว่าจะเป็นชาหนึ่งแก้วสู่มือคุณ
หลังจากเพิ่งเปิดตัวเมนูใหม่ BO·YA Jasmine Tie Guan Yin Milk Tea สมาชิกล่าสุดในตำรับ BO·YA Jasmine เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เพื่อต้อนรับ “วันชาสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 21 พฤษภาคม CHAGEE ประเทศไทย เปิดตัวเมนูใหม่ BO·YA Jasmine Tie Guan Yin Milk Tea พร้อมกิจกรรมมากมายที่จะนำพาทุกคนไปสัมผัสวัฒนธรรมแห่งการดื่มชาให้ใกล้ชิดและลึกซึ้งกว่าที่เคย
นอกจากเมนูเครื่องดื่มใหม่แล้ว CHAGEE ได้ออกแบบสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณแห่งชาออกมาเป็นไอเทมไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Tea-Scented Charm เครื่องหอมที่อบอวลกลิ่นชา Tea Icons Keychain พวงกุญแจดีไซน์เอกลักษณ์ และ Tea Roots Tumbler แก้วเก็บอุณหภูมิที่เก็บเรื่องราวของชา โดยสินค้าแต่ละชิ้นมาจากแรงบันดาลใจขององค์ประกอบธรรมชาติและสัญลักษณ์ที่เป็นหัวใจของ CHAGEE ซึ่งจะวางจำหน่ายในรูปแบบเซตสุดเอ็กซ์คลูซีฟคู่กับเครื่องดื่ม BO•YA ในช่วงเวลาพิเศษนี้เท่านั้น
สำหรับผู้ที่หลงใหลในศาสตร์และศิลป์แห่งชา CHAGEE เตรียมเปิดตัวสิ่งพิมพ์ฉบับพิเศษที่รวบรวมเรื่องราวทางวัฒนธรรมและมรดกอันล้ำค่าเกี่ยวกับชา เพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน โดยจะวางจำหน่าย ณ สาขาที่ร่วมรายการตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมจะทยอยแจ้งเมื่อใกล้ถึงวันชาสากล
และในวันที่ 21 พฤษภาคม CHAGEE จะเปิดเวิร์กชอป Tea Blending Workshops ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมที่ร้านสาขาตลอดทั้งวัน โดยแต่ละรอบจะนำทีมโดย Tea Master ที่จะพากลุ่มเล็ก ๆ ไปเรียนรู้วิธีการชิมและผสมชาด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจว่าใบชาที่ต่างกัน ดอกไม้ที่ต่างชนิด และกระบวนการผลิตที่ต่างกัน ส่งผลต่อรสชาติในแก้วได้อย่างไร
นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม CHAGEE เตรียมนำการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมชาออกสู่ย่านชุมชนเมือง โดยมีแผนจะจัดกิจกรรม Pop-up บนถนนทรงวาด ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่เก่าแก่และเปี่ยมไปด้วยมนต์ขลังทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ย่านที่มรดกตกทอดและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ดำรงอยู่คู่กันอย่างลงตัว ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดในการเปิดโลกแห่งชาให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น
ร่วมเปิดตัวเมนูใหม่ ฤดูกาลแห่งประสบการณ์การเรียนรู้ และคำเชิญร่วมค้นพบศิลปะกับวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชาทุกแก้ว พร้อมกับกิจกรรมและเมนูพิเศษเนื่องในวันชาสากลของ CHAGEE ได้ที่ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ได้แล้ววันนี้