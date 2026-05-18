DECORTE แบรนด์พรีเมียมจากญี่ปุ่น เปิดเคาท์เตอร์ใหม่ที่ คิง เพาเวอร์รางน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพื่อความสะดวกของสาวๆ ที่เป็นแฟนคลับแบรนด์ DECORTE (เดอคอร์เต้) แบรนด์ความงามระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อผู้หญิงที่มองหาการดูแลความงามอย่างล้ำลึก คิง เพาเวอร์ ผู้นำธุรกิจค้าปลีกเพื่อการท่องเที่ยว เปิดเคาท์เตอร์ใหม่ที่หรูหรา สะท้อนนวัตกรรมและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างประสบการณ์การดูแลผิวที่เหนือกว่าการบำรุงทั่วไป จำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ที่ BEAUTY CLUB คิง เพาเวอร์ รางน้ำ


DECORTE แบรนด์ความงามระดับพรีเมียมจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การดูแลของบริษัท KOSE ก่อตั้งขึ้นในปี 1970 ด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเครื่องสำอาง ที่ผสานนวัตกรรมอันล้ำสมัยเข้ากับศิลปะแห่งความสมดุล เพื่อฟื้นฟูและปลดล็อกศักยภาพความงามจากภายในสู่ภายนอก ด้วยปรัชญาที่เชื่อว่า “ความงามที่แท้จริง เริ่มต้นจากการปรับสมดุลของผิวและจิตใจ” DECORTE จึงให้ความสำคัญทั้งประสิทธิภาพของส่วนผสมระดับเวชสำอาง (COSMECEUTICALS) ควบคู่ไปกับเนื้อสัมผัสอันละเอียดอ่อน และกลิ่นหอมที่ช่วยสร้างความผ่อนคลาย มอบประสบการณ์การดูแลผิวที่เหนือกว่าการบำรุงทั่วไป หนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับระดับโลกคือ MOISTURE LIPOSOME เซรั่มลิปโซมตัวแรกของญี่ปุ่น ซึ่งใช้เทคโนโลยีแคปซูลระดับไมโคร พร้อมเสริมประสิทธิภาพการทำงานของผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นๆ ให้ซึบซาบสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ DECORTE ยังเป็นผู้นำด้าน CELL SCIENCE ที่ช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูผิวได้อย่างล้ำลึก


กลุ่มผลิตภัณฑ์ระดับไอคอนิกของแบรนด์ ประกอบด้วย

- LIPOSOME ADVANCED REPAIR SERUM (FIRST SERUM) เซรั่มบำรุงผิวสูตรเข้มข้นอันดับ 1 จากญี่ปุ่น โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีไมโครไลโปโซมขนาด 0.1 ไมครอน ช่วยเติมเต็มความชุ้มชื้นให้ผิวแลดูอิ่มน้ำ ลดเลือนริ้วรอยที่เกิดจากความแห้งกร้าน พร้อมเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรง เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว รวมถึงผิวบอบบางแพ้ง่าย

- LIPOSOME ADVANCED REPAIR CREME ครีมบำรุงผิวระดับพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อฟื้นบำรุงผิวอย่างล้ำลึก พร้อมช่วยชะลฃอสัญญาณแห่งวัย คืนความแข็งแรงและความอ่อนเยาว์ให้ผิวที่เสื่อมสภาพ

- LIPOSOME ADVANCED REPAIR EYE CREME ผลิตภัณฑ์บำรุงรอบดวงตาระดับพรีเมียม ที่พัฒนาขึ้นเพื่อดูแลผิวบอบบางบริเวณรอบดวงตา โดยเฉพาะช่วยฟื้นบำรุงผิวให้ดูกระชับ เรียบเนียน เปล่งประกายอย่างมีชีวิตชีวา มาเพื่อฟื้นฟู และบำรุงผิวบอบบางรอบดวงตา

ร่วมสัมผัสประสบการณ์การดูแลผิวสุดเอ็กซ์คลูซิฟของแบรนด์ DECORTE ที่ BEAUTY CLUB คิง เพาเวอร์ รางน้ำ หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ที่ WWW.KINGPOWER.COM









