‘ปอนด์ ณราวิชญ์’ หล่อชิคสไตล์อปป้า นั่งแท่น Friend of 3CE Thailand คนแรก

3CE ประกาศแต่งตั้ง ‘ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์’ นักแสดงและศิลปินที่มีสไตล์และคาแรกเตอร์อันโดดเด่น ขึ้นแท่น ‘Friend of 3CE Thailand’ อย่างเป็นทางการ สะท้อนตัวตนของคนรุ่นใหม่ที่มั่นใจ และกล้าสร้างนิยามความงามในแบบของตัวเอง
การร่วมงานกับ ‘ปอนด์’ ในครั้งนี้ ตอกย้ำจุดยืนของ 3CE ในฐานะแบรนด์ที่ขับเคลื่อนแฟชั่น และเป็นผู้นำ K-Beauty เทรนด์อย่างแท้จริง และด้วยภาพลักษณ์แฟชั่นไอคอน อีกทั้ง ‘ปอนด์’ ยังจุดกระแสทั้งในและต่างประเทศกับคาแรกเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมด้วยความสามารถอันหลากหลาย ผ่านการร้องและการเต้นที่มีเสน่ห์ และจากการร่วมงานกับ 3CE หลายแคมเปญก่อนหน้า ‘ปอนด์’ ได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการถ่ายทอดความชิค โมเดิร์น และ DNA ของแบรนด์ ตัวแทนความฮอตจากโซลได้อย่างเพอร์เฟ็ค ตั้งแต่ลุคมินิมอลสุดเนี้ยบ ไปจนถึงสไตล์สุดคูลที่สะกดทุกสายตา
การเปิดตัว ‘ปอนด์’ ในฐานะ Friend of 3CE Thailand ตัวแทนไอเทมซิกเนเจอร์ของแบรนด์ไว้ครบถ้วน ทั้งลิปขายดีอย่าง Velvet Lip Tint Plush ที่ขับสเน่ห์ของริมฝีปากให้ดูนุ่มละมุน เบาสบายดุจกำมะหยี่, Fitting Mesh Cover Cushion คุชชั่นงานผิว PEARLfect ที่โทนอัพผิวให้ดูสว่างกระจ่างใส และ Face Blush บลัชออนในตำนานของสาย K-Beauty ที่เติมสีสันให้ใบหน้าดูสวยละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ
แฟน ๆ สามารถติดตามแคมเปญและผลงานของ ‘ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์’ ในบทบาท Friend of 3CE Thailand ได้ตลอดปีนี้ ผ่านทุกช่องทางของ 3CE Thailand