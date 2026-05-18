สองผู้บริหารที่นอนระดับโลกพบกัน ระหว่าง BEDGEAR & Omazz Holding

มร.ยูจีน อัลเลตโต ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ ของ BEDGEAR จากประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อพบปะกับ “คุณทีปกร โลจนะโกสินทร์” ซีอีโอ Omazz Holding เพื่อหารือถึงนวัตกรรมใหม่ของแบรนด์ BEDGEAR และการทำการตลาดในประเทศไทยเพิ่มเติม หลังจากที่แบรนด์ดังกล่าวเข้ามาจำหน่ายในตลาดประเทศไทยกว่า 10 ปี ภายใต้การบริหารของ Omazz Holding ในฐานะพาร์ทเนอร์ผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BEDGEAR ได้ร่วมลงทุนสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ผ่านการ Fitting ที่นอนและหมอนให้ตรงกับสรีระและพฤติกรรมการนอนของลูกค้าแต่ละคนอย่างแท้จริง จนได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง
สำหรับสาระสำคัญที่ผู้บริหารทั้งสองท่านหารือกันคือ หนึ่งในนวัตกรรมสำคัญที่ BEDGEAR เตรียมนำเข้าสู่ประเทศไทย นั่นคือ ระบบ AI Sleep Fitting Experience ในเครื่อง Fitting Pod ที่มาพร้อมระบบสแกนร่างกายแบบ 3D ที่สามารถวิเคราะห์สรีระร่างกายได้ภายในเวลาเพียง 28 วินาที ระบบ AI จะประมวลผลข้อมูลด้านน้ำหนัก ส่วนสูง ความกว้างไหล่และวิเคราะห์สรีระส่วนต่างๆ จนได้ Sleep Profile เพื่อแนะนำที่นอนและหมอนที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคนอย่างแม่นยำ ซึ่งนี่ไม่ใช่เพียง Recommendation แบบทั่วไป แต่คือ Data-Driven Sleep Optimization ที่ถูกพัฒนาจากข้อมูลการนอนจำนวนมหาศาลกว่าหลายล้านชุดข้อมูลตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา
ปัจจุบันแบรนด์ BEDGEAR ครอบคลุม 43 จุดจำหน่ายทั่วประเทศไทย ผ่านพาร์ทเนอร์ค้าปลีกระดับพรีเมียม ได้แก่ SB Design Square, Central Department Store, Siam Paragon, Emporium, Chic Republic, Mattress City และ BEDGEAR Flagship Store : Crystal Design Center (CDC) ที่ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าร้านเครื่องนอนทั่วไป แต่เป็น “Sleep Experience Space” ที่ให้ลูกค้าได้ทดลองสัมผัสการนอนที่เหมาะกับตัวเอง ผ่านการวิเคราะห์สรีระและเทคโนโลยีด้าน Sleep Performance