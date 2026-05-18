11 ผู้หญิงแกร่งแต่ละสาขา ถ่ายทอดตัวตนผ่านแบรนด์อาซาว่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



อาซาว่า (Asava) โดย หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้ง Asava Group ต่อยอดแนวคิดจากคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 – “A Dialogue with Oneself” ที่ชวนให้ผู้หญิงหันกลับมาทบทวนตัวตน ความคิด และบทสนทนาภายในของตนเอง สู่แคมเปญแฟชั่นล่าสุด “IN HER OWN LANGUAGE” ที่นำเสนอความหลากหลายของผู้หญิงผ่านมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น


แคมเปญนี้ Asava เลือกก้าวข้ามคำนิยามแบบเดิม โดยเสนอแนวคิดว่า ผู้หญิงแต่ละคนไม่ได้เพียงใช้ภาษาเพื่อสื่อสารกับโลก แต่ตัวตนของเธอเองคือภาษา (The woman herself is the language) ที่สะท้อนออกมาผ่านวิถีการใช้ชีวิต วิธีคิด ประสบการณ์ ตลอดจนการส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าต่อสังคม โดยมีผู้หญิงน่าสนใจจาก 11 อุตสาหกรรม มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าว ผ่านการสวมใส่เสื้อผ้าจากคอลเลกชัน Spring/Summer 2026 โดยสะท้อนมุมมองชีวิต ประสบการณ์ และบทบาทของตน ผ่านสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว


ได้แก่ ขวัญ-สู่ขวัญ บูลกุล, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์, เปิ้ล-ขัตติยา อินทรวิชัย, แพม-สิตามนินท์ สุสมาวัตนะกุล, เก๋-ชลลดา สิริสันต์, แพม-พิชญา สุนทรญาณกิจ, โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี, มิ้นท์-อารีย์ณัฏฐา ชวตานนท์, เพื่อน-พญ. กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี, แจน-ใบบุญ อรุณปรีชาชัย และ นุ่น-ธารารัตน์ ปัญญา


ขวัญ สู่ขวัญ ผู้หญิงหลากหลายบทบาท ตั้งแต่ผู้ประกาศข่าวสู่นักแสดง ได้แชร์นิยามความเป็นตัวเองไว้ว่า “ส่วนตัวให้คุณค่าในการแสดงความเป็นตัวตน ผ่านการแต่งตัวที่ถูกกาลเทศะ นั่นคือเสน่ห์ของความสง่างามในตัวตนของขวัญ ซึ่งมองว่าการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่ เวลา และโอกาส จะช่วยสร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น และการแต่งตัวในสไตล์ที่เป็นตัวเราเอง ก็จะทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น”

















