เซเลบร่วมสัมผัสนิยามใหม่!? ตามแนวคิด Well-Being Living

ยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโคป จำกัด นำทีมจัดงาน “LIVING PERFECTED AT SCOPE Thonglor” ในคอนเซ็ปต์ “A Journey of Wellbeing from Sunrise to Sunset” เพื่อขอบคุณลูกค้าและสะท้อนความสำเร็จของโครงการ ผ่านประสบการณ์ Exclusive Experiential Viewing โดยถ่ายทอดแนวคิด Well-Being Living และ First-Class Hospitality Services อย่างสมบูรณ์แบบ ผ่านโครงการ “สโคป ทองหล่อ” (SCOPE Thonglor) เรสซิเดนซ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และ “Triplex Residence-The Penthouse of Penthouses” เพนต์เฮาส์ 3 ชั้น ขนาด 765 ตร.ม.
ภายในค่ำคืนสุดเอ็กซ์คลูซีฟ มีกลุ่มลูกค้าระดับ Ultra High Net Worth และเซเลบชื่อดัง อาทิ ธนาวุฒิ ธนสารวิมล, ธนิษฐ์ พิณทอง, พัชชา-ปรีดี เฮงษฎีกุล, มทิรา ตันติประสุต และแอน ทองประสม เป็นต้น ร่วมงาน
ยงยุทธกล่าวว่า “งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแนวคิดดังกล่าวผ่านประสบการณ์จริง ผู้ร่วมงานจะได้สัมผัสบรรยากาศของ Well-Being Luxury Living ตั้งแต่ช่วง Sunrise ไปจนถึง Sunset ผ่านพื้นที่ การบริการ และรายละเอียดต่างๆ ที่ถูกออกแบบขึ้นอย่างตั้งใจ สะท้อนตัวตนของ SCOPE ในฐานะแบรนด์ที่ต้องการยกระดับมาตรฐาน Ultra Luxury Real Estate ของประเทศไทยสู่ระดับโลก”