มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดตัวแคมเปญอุปการะเด็ก ‘Chosen เลือกด้วยรัก’ ร่วมกับ ศุภนิมิตเกาหลี และขยายเครือข่ายไปยังอีก 6 ประเทศได้แก่ ไทย ไต้หวัน สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ ที่เปิดให้เด็กได้เป็นผู้เลือกผู้อุปการะด้วยตนเอง สนใจร่วมแคมเปญผ่านเว็บไซต์มูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งจะได้รับโปสการ์ดขอบคุณจาก อี จุน โฮ แอมบาสเดอร์ของศุภนิมิตเกาหลี (https://give.worldvision.or.th/7407-leejunho หรือโทร. 0-2022-9200)
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ จัดงาน “NEXTOPIA Biodiversity Week: Wild Wonders & Local Harvest” วันที่ 18-24 พ.ค. 69 ณ ชั้น 5 และ 5A สยามพารากอน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ “ความหลากหลายทางชีวภาพ” ผ่านกิจกรรม นิทรรศการ เวทีเสวนา เวิร์กชอป และอาหารสร้างสรรค์ตลอดทั้งสัปดาห์ โดยมี 6 กิจกรรมไฮไลต์ที่น่าสนใจมากมาย ที่มีผู้แทนระดับนานาชาติ นักวิชาการ ผู้บริหารองค์กรชั้นนำ และภาคประชาสังคม ร่วมกิจกรรม
โรงพยาบาลวิมุต ร่วมงาน Thailand Dive Expo 2026 หรือ TDEX มหกรรมดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดของไทย ภายใต้แนวคิด “Fit to Dive สุขภาพพร้อมก่อนลงทะเล” โดยมีแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจมาให้ความรู้ พร้อมบริการตรวจสมรรถภาพปอดและให้คำปรึกษาฟรี! 21–24 พ.ค. 69 เวลา 11.00–20.00 น. ฮอลล์ 5–6 บูธ B91 ณ ศูนย์ฯ สิริกิติ์ โดยวันที่ 22 พ.ค. 69 เวลา 13.30–14.15 น. รศ.นพ. ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์ ร่วมเสวนาหัวข้อ “Respiratory Health and Diving: The Way Forward”