เซเลบวัยเยาว์ชอบเข้าครัว!? ฝีมือดีขึ้นแท่นเชฟประจำบ้าน

เรื่องกินเรื่องใหญ่ สำหรับเด็กในวัยที่กำลังเจริญติบโต ช่วงที่เป็นเด็กน้อยเหล่าคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะสรรหาของกินมาบำรุงร่างกายให้ลูกๆ ส่วนใหญ่ก็มักจะทำกินเองที่บ้าน บางบ้านก็จะมีลูกๆ สนใจช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำ แต่เมื่อโตขึ้น ด้วยความคลุกคลีอยู่ในครัวบ่อยๆ ก็เริ่มที่จะสนใจเรื่องอาหารการกิน วันนี้ลองมาดูกันว่าครอบครัวไหนที่มีลูกๆ ชอบทำอาหารกันบ้าง?
เริ่มที่ “ครอบครัวกระจ่างเนตร์” ของคุณพ่อบีบี๋ สงกรานต์ และคุณแม่แหม่ม คัทลียา ซึ่งมีทั้งลูกชายและลูกสาว อย่าง น้องแมค, น้องคิน และน้องเนสซี่ ที่เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้ว ก่อนหน้านี้ คุณพ่อบีบี๋มักเข้าครัวทำอาหารให้ครอบครัวทานอยู่เสมอ โดยมีลูกๆ เป็นผู้ช่วย แต่ต่อมาตั้งแต่ช่วงโควิด ลูกๆ ก็ลงมือทำอาหารเอง แถมวัตถุดิบจากฟาร์มของครอบครัว อย่าง ไข่ไก่ ไก่ พืชผักสวนครัว ยังเป็นใจให้ทำอาหารได้อย่างสนุกสนาน และเอร็ดอร่อยถูกปากคนในครอบครัว
ส่วนบ้าน “กรณ์ ณรงค์เดช” ที่มีลูกชายตัวน้อยวัย 5 ขวบ “น้องกวิณท์” ชื่นชอบการทำอาหารและขนม จากที่อยากเล่นสนุกเวลาที่ คุณแม่ริต้า-ศรีริต้า เจนเซ่น ณรงค์เดช ลงมือทำขนมและอาหารเอง ก็จะมาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆ คอยช่วยหยิบจับ นานๆ เข้าน้องก็อยากจะลงมือเอง จนคุณแม่วางใจให้จับตะหลิวผัดเอง แถมยังให้ไปเก็บผักที่ปลูกเองมาทำอาหาร บางครั้งก็ให้นวดแป้งทำพิซซ่าด้วยตัวเอง ทำแพนเค้ก ช่วยคุณแม่ทำคุกกี้ ทั้งยังสอนให้รู้จักวัตถุดิบที่ใช้ บางเมนูน้องถึงกับท่องจำได้ขึ้นใจ แถมอธิบายได้คล่องแคล่ว น่ารักมาก
ด้าน “ครอบครัวภมรมนตรี” ของ แซม ยุรนันท์ ที่ลูกสาวคนสวย “น้องมายด์ ยุรริษา” สนใจด้านการทำอาหารมาตั้งแต่เด็ก คุณพ่อแซมกับคุณแม่มุก จึงสนับสนุนเต็มที่ จนกระทั่ง ขึ้นแท่นเชฟร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ ในช่วงวัยเด็ก น้องมายด์เรียนเก่งมาก สมัยเรียนคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ก็ใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีก็จบปริญญาตรี จากนั้นจึงขอทำตามความฝัน ด้วยการไปเรียนทำอาหารที่ Le Cordon Bleu Paris ประเทศฝรั่งเศส จนจบมาเป็นเชฟสมความตั้งใจ
มาถึง “ครอบครัวรังษีสิงห์พิพัฒน์” ของไฮโซหนุ่มนักธุรกิจ “น็อต วิศรุต” กับ “ชมพู่ อารยา” ที่มีลูกแฝดชาย “น้องสายฟ้าและน้องพายุ” และลูกสาวเน็ตไอดอล “น้องแอบิเกล” สมัยวัยเด็กของคู่แฝด เวลาไปบ้านคุณยายหนิงที่ชอบทำอาหารกินเอง โดยเฉพาะ ส้มตำ เพราะคุณยายหนิงมีฝีมือในการทำอาหารทุกชนิด คู่แฝดก็มักจะคุ้นเคย จากนั้นเมื่อเริ่มโตขึ้น จึงขอลงมือทำเอง อย่าง ไข่เจียว และบางครั้งมีนำครกมาตำแคร็กเกอร์เล่นแต่กินจริง ประหนึ่งเข้าครัวทำอาหารอีกด้วย
สำหรับ “บ้านจุฑารัตนกุล” ของ คุณพ่ออาท ศรา กับ คุณแม่อ้อม พิยดา ที่มีลูกสาวคนเดียว “น้องนาวา” วัย 14 ปี ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นสาวน้อยนักสร้างสรรค์เมนู ที่นึกอยากกินอะไรก็จะมาบอกให้คุณแม่อ้อมรังสรรค์ให้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ในสมัยที่ยังเป็นเด็ก คุณแม่อ้อมเคยพาน้องนาวาไปร่วมกิจกรรมทำอาหาร ในฐานะที่มักจะเข้าครัวทำอาหารให้ลูกสาวกินเองแทบทุกวัน แต่พอเริ่มโตขึ้น เมนูไหนที่น้องนาวาอยากกินแถมไม่ยุ่งยาก ก็จะทำกินเองบ้าง โดยมีคุณแม่เป็นลูกมือ