ชีวิตอู้ฟู่หรูหราของ ‘เจ้าชายวิลเลียม’

ไม่รู้อีกนานแค่ไหนกว่า “เจ้าชายวิลเลียม” จะขึ้นครองราชย์ แต่เป็นที่รับรู้กันดีว่า พระองค์ทรงมีรสนิยมที่ประณีต และวิถีชีวิตที่หรูหรา เรื่องการเงินของราชวงศ์เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ Sunday Times ก็สร้างความฮือฮาเมื่อระบุว่า พระองค์ทรงจ่ายภาษีเงินได้ประจำปีราว 7 ล้านปอนด์ ซึ่งแตกต่างจากพระบิดา “สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3” ตามข้อมูลจาก “นอร์แมน เบเกอร์” ผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์ ทั้งอดีตเจ้าชายชาร์ลส์และเจ้าชายวิลเลียม ต่างได้รับรายได้หลักจากดัชชีแห่งคอร์นวอลล์ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1 พันล้านปอนด์ และสร้างกำไรประจำปี 22 ล้านปอนด์ ที่ดินผืนนี้จึงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่สุดของราชวงศ์
ในสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ จะหักค่าใช้จ่ายส่วนพระองค์ออกจากภาษี ซึ่งมีตั้งแต่ด้านบุคลากรและเครื่องแต่งกาย การเดินทาง และการบำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนตัว เจ้าชายวิลเลียมนั้นทรงมีโอรสธิดาที่อยู่ในวัยเรียน การพักผ่อนของครอบครัว และของใช้ฟุ่มเฟือยเล็กน้อย เมื่อรวมกันแล้วก็หลายแสนปอนด์
ต่างจากภารกิจในนามของราชวงศ์ พระองค์และพระชายาทรงออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนพระองค์เอง เพื่อความเป็นส่วนตัว ซึ่งมักจะเสด็จไปยังสถานที่มีราคาแพง เช่น ไปสกีที่เมืองคูร์เชเวลอันหรูหรา ล่องเรือยอชต์นอกชายฝั่งเกาะเคฟาโลเนีย หรือพักผ่อนบนเกาะมัสติก จึงมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักหมื่นปอนด์
บ้านหลังใหม่ “ฟอเรสต์ลอดจ์” ในวินด์เซอร์เกรทพาร์ค ซึ่งได้รับการบูรณะก่อนที่จะทรงย้ายเข้าไปประทับ นิตยสาร OK! รายงานว่า ทรงจ่ายเงินเองเกือบ 1.5 ล้านปอนด์ ทั้งยังทรงโปรดรถมอเตอร์ไซค์ กีฬาโปโลม้า และในฐานะแฟนคลับของสโมสรแอสตันวิลลาในพรีเมียร์ลีก ทรงซื้อตั๋ววีไอพีสำหรับเกมเหย้าของสโมสรอีกด้วย
ขณะเดียวกัน ยังทรงได้รับของขวัญมากมายจากพระมารดา “เจ้าหญิงไดอานา” เช่น นาฬิกา Omega Seamaster Professional ราคา 5,700 ปอนด์ และทรงสืบทอดนิสัยการให้เครื่องประดับราคาแพงแก่คนที่รัก โดยในปี 2014 เจ้าชายวิลเลียมทรงมอบนาฬิกา Cartier Ballon Bleu ให้แก่พระชายา รวมถึงการอัปเกรดแหวนหมั้นแซฟไฟร์อีกหลายหมื่นปอนด์ด้วย