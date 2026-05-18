กูร์เมต์ อีทส์ ต่อเนื่องแคมเปญ Hungry Journey #4 กินอร่อย รับโปรโมชันและของพรีเมียมสุดคุ้ม

ให้ทุกมื้อมีเรื่องราวดีๆ กูร์เมต์ อีทส์ ศูนย์รวมความอร่อย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมของสตรีทฟู้ด และร้านอาหารชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยแพสชันและความตั้งใจในทุกการคัดสรร เฟ้นหาร้านคุณภาพ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความอร่อย มีเอกลักษณ์ และตอบโจทย์นักชิมทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมเปิดตัวกองทัพร้านใหม่ ร่วมสร้างเทรนด์ความอร่อยอย่างต่อเนื่อง สร้างปรากฏการณ์ความอิ่มคุ้มไม่เหมือนใครกับแคมเปญแห่งปี “HUNGRY JOURNEY #4” สะสม คะแนน "Hungry” จากทุกมื้อโปรด เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2569 ที่ กูร์เมต์ อีทส์ ทุกสาขา
โดยในปีนี้ กูร์เมต์ อีทส์ พร้อมนำร้านดังทั้งในไทย และต่างประเทศ มาร่วมหมุนเวียน สร้างโมเมนต์ความสุขให้กับลูกค้านักชิมตลอดทั้งปี โดยมีศูนย์รวมร้าน ทอล์ก ออฟ เดอะ ทาวน์ อยู่ที่ ชั้น G พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ อาทิ Bread Ahead ครั้งแรกในเอเชียกับโดนัทแบรนด์ดังจากลอนดอน โดดเด่นด้วยแป้งโดนัทสไตล์ Brioche นุ่มหนึบ และกลิ่นเบิร์นคาราเมลหอมๆ Slow Butter ร้านครัวซองเจ้าดังย้านหัวลำโพง จุดเด่นใช้เนยออร์แกนิกจากเดนมาร์ก และ การอบที่มีเอกลักษณ์ Banh mimiร้านอาหารเวียดนาม พร้อมเซิร์ฟทั้ง เฝอ และบั๋นหมี่ แซนวิชเวียดนามใช้ขนมปังที่อบสดใหม่ทุกวัน และ WITH U GURT กรีกโยเกิร์ตพรีเมียมเพื่อสุขภาพเนื้อเข้มข้น เน้นรสชาติของผลไม้สดชื่น เช่น สตรอว์เบอร์รี่ บลูเบอร์รี่ ราสป์เบอร์รี่
สายมัจฉะห้ามพลาดกับ SUPER MATCHA แบรนด์มัทฉะออร์แกนิกยอดนิยมจากเกาหลีใต้ เลือกใช้ใบชาเกรดพิธีการคุณภาพสูงจากเกาะเชจู และ Rikyuen แบรนด์มัทฉะชื่อดังจากญี่ปุ่นต้นตำรับกว่า 400 ปี มาเสิร์ฟในรูปแบบไอศกรีมเนื้อเข้มข้น ปิดท้ายที่ Parameter คลาสสิคเจลาโต้ที่เป็นกระแสไวรัลความอร่อย และความพิถีพิถัน นอกจากนี้ยังมีร้าน Local Street Food เจ้าดังระดับตำนาน มาหมุนเวียนให้ลูกค้าได้ชิมกันที่โซนฟู้ดคอร์ท กูร์เมต์ อีทส์ ทุกสาขา อาทิ ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ภูเก็ต ข้าวแกงป้าแขก สถานีรถไฟแม่กลอง ก๋วยเตี๋ยวเรือหอมจรัญ แชมป์แม่กลอง ผัดไทย-หอยทอด เอลวิส สุกี้ กิน กิน ซีฟู้ดฯลฯ และยังมีร้านค้าให้ลูกค้าได้เลือกชิมกว่า 1000 ร้านค้า รวมกว่า 10,000 เมนู ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความคุ้มค่า ให้กับแฟนๆ นักชิมร้านดัง กูร์เมต์ อีทส์ ยังจัดแคมเปญพิเศษ “HUNGRY JOURNEY #4” เติมเต็มความอร่อยที่สมบูรณ์แบบ ผ่านของรางวัลพรีเมียม เพียงใช้จ่ายภายใน กูร์เมต์ อีทส์ ทั้งในแผนก Food Hall, Take Home Shop, Take Home Local ,Gourmet Hall , Food Court และ ร้านอาหารชั้นนำที่ร่วมรายการ ครบทุก 120 บาทต่อใบเสร็จ รับ 1 Hungry เพื่อสะสมคะแนนและแลกรับของรางวัลผ่าน LINE Official Account @GourmetEats โดยมีของรางวัลภายในแคมเปญมีให้เลือกสะสมรับสิทธิหลากหลาย
เริ่มจาก สะสมครบ 2 Hungry แลกรับเครื่องดื่ม Coke Mixology หรือสะสมครบ 6 Hungry แลกรับเมนู Local Flavor จากร้านขนมครกใบเตย ขนมเบื้อง หรือของอร่อยสไตล์ไทยที่หลายคนชื่นชอบ 10 Hungry รับคูปองเงินสด 50 บาท หรือส่วนลดจาก Kids’ Planet, 15 Hungry แลกรับของรางวัลพรีเมียมจาก Subway และ ชาตรามือ สะสมครบ 20 Hungry รับของพรีเมียมสุดน่ารักอย่างพวงกุญแจน้อง “Sunny” ตัวแทนความอร่อยของ กูร์เมต์ อีทส์ สุดน่ารัก
สายสะสมตัวจริงยังมีสิทธิ์แลกรับของรางวัลลิมิเต็ดอีกมากมาย อาทิ เสื่อปิกนิกสุดชิคเมื่อสะสมครบ 60 Hungry, กระบอกน้ำเก็บความเย็นเมื่อครบ 120 Hungry, กระเป๋าปิกนิกดีไซน์เก๋เมื่อครบ 160 Hungry และสำหรับสมาชิกสายกินขั้นสุด ยังสามารถแลกรับบัตรกำนัล Gourmet Eats มูลค่า 500 บาท เมื่อสะสมครบ 200 Hungry หรือแลกรับบัตรกำนัล Gourmet Eats มูลค่าสูงถึง 2,000 บาท เมื่อสะสมครบ 250 Hungry สามารถรับของรางวัลได้ที่จุดบริการลูกค้าบริเวณ Gourmet Market ตามสาขาที่ร่วมรายการ ของรางวัลมีจำนวนจำกัด
ร่วมออกเดินทางสู่ความอร่อย พร้อมสะสมความคุ้มค่าได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2569 (ระยะเวลาการแลกรับของรางวัล : วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 – 31 กรกฎาคม 2569) ที่ กูร์เมต์ อีทส์ สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ, งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ, เดอะมอลล์โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน