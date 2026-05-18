“สกินซูติคัลส์” เปิดตัวในไทย นำเสนอศาสตร์สกินแคร์เมดิคัลระดับโลก

ถึงเวลาของบิวตี้เลิฟเวอร์ชาวไทย! เมื่อ สกินซูติคัลส์ (SkinCeuticals) แบรนด์สกินแคร์ทางการแพทย์ระดับไฮเอนด์จากสหรัฐอเมริกา ที่มียอดขายอันดับ 1 ทั่วโลก (Medical Aesthetic Skincare Brand #1 Worldwide) ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย พร้อมเปลี่ยนนิยามการดูแลผิวด้วยวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่พิสูจน์ผลลัพธ์ได้จริง
คุณอรวรรณ ลาภอำนวยผล ผู้จัดการทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์เวชสำอาง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด (L'Oreal Thailand) กล่าวถึงการนำเข้าแบรนด์สกินซูติคัลส์ ว่า “ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่เปลี่ยนไปอย่างมาก การเดินเข้าคลินิกทำหัตถการกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ไปแล้ว แต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบคือ ผิวหลังการทำหัตถการมีความเซนสิทิฟและต้องการการฟื้นบำรุงที่เฉพาะเจาะจงสกินซูติคัลส์ จึงเข้ามาตอบโจทย์นี้ในรูปแบบ 'Integrated Skincare' หรือสกินแคร์ที่ใช้ควบคู่กับหัตถการ ทั้งการเตรียมผิว (Pre) ระหว่างการทำ (During) และหลังการทำ (Post) เพื่อช่วยปลอบประโลม (Heal) และเสริมประสิทธิภาพ (Enhance) ให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการลงทุนทำหน้าที่นั้นดีที่สุด หรือแม้แต่การใช้เป็นสกินแคร์ในชีวิตประจำวัน ผลลัพธ์ที่ได้ก็ชัดเจนในระดับที่แพทย์ยอมรับ”
สกินซูติคัลส์ ก่อตั้งขึ้นจากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สั่งสมมานานหลายทศวรรษ โดยมีจุดเริ่มต้นจากความสำเร็จของ Dr. Sheldon Pinnell นักวิทยาศาสตร์และแพทย์ผิวหนังผู้บุกเบิกการวิจัยด้านสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ทั้งผู้วางรากฐานและจดสิทธิบัตรการรวมตัวของวิตามินซีบริสุทธิ์ที่มีความเสถียรสูง ซึ่งกลายเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ ด้วยปรัชญาหลักคือการมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้จริงผ่านการทดสอบทางคลินิกอย่างเข้มงวด ทำให้แบรนด์ได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ผิวหนังและผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก
และเพื่อให้เข้ากับหัตถการที่นิยมทำมากที่สุด สกินซูติคัลส์ นำเสนอ 4 โปรดักส์ดาวเด่นที่มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์แต่ละประเภท ได้แก่ 1.C E FERULIC เซรั่มวิตามินซีอันดับ 1 ที่แพทย์ผิวหนังแนะนำ เซรั่มตัวดังในตำนานของแบรนด์ ด้วยคุณสมบัติเป็นเซรั่มวิตามินซีบริสุทธิ์ ช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวดูกระชับ ผสานวิตามินอี ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นและชะลอสัญญาณแห่งวัย
2.P-TIOX เป็นเซรั่มเปปไทด์สูตรเข้มข้น ด้วยนวัตกรรมลดเลือนริ้วรอย 9 ประเภท ที่ทำงานด้วยกลไกคล้ายโบท็อกซ์ (Advanced Peptide Complex) ด้วยการทำงานร่วมกันของ HEXAPEPTIDE และ DIPEPTIDE COMPLEX ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ P-Tiox มีประสิทธิภาพในการลดเลือนริ้วรอยร่องลึกได้อย่างตรงจุด และช่วยให้ผิวแลดูอิ่มฟูอ่อนเยาว์ 3.A.G.E. INTERRUPTER ADVANCED ครีมลดเลือนริ้วรอยจากต้นเหตุ ด้วยพลังของ Proxylane ความเข้มข้นสูงสุดเพื่อผิวอิ่มฟูกระชับ และลดเลือนริ้วรอย
และ 4.HA INTENSIFIER MULTI-GLYCAN เซรั่มไฮยาลูรอนผิวอิ่มฟูหลากมิติ ช่วยฟื้นบำรุงให้ผิวแลดูอิ่มเอิบ เด้งกระชับ และลดเลือนริ้วรอยเล็กๆ ได้ทันทีภายใน 15 นาที เพราะประกอบด้วยส่วนผสมสำคัญอย่าง Proxylane ช่วยให้ผิวอิ่มฟูกระชับ ลดเลือนริ้วรอย Hyaluronic Acid ผิวแลดูนุ่มเด้ง เต่งตึง และเรียบเนียน