AIRism อินเนอร์แวร์ประสิทธิภาพสูง หัวใจสำคัญของ LifeWear จากยูนิโคล่

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวนและยากต่อการคาดเดา ส่งผลให้ร่างกายต้องเผชิญกับความไม่สบายตัวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความอับชื้น ความเหนียวเหนอะหนะ หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเหงื่อ เพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ AIRism จึงเป็นคำตอบที่ดีที่สุด และเป็นหนึ่งในไอเทม LifeWear ที่สำคัญจาก ยูนิโคล่
AIRism มอบสัมผัสเรียบลื่น สบายผิว โดยมีจุดเด่นอยู่ที่โครงสร้างเส้นใยที่บางกว่าเส้นผมของมนุษย์ เส้นใยบางพิเศษนี้ช่วยดูดซับและกระจายเหงื่อได้อย่างรวดเร็วผ่านคุณสมบัติการไหลซึมตามเส้นใย (Capillary Action) ทำให้แห้งไว อีกทั้งการทออย่างประณีตยังช่วยลดความไม่เรียบของเนื้อผ้า มอบสัมผัสเรียบเนียนและเย็นสบายเมื่อสวมใส่
นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปี 2012 AIRism ได้ขยายไลน์ผลิตภัณฑ์จากชุดชั้นในสู่ไอเทมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะฤดูกาลใดหรือสภาพอากาศแบบไหน AIRism ก็พร้อมมอบความสบายสูงสุดให้กับผิวในทุกวัน
เบื้องหลังความเบาสบายของ AIRism
การสวมใส่เสื้อผ้าทำให้เกิดพื้นที่ขนาดเล็กระหว่างเนื้อผ้ากับผิวหนัง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากความชื้น อุณหภูมิ และการไหลเวียนของอากาศ AIRism ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยลดความไม่สบายตัวจากความอับชื้นและความร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อสมดุลของระหว่างผิวหนังและเสื้อผ้าถูกรบกวน และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยแก้ปัญหาความไม่สบายตัวเหล่านี้เมื่ออากาศร้อน AIRism จะช่วยดูดซับและทำให้เหงื่อแห้งอย่างรวดเร็ว ช่วยลดความรู้สึกเหนียวเหนอะหนะไม่สบายตัว ขณะเดียวกัน ในวันที่อากาศเย็น คุณสมบัติในการระบายความชื้นของ AIRism ยังช่วยลดความอับชื้นที่มักเกิดจากการสวมใส่เสื้อผ้าฤดูหนาวหลายชั้น อีกทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย
คุณสมบัติเพื่อความสบายจาก AIRism
- แห้งเร็ว เทคโนโลยี AIRismช่วยระบายความเปียกชื้นได้อย่างรวดเร็วเพื่อความแห้งสบายตลอดวัน
- ระงับกลิ่น เส้นใยแบบพิเศษช่วยดูดซับและระงับสาเหตุของการเกิดกลิ่น (เช่น เหงื่อ)
- ควบคุมกลิ่น เนื้อผ้าช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเหงื่อ
- ระบายความชื้น ดูดซับและระบายความชื้นส่วนเกินได้
- สัมผัสนุ่มลื่น เส้นใยความละเอียดสูงที่ให้สัมผัสเรียบลื่นสบายผิว
- สัมผัสเย็นสบาย เพียงสวมใส่ ก็เย็นสบาย เหมือนใหม่ตลอดวัน
- ยืดหยุ่นได้ดี ยืดกระชับพอดีตัว ดูไม่เทอะทะ และเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว
เส้นใยที่แตกต่างกันเพื่อการสร้างสรรค์ LifeWear ที่เหมาะกับทุกคน
เส้นใยที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยเชิงลึกสร้างสรรค์สู่ไอเทม AIRism สำหรับผู้ชาย
เปลี่ยนแปลงแนวคิดแบบเดิมเพื่อเนื้อผ้าชุดชั้นในที่ดีที่สุด
โดยทั่วไป ชุดชั้นในผู้ชายมักทำจากผ้าฝ้าย 100% หรือผ้าผสมเส้นใยสังเคราะห์ เนื่องจากผู้ชายมีแนวโน้มเหงื่อออกได้ง่ายกว่าผู้หญิง ชุดชั้นในจึงต้องการคุณสมบัติในการซึมซับเหงื่อและแห้งเร็วในระดับที่สูงขึ้น แม้ว่าผ้าฝ้ายจะดูดซับความชื้นได้ดี แต่แห้งช้า ขณะที่เส้นใยสังเคราะห์แบบดั้งเดิมจะแห้งเร็ว แต่ก็มักให้ความรู้สึกไม่สบายเมื่อสวมใส่
เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว ยูนิโคล่จึงร่วมมือกับ Toray ในการพัฒนาเส้นใยโพลีเอสเตอร์ชนิดพิเศษที่มีความละเอียดสูง เส้นใยนี้มีความบางเพียงประมาณ 1 ใน 10 ของเส้นผมมนุษย์ มอบสัมผัสเรียบลื่น สวมใส่สบาย และมีน้ำหนักเบา
ด้วยคุณสมบัติการดูดซับและระบายความชื้นผ่านโครงสร้างเส้นใยทำให้เหงื่อถูกดึงออกจากผิวและแห้งได้อย่างรวดเร็ว และนี่คือวิธีใหม่ในการคงความสบายตลอดวัน ด้วยการสวมใส่เสื้อ AIRism ในสภาพอากาศร้อน
เส้นใยกึ่งสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ ผลิตในญี่ปุ่น ความสบายสูงสุดเพื่อ AIRism สำหรับผู้หญิง
ผู้หญิงมักสวมใส่เสื้อผ้าหลายชั้นมากกว่าผู้ชาย ทำให้อุณหภูมิภายในเสื้อผ้าสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ อับชื้นและความไม่สบายตัวจากเหงื่อ หลังจากการวิจัยอย่างละเอียดยูนิโคล่ พบว่าวัสดุที่เหมาะสมที่สุดในการช่วยลดความไม่สบายเหล่านี้คือ Cupro ซึ่งมีคุณสมบัติแห้งเร็วและช่วยลดความอับชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Cupro เป็นเส้นใยกึ่งสังเคราะห์จากวัสดุธรรมชาติ โดยผลิตจากเส้นใยฝ้ายขนาดสั้น (Cotton Linter) มีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้นได้ดีเยี่ยม มอบสัมผัสนุ่มสบายต่อผิว สำหรับ AIRism ได้มีการพัฒนา Cupro พิเศษขึ้นโดยเฉพาะ ซึ่งยังคงคุณสมบัติของ Cupro แบบดั้งเดิมไว้ พร้อมเสริมความแข็งแรงและฟังก์ชันการใช้งานให้เหมาะกับการเป็นชุดชั้นใน
Cupro ช่วยให้ผิวรู้สึกสบายยิ่งขึ้น
เมื่อเทียบกับเส้นใยชนิดอื่น Cupro โดดเด่นด้านการดูดซับความชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าผ้าฝ้ายจะดูดซับความชื้นได้ดี แต่แห้งช้า ขณะที่โพลีเอสเตอร์ไม่ดูดซับความชื้นและจะระบายความชื้นไปตามพื้นผิวเส้นใย
Cupro จึงมีทั้งคุณสมบัติในการดูดซับและการระบายความชื้น ช่วยลดปัญหาความเย็นจากเหงื่อและความอับชื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติอุ้มน้ำสูง ซึ่งช่วยลดการเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างการสวมใส่
ความลับของ AIRism ที่อยากให้คุณรู้ ผ่านผลงานการออกแบบที่ละเอียดอ่อน พิถิพันในทุกรายละเอียด
1. AIRism ผ่านการทดสอบกว่า 1,200 ครั้งต่อปี เพื่อค้นหาความสบายสูงสุด
มอบสัมผัสเรียบลื่น นุ่ม ยืดหยุ่น กระชับพอดีตัว พร้อมคุณสมบัติในการดูดซับและระบายเหงื่อได้อย่างรวดเร็ว ยูนิโคล่ดำเนินการทดสอบประมาณ 1,200 ครั้งต่อปีเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ เรายึดความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ คัดสรรวัสดุอย่างพิถีพิถัน และพัฒนาเนื้อผ้าเฉพาะสำหรับ AIRism โดยเฉพาะ
2. คำนึงคุณภาพของผิวสัมผัส ไร้ป้าย ไร้ตะเข็บ
ยูนิโคล่มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการมอบความสบายสูงสุด เพื่อลดความไม่สบายตัวจากการสวมใส่ เราได้ยกเลิกป้ายดูแลรักษา (Product Care Tag) แบบเดิม และพิมพ์ข้อมูลลงบนเนื้อผ้าโดยตรง นอกจากนี้ ยังใช้เทคโนโลยีการเชื่อมเส้นใยผ้า เพื่อให้ชิ้นงานไร้ตะเข็บ (เฉพาะในบางไอเทมเท่านั้น)
3. คุณภาพที่เหนือระดับในทุกรายละเอียด
นวัตกรรมเนื้อผ้าคุณภาพของ AIRism ผ่านการดูแลของ Takumi บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการผลิต ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอมากกว่า 40 ปี จากการควบคุมการออกแบบและการผลิตอย่างประณีต โดย Kazuaki Iida ผู้มีบทบาทสำคัญในการดูแลการออกแบบผ้าถักของ AIRism รวมถึงตรวจสอบโทนสีของเส้นด้าย และควบคุมสม่ำเสมอของการผลิตตั้งแต่ช่วงที่ AIRism เปิดตัวครั้งแรก
ด้วยความที่วัสดุของ AIRism มีความบางและน้ำหนักเบา โรงงานจึงได้ติดตั้งไลน์การผลิตพิเศษ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญในการตัดเย็บอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน สร้างสรรค์เส้นด้ายที่นุ่มเป็นพิเศษ ลดการเสียดสีและการระคายเคืองจากตะเข็บให้เหลือน้อยที่สุด ความละเอียดในทุกขั้นตอนการผลิตนี้เองที่มอบความสบายสูงสุดในการสวมใส่
4.ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนจนถึงวินาทีสุดท้าย
ก่อนที่สินค้าแต่ละชิ้นจะวางจำหน่ายในร้านยูนิโคล่ ทำการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด ครอบคลุมทั้งมาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดของภาครัฐ และการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ AIRism ที่มีฟังก์ชันหลากหลาย จึงต้องผ่านกระบวนการทดสอบที่เข้มงวดเป็นพิเศษ
ในทุกฤดูกาล จะมีการทดสอบความทนทานของสินค้า (รวมถึงการทดสอบกับเครื่องซักผ้าในต่างประเทศ) รวมถึงการทดสอบการซีดจางของสีและการคงรูปจากเหงื่อ โดยสุ่มตรวจสอบจากตัวอย่างจำนวนมาก เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่วางจำหน่ายทุกชิ้นมีคุณภาพสูงสุด
AIRism เป็นมากกว่าอินเนอร์แวร์ ด้วยการนำเทคโนโลยีนี้มาผสานสู่ไลน์อัพไอเทมที่หลากหลายของยูนิโคล่
AIRism มอบความรู้สึกสดชื่นและสบายตัว ช่วยลดความไม่สบายจากเหงื่อได้ตลอดทั้งปี จึงเหมาะสำหรับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอินเนอร์แวร์เท่านั้น
ปัจจุบัน AIRism ได้ขยายสู่ไอเทมสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้าท่อนบนและท่อนล่าง ชุดลำลอง ชุดเดรส รวมถึงสินค้าในกลุ่มเด็กและเด็กอ่อน โดยยูนิโคล่ยังคงพัฒนาในการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะนำคุณสมบัติของ AIRism มาผ่านกับไอเทมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อความสบายในชีวิตประจำวัน ตอบโจทย์ทุกสถานการณ์