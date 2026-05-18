Happitat ชวนคนกรุงฯ สัมผัส เทศกาลปิคนิกกลางผืนป่าเป็นครั้งแรก ผ่าน “The Field Society”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Happitat (แฮปปี้แทท) ในเครือบริษัท แอ็กซ์ตร้า แฮปปี้แทท เตรียมปลุกอาณาจักรแห่งความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยให้มีชีวิต พร้อมเปิดฉากบทนำของ Destination แห่งใหม่ด้วยการส่งมอบความสุขผ่าน “The Field Society” ไลฟ์สไตล์เอ็กซ์พีเรียนซ์ (Lifestyle Experience) ท่ามกลางธรรมชาติ เชื้อเชิญให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและพลังของคอมมูนิตี้แห่งความสุขก่อนใคร ก่อนจะยกระดับประสบการณ์ความสุขอย่างเต็มรูปแบบในทุกมิติพร้อมกับ Grand Celebration อย่างยิ่งใหญ่ในไตรมาส 3 นี้


วิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ผู้อำนวยการใหญ่ โครงการ Happitat กล่าวว่า “Happitat เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ‘ความสุข’ ไม่ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ในช่วงเวลาพิเศษ แต่เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในทุกๆ วัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่นี่ให้เป็นพื้นที่ที่ความสุขสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ให้ผู้คนสามารถเข้ามาใช้ชีวิต ใช้เวลา และสร้างช่วงเวลาที่มีความหมายร่วมกัน พร้อมเปลี่ยนทุกวันธรรมดาให้เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราแง้มประตูอาณาจักร ต้อนรับทุกคนให้ได้เข้ามาลองสัมผัสแนวคิดของ Happitat ในรูปแบบที่จับต้องได้ก่อนใคร ผ่านกิจกรรม The Field Society และพบกับ Grand Celebration อย่างยิ่งใหญ่ในไตรมาส 3 นี้”


The Field Society ครั้งแรกที่คนกรุงเทพจะได้สัมผัสเทศกาลปิกนิกบนผืนหญ้าท่ามกลางผืนป่า กิจกรรมที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อถ่ายทอดบรรยากาศและพลังของคอมมูนิตี้แห่งความสุขของ Happitat ผ่านประสบการณ์ที่ผสานธรรมชาติ ผู้คน และกิจกรรมเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ชวนให้ผู้คนออกมาใช้เวลาบนผืนหญ้าในจังหวะสบายๆ กับกิจกรรมเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความหมาย ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle Market ตลาดไลฟ์สไตล์ รวบรวมร้านค้าทั้งแฟชั่น เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน ร่วมด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่มกว่า 80 ร้านที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างตั้งใจมารวมไว้ในที่เดียว The Field Picnic กิจกรรมปูเสื่อปิคนิกบนผืนหญ้าท่ามกลางป่า ที่ชวนทุกคนออกมาใกล้ชิดกับธรรมชาติ พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อป Art & Lifestyle ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายความคิวต์ อาทิ Face Painting จากศิลปินชื่อดัง จี๊ป – ภาสินี คงเดชะกุล และเวิร์กช็อปงานคราฟต์เก๋ๆ จาก Craftfeteria รวมไปถึง Live Performance การแสดงแสนสนุกจากศิลปิน Balloon ART และ Juggling & Magician ที่พร้อมมอบความสุขให้กับคนทุกเจนเนอเรชัน และ Live music ดนตรีฟังสบายช่วยเติมเต็มบรรยากาศแห่งความสุขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญกับ Immersive Experience ที่จะชวนทุกคนหลบจากโลกภายนอก แล้วเดินทางเข้าไปใน Fairy Circle โลกแฟนตาซีเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ใน Lumis Theater Hall เพลิดเพลินกับโลกอีกใบที่รายล้อมไปด้วยดอกไม้ เห็ด แสง สี และบรรยากาศราวกับหลุดเข้าไปในดินแดนมหัศจรรย์ พร้อมกิจกรรมวาดการ์ดเห็ดด้วยสีเรืองแสงที่ชวนทุกคนมาปลดปล่อยตัวเองและทิ้งร่องรอยแห่งจินตนาการไว้ The Field Society ยังเปิดพื้นที่ให้เป็น Pet-friendly เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว รวมถึงสัตว์เลี้ยงคู่ใจสามารถมาใช้เวลาร่วมกันได้อย่างแท้จริง งาน The Field Society จะเป็นมากกว่าตลาดไลฟ์สไตล์ แต่เพื่อสร้างพื้นที่ที่ผู้คน “ได้อยู่” มากกว่าการแค่ “มาเดิน” พร้อมเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ของการใช้ชีวิตกลางธรรมชาติที่คนกรุงเทพไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสใจกลางเมือง โดย The Field Society จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 และ 30-31 พฤษภาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ อาคารเฟสตี้ ทาวน์ (Festie Town) ของโครงการ Happitat ต่อเนื่องไปจนถึงพื้นที่ธรรมชาติที่ Forest at The Forestias


“เทศกาล The Field Society เป็นกิจกรรมนำร่องที่ Happitat ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนได้สัมผัสบรรยากาศและแนวคิดของโครงการในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผ่านประสบการณ์ที่ชวนให้ผู้คนออกมาพักผ่อน เติมพลังชีวิต และกลับมาเชื่อมต่อกับธรรมชาติได้อย่างง่ายดายใจกลางย่านบางนา โดยได้พันธมิตรอย่าง Ground Control เอเจนซี่และสื่อสร้างสรรค์ที่เชื่อมศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชีวิตประจำวัน มาช่วยรังสรรค์งานให้ออกมาครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ ก่อนก้าวสู่ Grand Celebration อย่างเต็มรูปแบบในไตรมาส 3 นี้ ที่ Happitat จะพร้อมมอบประสบการณ์แห่งความสุขที่ครอบคลุมทุกมิติของการใช้ชีวิต ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนทุกเจเนอเรชัน ผ่านการรวมตัวของร้านค้าและร้านอาหารจากแบรนด์ชั้นนำที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์เฉพาะ กิจกรรมและเวิร์กช็อปที่เปิดโอกาสให้ทุกวัยได้เข้ามามีส่วนร่วม อีเวนท์พิเศษที่หมุนเวียนตลอดทั้งปี ตลอดจนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่เปิดให้ผู้คนได้เข้ามาพักผ่อน ใช้เวลาใกล้ชิดธรรมชาติ และค้นพบจังหวะการใช้ชีวิตที่สมดุลมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ Happitat กลายเป็นอาณาจักรแห่งความสุขที่ผู้คนสามารถเข้ามาใช้ชีวิต สร้างความทรงจำ และค้นพบความสุขได้ในทุกวันอย่างแท้จริง” วิสิทธิ์ กล่าวปิดท้าย


มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสุขของ Happitat ก่อนใครกับ The Field Society เทศกาลปิกนิกกลางผืนป่า โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทาง https://bit.ly/thefieldsocietyPR สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Happitat รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในอนาคต ได้ที่เว็บไซต์ https://www.happitatthailand.com/th หรือ Facebook Fanpage: Happitat Thailand และสำหรับผู้เช่า ร้านค้า หรือองค์กรที่สนใจเช่าพื้นที่ สามารถติดต่อได้ที่ contact@happitatthailand.com

