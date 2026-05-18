“MEGA HOME & DECOR” รวมไอเดียแต่งบ้านและไอเทมไลฟ์สไตล์

ศูนย์การค้าเมกาบางนา แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก พร้อมเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตให้ทุกวันมีความสุขมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด YOUR EVERYDAY MEETING PLACE ชวนทุกคนมาค้นหาแรงบันดาลใจในการแต่งบ้านและเติมเต็มไลฟ์สไตล์ในงาน “MEGA HOME & DECOR” ระหว่างวันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2569 ณ ชั้น 1 โซนแฟชั่น แกลอเรีย ศูนย์การค้าเมกาบางนา พบกับสินค้าและไอเดียสำหรับบ้านที่คัดสรรมาอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของแต่งบ้าน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพ เครื่องหอม งานคราฟต์ ไอเทมบิวตี้ และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ตอบโจทย์คนรักบ้านที่ต้องการสร้างสรรค์ทุกมุมโปรดให้สวยงาม อบอุ่น และสะท้อนตัวตนได้อย่างลงตัว
พบกับไอเดียแต่งบ้านและไอเทมไลฟ์สไตล์จากแบรนด์คุณภาพ อาทิ CHABATREE ผลิตภัณฑ์ไม้และของแต่งบ้านแฮนด์เมดดีไซน์มินิมอล, ROLIFE นำเสนอ DIY CRAFT KIT ทั้ง MINIATURE HOUSE, BOOK NOOK และ 3D WOODEN PUZZLE สำหรับคนรักงานฝีมือ, BEWELL ผลิตภัณฑ์สุขภาพและ WELLNESS ที่ออกแบบตามหลัก ERGONOMICS, KINUJO เครื่องมือจัดแต่งผมจากญี่ปุ่นที่มาพร้อมเทคโนโลยี SILK-PLATE®, VIOLET FLAMINGO จานเซรามิก ชุดน้ำชา แก้วน้ำ และของแต่งบ้านจากช่างฝีมือประณีต และ SWEETY MONSTER สินค้าสัตว์เลี้ยงสุดครีเอทีฟ โดดเด่นด้วยคอนโดแมวธีมไดโนเสาร์
นอกจากนี้ยังมี BSAB เครื่องหอมประดับบ้านจาก ESSENTIAL OILS และเทียน SOY WAX พร้อมบรรจุภัณฑ์ UPCYCLE, SMART LIVING เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเพื่อสุขภาพและชุดเตาอัจฉริยะ, LUXURY MICRO CRIMP จำหน่ายชุดอุปกรณ์เครื่องนอนคุณภาพพรีเมียม มอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ผ่อนคลาย ช่วยฟื้นฟูร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบในทุกค่ำคืน, EXCLUSIVE BOX เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราแท้สไตล์ MINIMAL & WARM LIVING และ EUROPEAN SMITH ที่นอนเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมที่ออกแบบเพื่อรองรับสรีระและการพักผ่อนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
พิเศษ! สมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ด สามารถสะสมคะแนนจากทุกใบเสร็จภายในงาน (มีตราประทับ) ครบทุก 500 บาทต่อใบเสร็จ เพื่อนำไปแลกรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมาย
ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน และเลือกไอเทมที่ใช่สำหรับเติมเต็มทุกมุมโปรดของคุณในงาน “MEGA HOME & DECOR” ระหว่างวันที่ 13 – 25 พฤษภาคม 2569 ณ ชั้น 1 โซนแฟชั่น แกลอเรีย ศูนย์การค้าเมกาบางนา