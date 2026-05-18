พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ประกาศศักดา Exclusive Distributor อันดับ 1 โปรแกรม Lorient ยกระดับความงามนิยามใหม่ตีตลาดเมืองไทย

พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ (ParagonCare Thailand) ตอกย้ำศักยภาพในฐานะผู้นำเข้านวัตกรรมความงามระดับโลก ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในฐานะ Exclusive Distributor อันดับ 1 ของผลิตภัณฑ์สารเติมเต็ม Lorient โปรแกรมฟิลเลอร์พรีเมียมจากประเทศเกาหลี ผลิตและคิดค้นโดย Joonghun Pharmaceutical จัดงาน “Lorient Global Night 2026” ครั้งแรกในเมืองไทย พร้อมมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับคลินิกพาร์ทเนอร์ชั้นนำ ผู้ร่วมขับเคลื่อนให้ Lorient เติบโตอย่างแข็งแกร่งในตลาดความงามไทย
โดยได้รับเกียรติจาก นายเซอค ซังยุบ ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคเอเชีย พารากอนแคร์ กรุ๊ป, นายยอ มยอง (เอริค) ยุน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ บริษัท จุงฮุน ฟาร์มาซูติคอล (Mr.Yeo Myeung (Eric) Yoon, Director of Planning and Strategy, Joonghun Pharmaceutical) และ นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมเปิดค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมมอบรางวัลอันทรงเกียรติ Lorient Global Diamond Excellence Award ให้กับคลินิกพาร์ทเนอร์ชั้นนำผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโปรแกรม Lorient ให้เติบโตอย่างโดดเด่นในประเทศไทย ได้แก่ Aris Clinic, Bella Clinic, Class Clinic, Doctor Kong Clinic, The Tree Clinic, Star Med Clinic, SUREEPHORN Clinic และ You Desire Clinic ท่ามกลางคลินิกพาร์ทเนอร์และแขกคนสำคัญจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ เกาหลี อินโดนีเซีย ไต้หวัน และเวียดนาม รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากคลินิกชั้นนำของไทย อาทิ DERMATIGE AESTHETICS, V Square Clinic และ The Phu Bangkok Clinic ที่มาร่วมแสดงความยินดี ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
ภายในงานจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Café De Lorient” ถ่ายทอดนิยามความงามอันบริสุทธิ์ผ่านการเนรมิตเมือง Lorient จากประเทศฝรั่งเศสมาไว้ใจกลางกรุงเทพฯ โปรแกรม Lorient โดดเด่นในฐานะ The CLEANEST HA Filler ฟิลเลอร์ที่บริสุทธิ์ ปราศจากสิ่งแปลกปลอมเจือปน และช่วยลดโอกาสการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ด้วยมุมมองความงามมิติใหม่ที่ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ มาตรฐาน และประสบการณ์ที่ผู้บริโภคไว้วางใจได้อย่างแท้จริง
นายยอ มยอง (เอริค) ยุน ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ บริษัท จุงฮุน ฟาร์มาซูติคอล (Mr. Yeo Myeung (Eric) Yoon, Director of Planning and Strategy, Joonghun Pharmaceutical) กล่าวว่า “Lorient Global Night 2026 นับเป็นค่ำคืนที่สะท้อนพลังของความร่วมมือระหว่างเกาหลีและประเทศไทย ในการยกระดับมาตรฐานความงามสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดความงามที่มีศักยภาพสูง มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิกความงามคุณภาพ และผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานระดับพรีเมียม ความสำเร็จของ พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ในฐานะ Exclusive Distributor อันดับ 1 จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของพันธมิตรไทย และเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ Lorient ก้าวสู่การเป็นแบรนด์ฟิลเลอร์พรีเมียมที่ได้รับการยอมรับในภูมิภาคเอเชีย”
ด้าน นางสาวอุมาภรณ์ เมธเมาลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พารากอนแคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “ความสำเร็จของ Lorient ในประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นจากพารากอนแคร์ ไทยแลนด์เพียงฝ่ายเดียว แต่เกิดจากพลังของคลินิกพาร์ทเนอร์ทุกแห่งที่ร่วมเชื่อมั่น สนับสนุน และมอบความไว้วางใจให้พารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ซึ่งคือแรงขับเคลื่อนสำคัญทำให้โปรแกรม Lorient เติบโตอย่างรวดเร็วและได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง โดยพารากอนแคร์ ไทยแลนด์ ยังคงเดินหน้ายกระดับนวัตกรรมความงามจากเกาหลีสู่ตลาดในเมืองไทย ผ่านการคัดสรรโปรแกรมคุณภาพระดับชั้นนำ การสนับสนุนองค์ความรู้แก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้วยความมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน”
