คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภา 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
งานค่อนข้างจะได้เรื่องได้ราวหลายอย่าง ความคลาดเคลื่อนทางการสื่อสารหรือความเข้าใจผิดกลับกลายเป็นดีไปทำให้ผลงานคลอดก่อนกำหนด เวลาที่เหลือจึงสามารถที่จะนำไปใช้พัฒนาทักษะด้านอื่นๆได้อีก แต่คงต้องระวังในการเป็นกระบอกเสียงแทนคนอื่นจะทำให้โดนลูกหลงไปด้วย จะได้บทเรียนบางอย่างที่มาเติมเต็มประสบการณ์ที่อ่อนด้อยของตนเอง ได้รับผลดีอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะมิได้หวือหวาอะไรมากมายนักแต่เพิ่มสีสันให้กับการทำงานไม่มากก็น้อย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเป็นการการันตีคุณภาพฝีมือ ไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือทำอะไรก็มักจะมีผู้ให้การสนับสนุนอยู่เสมอ ไม่ค่อยพลาดในสิ่งที่ขอหรือเรื่องที่หวัง แต่ก็มิควรที่จะตั้งตนอยู่บนความประมาท ผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจึงทำให้ได้รับโอกาสสำคัญก่อนใคร มีเกณฑ์ว่าจะอยู่ไม่ติดที่ด้วย
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา แต่มีโชคลาภจากเพศตรงข้าม ค่าใช้จ่ายจ่อคิวเพียบ รายการซ่อมข้าวของเครื่อใช้ก็มิใช่น้อยๆ ปิดช่องทางรั่วไหลได้ไม่สนิท ระวังทรัพย์สินสูญหายเพราะความเลินเล่อ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ดูเหมือนว่าคนที่ไปหลงปลื้มก็พอมีเยื่อใยให้บ้าง มีโอกาสได้พูดคุยทำความรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้น ส่วนคนมีคู่ สามวันดีสี่วันทะเลาะ เป็นธรรมดาของลิ้นกับฟันที่ย่อมจะกระทบกันบ้างโดยเฉพาะเมื่อไม่ระวัง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ความกระตือรือร้นที่มีน่าจะยังไม่พอที่จะจัดการกับทุกภารกิจให้เสร็จสิ้น สูตรสำเร็จบางอย่างมิอาจใช้ได้ผลอย่างที่ต้องต้องการจะให้เป็น ต้องผจญกับสถานการณ์ที่ตึงเครียด ผลงานถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปแบบเสียๆหายๆหรือเจอคำพูดที่พาดพิงในทางลบ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความกล้าๆกลัวๆของตนเองและอาจถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงอีกต่างหาก ควรต้องขยันอัปเดตข้อมูลข่าวสารด้วยมิฉะนั้นจะตามสถานการณ์ต่างๆได้ไม่ทัน ต้องมีการวางแผนที่แยบยลและใช้สติปัญญาให้แยบคายขึ้นกว่าเดิม อย่าเปลืองเวลาไปกับการต่อล้อต่อเถียง มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาเพื่อนเก่าในบางเรื่อง การเจรจาใดๆหากเป็นไปในแบบส่วนตัวดูท่าว่าจะเวิร์คกว่า ด้วยประสบการณ์และพื้นฐานความรู้ที่รองรับอยู่จะสามารถทำให้คุณเอาตัวรอดไปได้ในที่สุด
ด้านการเงิน คล่องตัวดี แต่ต้องระวังการใช้จ่ายที่เกินตัวเกินความจำเป็น ถูกหลอกให้ซื้อของแพงโดยใช่เหตุ มีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่มากพอสมควร ระวังเสียเครดิตเพราะติดหนี้การชำระโดยไม่ตั้งใจ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้เจอคนที่ใช่และโดนใจคุณเต็มๆ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องต้องเคลียร์หรือจับเข่าคุยกันเพื่อลดความคลางแคลงใจ
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ความหวังดีที่ไม่พึงประสงค์ทยอยเข้ามาเป็นระยะ ความจู้จี้จุกจิกของคุณก็ดูเหมือนว่าจะเป็นอุปสรรคอยู่มิใช่น้อยควรต้องเพลาๆลงหน่อย ความลังเลไม่แน่ใจอาจทำให้โอกาสต้องหลุดลอย ระวังจะโดนทวงสัญญาเพราะมีหลายสิ่งที่จะต้องจัดการแต่จนแล้วจนรอดก็ยังมิได้ลงมือ สิ่งที่เรียกร้องหรือร้องขอยังคงต้องใช้เวลากว่าที่จะได้รับการสนองตอบ จะมีความยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลที่ต้องใช้ เจอเรื่องที่ทำให้ต้องเสียเวลาไปโดยใช่เหตุ มีความจำเป็นให้ต้องหยิบเอาของเดิมหรือวิธีการเก่าออกมาใช้แก้ขัด บางท่านอาจจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะส่งผลต่อวิถีชีวิตซึ่งก็ต้องแน่ใจว่ามองครบทุกองค์ประกอบและทุกแง่ทุกมุมแล้วจริงๆเท่านั้น เป็นช่วงที่ใช้งานสมองหนักพอสมควร ผู้ใหญ่ยังคงให้ความไว้วางใจและเชื่อในฝีมือ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าบางอย่างก็สามารถเรียกคืนเครดิตให้คุณได้
ด้านการเงิน หามาใช้ไป ภาระยังล้นอยู่ แต่ก็ยังมีรายรับไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพียงแต่อยู่ในมือได้ไม่นาน มีโชคลาภและได้ลาภปากหรือของฝากของฟรีเป็นของแถมติดไม้ติดมือ ได้เงินปันผลหรือส่วนต่างจาการที่ลงทุนไว้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เลือกนักมักได้แร่ หรือเข้าทำนองใกล้เกลือกินด่าง ส่วนคนมีคู่ อย่าให้อามรมณ์อยู่เหนือเหตุผล ใครทำไม่ดีย่อมที่จะรู้อยู่แก่ใจ
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ไม่อาจควบคุมให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่าง มักจะมีเรื่องเข้ามาให้ต้องหัวเสียอยู่เรื่อย ต้องเข้าไปกู้สถานการณ์บางอย่างแบบที่มิค่อยเต็มใจนักหรือมีความจำเป็นต้องเข้าไปขัดตาทัพในภารกิจเป็นการชั่วคราว ต้องใช้ความสุขุมคัมภีรภาพให้มากที่สำคัญคืออย่าปากไวและมิควรที่จะยึดมั่นถือมั่นแต่กับความคิดของตน หนทางที่จะไปมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เป็นช่วงที่จะได้ฝึกฝนความอดทนไปในตัว สถานการณ์ไม่เอื้อต่อวิธีการที่นำมาใช้ อาจต้องทำอะไรที่มิได้เป็นสไตล์หรือเข้ากับรูปแบบของตนซึ่งก็คงไม่มีอะไรจะเสียเพื่อประสบการณ์ลองดูกันสักตั้งก็ได้ แต่ก็ควรมีความระแวงระวังในทุกเรื่องทุกกรณีโดยเฉพาะถ้าต้องเดิมพันด้วยชื่อเสียงหรือเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า เรื่องบางเรื่องคิดได้แต่อาจจะทำไม่ได้ดังนั้นอย่าด่วนสรุปและรีบร้อนตัดสินใจจนเกินไป
ด้านการเงิน หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง น้ำขึ้นต้องรีบตัก ทำมาค้าขึ้น ได้ทำทุนจากผู้ใหญ่ ระวังจะเสียเปรียบเรื่องข้อตกลงหรือถูกหลอกให้ต้องเสียเงินฟรี อย่าเห็นแก่เล็กแก่น้อยดีที่สุด
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เปิดโอกาสให้คนที่แอบปลื้มได้คบหากัน แต่ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนต้องดูกันไปแบบยาวๆ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องระแคะระคายเข้าหูเรื่องความเจ้าชู้ของแฟน พูดเมื่อไหร่เป็นได้วงแตก
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
เหตุการณ์หลายอย่างที่ประดังกันเข้ามาทำให้คุณมีความคิดที่โตขึ้นมากแต่มิวายที่จะมีเรื่องให้ต้องคิดเล็กคิดน้อยเข้าจนได้ซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ถูกเปรียบเทียบหรือเจอคำตำหนิติเตียนโดยที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ เป็นช่วงที่อาจถูกมองข้ามความสำคัญไปบ้างก็ต้องทำใจ ต้องพยายามวิ่งเข้าหาโอกาสและเพิ่มทางเลือกใหม่ๆให้ตนเอง ตกผลึกความคิดให้ไว ควรที่จะต้องถึงไหนถึงกัน แผนการจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้เจอกับสถานการณ์จริงก็เป็นได้ เพิ่มวาทศิลป์อีกนิดก็ดี อย่าเพิ่งคิดฝันอะไรลมๆแล้งๆ ขอบเขตของอำนาจมีค่อนข้างจำกัด ยังมีเรื่องที่คุณไม่รู้อีกมาก งดแสดงความเห็นใดๆ ใช้เหตุและผลให้มากทั้งความคิดและการกระทำ เป็นจังหวะที่จะได้สำรวจข้อบกพร่องของตนเอง ควรมีความละเอียดและเข้าใจในสัญญาเป็นอย่างดีก่อนที่จะลงนาม
ด้านการเงิน มีเงินเข้ามาหมุนในมือมากขึ้น มีโชคลาภ ทวงหนี้สำเร็จแม้จะกลายเป็นแบบเบี้ยหัวแตกก็ตาม ต้องกันส่วนไว้สำหรับภาษีสังคม แต่ไม่ว่าจะซื้อหาอะไรต้องระวังจะเจอของปลอมหรือย้อมแมวขายโดยเฉพาะของเก่าหรือการเช่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เนื้อหอม มีคนมารุมจีบเยอะ เว้นคนที่คุณใจให้เท่านั้นเอง ส่วนคนมีคู่ ความเจ้าเสน่ห์ของคุณทำให้ต้องมีปัญหาเข้าจนได้ ตามประสาของคนที่มีแฟนขี้หึง
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
เดินหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่เพลี่ยงพล้ำต่อสถานการณ์ แต่ก็ต้องหูไวตาไว เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงจะเพิ่มความยากในทางปฏิบัติ คำตอบที่ได้รับจะมิใช่อะไรที่อยากได้ การสื่อสารในเรื่องใดๆต้องให้มีความกระจ่างชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและจะได้ไม่ต้องบาดหมางใจกันภายหลัง มีความโปร่งใสไว้ไม่เสียหลาย กลุ่มก๊วนเก่าจะมีการแยกวงด้วยเหตุผลบางประการ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโดยแท้จริง ในบางเรื่องจำเป็นต้องลงไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง บางท่านจะได้รับมอบหมายให้ต้องเป็นผู้บุกเบิกงานบางอย่างที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวในการจัดการ จะประสบปัญหาที่คาดไม่ถึงและต้องมีการตัดสินใจอย่างทันควัน จะมีคนที่พยายามเข้ามาแทรกแซงวุ่นวายกับการทำหน้าที่ของคุณ ต้องข่มอารมณ์ที่จะไม่โต้ตอบหรือต่อความยาวสาวความยืด
ด้านการเงิน รายได้ที่ไหลเข้าล้วนมาจากน้ำพักน้ำแรง ยิ่งขยันยิ่งรวย ได้สินเชื่อเรื่องบ้านเรื่องรถ แต่ระวังการทำอะไรแบบใจเร็วด่วนได้จะมีความเสียหายตามมา ตรวจสอบในสิ่งที่จะซื้อให้ดีก่อนอาจตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พัฒนาการเรื่องรักไม่คืบหน้า เป็นเพียงแค่ผ่านมาแล้วก็เลยผ่านไป ส่วนคนมีคู่ ลดความเจ้าอารมณ์ลงบ้างก็ดีก่อนที่จะมีปัญหา อย่าพูดคนละภาษาก็สิ้นเรื่อง
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ทำการใดก็อย่าได้หลงประเด็นเป็นพอ โอกาสก้าวหน้ามี การงานมีพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็จะมีคนขุดเอาเรื่องที่เคยทำพลาดในอดีตออกมาทำให้รู้สึกเสียเซลฟ์บ้างพอสมควร แต่ก็ควรที่จะมองไปข้างหน้ามากกว่า หลายสิ่งที่ทำนับได้ว่ามาถูกทางแล้วรวมถึงอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดอีกด้วย จะมีความท้าทายใหม่ๆให้ได้ทดลองทำหรือได้เข้าไปเรียนรู้เทคนิคเฉพาะบางอย่าง ผู้ใหญ่จะมองเห็นความพิเศษที่เปล่งประกายในตัวคุณดังนั้นโอกาสดีจะไปไหนเสีย มีความขยันให้คงเส้นคงวาไว้ ปลายสัปดาห์จะเกิดเหตุวุ่นวายหรือเรื่องที่เจรจาตกลงกันไว้จะมีปัญหาทำให้ต้องเรียกประชุมด่วนหรือขอปรึกษาหารือกับผู้ใหญ่แบบด่วนๆเพราะทุกกรณีมิอาจที่จะปัดความรับผิดชอบได้ แต่จะสามารถพลิกวิกฤติที่เกิดขึ้นได้ด้วยสติปัญญา
ด้านการเงิน มาไวไปร็ว แต่กระเป๋าก็มิได้แห้ง เครดิตยังดีอยู่ มีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตเป็นลาภผลจากการทำงาน บริวารใช้เงินเปลืองให้เท่าไหร่ก็ไม่พอหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับด้านการศึกษา ระวังเจอรายจ่ายซ้ำซ้อนด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีตัวเลือกเยอะอย่าใจร้อน ต้องค่อยๆเฟ้น แต่จะมีคนที่ได้ใจคุณไปแน่นอน ส่วนคนมีคู่ เทคแคร์กันดี เป็นกุนซือของกันและกัน
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ช่วงนี้อาจจะต้องมีอะไรที่ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอยู่บ้าง อุปสรรคปัญหาต่างๆยังอยู่ในจุดที่พอจะรับมือไหว จะมีเรื่องเข้ามาให้เสียสมาธิหรือหงุดหงิดใจบ้างแต่ก็ต้องพยายามเก็บอาการไว้ จะเจอตัวแปรบางอย่างที่ทำให้งบประมาณต้องบานปลายออกไปและมีสิทธิ์ที่จะถูกผู้ใหญ่เรียกไปตำหนิ การคิดที่จะทำอะไรนอกกรอบโดยพลการในยามนี้คงจะไม่เป็นผลดีนัก ทางที่ดีมิควรที่จะรนหาที่ สิ่งใดที่มีคนทักท้วงหรือเตือนแล้วก็อย่าได้ดันทุรัง ควรรอเวลาที่เหมาะสมกว่านี้อีกสักหน่อย มีเกณฑ์ที่จะต้องถูกปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือต้องเดินทางแบบกะทันหัน การติดต่อประสานงานและการสื่อสารมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จะถูกกลั่นแกล้งหรือหักหลังโดยไม่รู้ตัวเพราะความที่ไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นมากไป
ด้านการเงิน รับเข้าจ่ายออกเป็นพัลวัล ระวังจะประมาณการผิดพลาดด้วยล่ะ ถ้าหามาเติมทันก็แล้วไป เงินไม่มีในมืออย่าเพิ่งคิดรีบใช้หรือหาเรื่องให้ต้องสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ ลาภผลจะมีคนที่คิดตุกติก
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอคนที่ใช่และเป็นอะไรที่โดน แต่คนที่คิดแบบเดียวกับคุณก็มีคงต้องสู้กันหน่อย ส่วนคนมีคู่ ต้องควบคมอารมณ์และคำพูดมิเช่นนั้นจะเกิดวิวาทะได้
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
เป็นช่วงที่ในสมองเต็มไปด้วยโครงการและแผนการมากมาย พยายามหาลู่ทางที่จะจัดการในเรื่องที่คิดไว้ให้จงได้แต่สิ่งที่คุณอาจจะลืมนึกไปคือยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่จำเป็นต้องคำนึงถึงด้วยโดยเฉพาะงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ควรจะต้องรู้จริงในสิ่งที่ทำด้วย ระวังจะท่าดีทีเหลว แต่สำหรับงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านค่อนข้างที่จะมีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้น มีเกณฑ์ที่จะได้ขยับขยาย จะได้ผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนคนใหม่ จะมีการทำสัญญาหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงบางอย่างเพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติ แต่อย่าเพิ่งคิดทำอะไรที่เกินตัวหรือเอิกเกริกจนเกินเหตุและถือวิสาสะตัดสินใจแทนคนอื่น ภาพลักษณ์และชื่อเสียงจะมัวหมองเพราะความใจร้อน ระวังจะเสียถึงผู้ใหญ่ที่ให้การหนุนคุณอยู่ล่ะ ต้องมีสติคอยกำกับไว้ตลอดนะ
ด้านการเงิน สภาพคล่องดีขึ้น มีลู่ทางหารายได้เสริมอยู่เรื่อยๆ แต่ต้องระวังวิญญาณนักช้อปเข้าสิงด้วยล่ะ อย่าให้ต้องหมดเปลืองไปกับเรื่องที่ไม่เป็นสาระ รักษาเครดิตให้ดี ต้องรู้จักที่จะปฏิเสธบ้างโดยเฉพาะสถานการณ์แบบมัดมือชก มีโชคลาภเบาๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอคนที่ทำให้คุณต้องแพ้ใจ เป็นคนที่คอยดูแลคุณอยู่ห่างๆมาโดยตลอด ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณอาจจะทำอะไรที่เกินเลยไปบ้างก็เตือนกันดีๆ อย่าทำเรื่องไม่เป็นเรื่องให้ต้องเป็นเรื่องเลย
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ต้องอาศัยความแกร่งทั้งทางร่างกายและจิตใจ หาคนที่จะคล้อยตามคุณได้ยาก จะเจอสถานการณ์ที่ทำให้มิอาจที่จะอยู่เฉยๆหรือนิ่งดูดายได้ เป็นช่วงที่ต้องวิ่งให้วุ่นไปหมด แต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามควรที่จะต้องดูทิศทางลมด้วยมิฉะนั้นก็อาจจะจอดโดยที่ไม่ต้องแจวก็ได้นะ มิตรภาพจะสั่นคลอนจากคำพูดไม่กี่คำพึงต้องระวังให้มากด้วย ต้องพยายามซื้อใจเพื่อนร่วมงานและบริวารให้ได้ อย่าได้คิดเข้าข้างตนเองจนเกินไปหรือทำอะไรที่ไม่แฟร์ ยอมรับและเข้าใจในเหตุผลของคนอื่นบ้าง บางเรื่องท่านก็มิได้มีสิทธิ์ขาดหรืออำนาจเต็มในการตัดสินใจ ความเจ้ากี้เจ้าการที่ขาดความพอดีจะเป็นการเพาะศัตรูเพิ่มโดยไม่รู้ตัว ในบางกรณีก็จำเป็นที่จะต้องยอมเสียเปรียบบ้างเพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้า ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุด้วย
ด้านการเงิน หมุนคล่อง แต่รายรับบางอย่างอาจจะได้ช้ากว่ากำหนด แต่ก็ยังมีที่ทยอยเข้ามามิได้ขาด ซื้อง่ายขายคล่อง แต่ก็จะมีคนคอยเบียดเบียดหยิบยืม ดูแลเรื่องของผลประโยชน์และทรัพย์สินต่างๆให้ดี
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คบกับใครได้ไม่ค่อนทน เกิดจากความขี้เบื่อของตัวเอง ส่วนคนมีคู่ ดูเหมือนว่าจะตึงๆกันจากความไม่เสมอต้นเสมอปลายนั่นเอง
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
อย่ากดดันตัวเองมากจนเกินไปเดี๋ยวโรคเครียดจะถามหา หลายเรื่องที่ต้องจัดการนั้นให้ช้าแต่ชัวร์ดีกว่า แม้ว่าสถานการณ์โดยทั่วไปจะเอื้อต่อการดำเนินการมากขึ้นแล้วก็ตามแต่หากผลีผลามไประวังจะได้ไม่คุ้มเสีย อย่าเชื่อลูกยุใครใช้สติปัญญาพิจารณาตรึกตรองด้วยตนเองเพราะทุกสิ่งล้วนอยู่ในความรับผิดชอบของคุณ จะได้รับความเอื้อเฟื้อในเรื่องของข้อมูลมากกว่าเดิม ต้องประมวณผลด้วยความว่องไวเพื่อการวางแผนขั้นต่อไป การเจรจาใดๆหากมีผู้ใหญ่ช่วยเกริ่นนำหรือกรุยทางให้ก่อนล่วงหน้าโอกาสที่จะได้ตามความประสงค์ก็สูงขึ้น สิ่งที่สู้อุตส่าห์ลงทุนลงแรงไปจะไม่เสียเปล่าแค่ต้องรอเวลาที่ผลลัพธ์จะปรากฏผลอีกสักระยะเท่านั้น การปรับเปลี่ยนระบบหรือกลไกบางอย่างจะทำให้เกิดความโกลาหลอยู่บ้างแต่ไม่ช้าก็เข้าที่ อย่าได้คิดซับซ้อนเกินความจำเป็น ชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน หาเงินเก่งแต่มักจะเก็บไม่ค่อยอยู่ มีรูรั่วที่อุดไม่ได้สักที เจออะไรที่ถูกใจเป็นต้องซื้อหามาครอบครอง ควรใช้ของให้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ระวังทรัพย์สินสูญหายหรือต้องจ่ายเงินซ่อม แต่ก็ยังพอมีโชคลาภอยู่บ้าง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่ได้เป็นตัวจริงของใคร มักโดนเททุกที ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณขี้บ่นชมัดยาดแต่ทุกเรื่องล้วนเป็นความหวังดีทั้งสิ้น
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สถานการณ์บังคับให้ต้องเหยียบคันเร่ง แต่ก็ต้องพิจารณาเรื่องราวและข้อมูลต่างๆด้วยความพิถีพิถันรอบคอบจะได้มิต้องโดนตำหนิในภายหลัง จะได้ข้อสรุปหรือข้อยุติในสิ่งที่กำลังคิดไม่ตกหรือเป็นปัญหาอยู่ การเจรจาหรือการสื่อสารใดควรเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาไร้ซึ่งความคลุมเครือถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการ ผู้ใหญ่จะคอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆเนื่องจากมีภารกิจล้นมืออยู่ ช่วงนี้จึงอาจจะต้องฉายเดี่ยวไปก่อน ด้วยความที่คิดมากของคุณเองจะทำให้ตัดสินใจช้าไปและอาจทำให้โอกาสที่ผ่านเข้ามาต้องหลุดมือ ทำการใดก็อย่าได้มีอคติ รู้จักที่จะตามน้ำบ้างก็ดี ระวังคำพูดที่จะเป็นการสะบั้นมิตรภาพแม้ว่าจะเป็นเรื่องพูดเล่นก็ตาม ความคิดความเห็นบางอย่างที่ได้ยินได้ฟังหากนำมากลั่นกรองให้ดีก็น่าที่จะเป็นประโยชน์เพียงแต่คุณต้องใจกว้างพอและไม่พยายามที่จะขัดคอคนอื่น
ด้านการเงิน คล่องตัวมากขึ้น มีทรัพย์สินงอกเงย มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แต่ก็ต้องดูความสามารถในการผ่อนชำระระยะยาวด้วย ต้องตัดรายจ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นทิ้งไปก่อน คุมค่าใช้จ่ายจรให้อยู่เพื่อการสร้างเนื้อสร้างตัว
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พักเรื่องรักใคร่ไว้ชั่วคราว มุ่งมั่นกับงานก่อนดีกว่า คนที่เข้ามาเห็นคุณเป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น ส่วนคนมีคู่ ระหองระแหงกันจากเรื่องที่กินใจกันมานาน